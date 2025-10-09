ไม่เห็น ไม่ได้แปลว่าไม่มี เพราะแบคทีเรียซ่อนอยู่บนร่างกายเราเป็นล้านตัว

โพรเทคส์ เปิดตัวแคมเปญใหม่ โพรเทคส์ สะอาดกริ๊บ แม้ในซอกอับและข้อพับ เพื่อสุขภาพผิวที่ดีในทุกวัน พร้อมกับพรีเซ็นเตอร์ ! เจมส์ จิรายุ และ โฟม เบ็ญจมาส ครอบครัวรุ่นใหม่ ตัวแทนของโพรเทคส์ที่จะนำเสนอเรื่องราวให้เห็นถึงความสำคัญ การดูแลความสะอาดและสุขภาพผิว ในการใช้ชีวิตกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทุกวัน
เพราะแบคทีเรียไม่ได้เกิดจากแค่การออกไปเจอสิ่งสกปรก เลอะเปรอะเปื้อน การออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมหนัก ๆ แต่กับเมืองไทยที่มีอากาศร้อน ชื้น การใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงกิจกรรมเบา ๆ ที่บ้าน เราเองก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการสะสมของแบคทีเรียบนผิว โดยเฉพาะตามซอกอับและข้อพับต่าง ๆ ที่มีแบคทีเรียสะสมเยอะกว่าปกติ ซึ่งทั้งหมดนี้ หากไม่ได้รับการดูแลความสะอาดที่ดี อาจจะก่อให้เกิดเป็นกลิ่นตัว สิว หรือปัญหาสุขภาพผิวตามมาได้ !
สะอาดจริง ต้องสะอาดจากแบคทีเรียด้วย ! โพรเทคส์ สะอาดกรบิ๊ เพื่อสุขภาพผิวที่ดี