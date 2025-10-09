ซีพีเอฟชวนคนไทยเติมสุขภาพใน “วันไข่โลก” ผ่านผลิตภัณฑ์ไข่พร้อมทาน-ไข่สด เข้าถึงง่ายทุกไลฟ์สไตล์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมเฉลิมฉลอง “วันไข่โลก” (World Egg Day) เพื่อรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าทางโภชนาการของไข่ หนึ่งในแหล่งโปรตีนคุณภาพสูง ราคาย่อมเยา และเข้าถึงได้ง่าย หลังพบข้อมูลว่า คนไทยบริโภคไข่เฉลี่ยไม่ถึงวันละฟอง ซึ่งต่ำกว่าประชากรหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่นที่ 323.2ฟอง/คน/ปี เม็กซิโก 350 ฟอง/คน/ปี และสหรัฐอเมริกา
นางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ ผู้บริหารสูงสุดด้านการตลาด ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า วันไข่โลกซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมในทุกปี ถือเป็นโอกาสสำคัญในการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการได้รับโปรตีนเพียงพอในแต่ละวัน โดยเฉพาะ “โปรตีนจากไข่” ซึ่งมีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วน ช่วยสร้างเสริมสุขภาพ และเป็นอาหารที่ทุกเพศทุกวัยเข้าถึงได้
“ไข่เป็นอาหารที่ครบเครื่องทั้งโภชนาการ ความสะดวก และความคุ้มค่า การบริโภคไข่ยังช่วยเพิ่มระดับไขมันดี HDL ที่ดีต่อหัวใจ เราจึงอยากชวนให้ทุกครอบครัวเพิ่มเมนูไข่ในมื้ออาหาร เพื่อให้โปรตีนต่อวันเพียงพอและมีสุขภาพแข็งแรง” นางสาวอนรรฆวีกล่าว
สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ในปีนี้ ซีพีเอฟจัดงาน “เติมโปรตีน เติมไข่CP X หลิงหลิง” ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม โดยมีนักแสดงชื่อดัง “หลิงหลิง คอง” มาร่วมพูดคุยและแบ่งปันเคล็ดลับการเติมโปรตีนจากไข่ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่ ภายใต้แคมเปญ “เติมโปรตีนเติมไข่ซีพี”
ปัจจุบัน ซีพีเอฟมีผลิตภัณฑ์จากไข่มากกว่า 60 รายการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่สดคุณภาพมาตรฐาน, ไข่พร้อมทาน เช่น ไข่ต้ม ไข่ต้มยางมะตูม ไข่ออนเซ็น ไข่ต้มสมุนไพร ซีพี ไข่ตุ๋นคัพ รวมถึงเมนูพร้อมรับประทานอื่น ๆ ที่วางจำหน่ายในร้านเซเว่น-อีเลฟเว่นทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ถึงความสะอาด ปลอดภัย และราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ การร่วมกันบริโภคไข่จึงไม่ใช่เพียงการดูแลสุขภาพของตนเอง แต่ยังเป็นการสร้างสังคมที่แข็งแรงไปพร้อมกัน.