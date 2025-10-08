Brand Stand Up จับมือ มทร.ธัญบุรี ปั้นผู้ประกอบการทุกเจเนอเรชัน ก้าวสู่ “Creative World of Entrepreneur”

Brand Stand Up บริษัทที่มุ่งยกระดับผู้ประกอบการด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ นำโดย คุณกิตติเชษฐ์ ภูมิโชติธนานันท์ ผู้ก่อตั้ง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สร้างธุรกิจนวัตกรรม และขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ “การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่” เท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นการ ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจให้กับผู้ประกอบการทุก Generation ไม่ว่าจะเป็น Startup, SME หรือธุรกิจครอบครัว เพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขันในยุคดิจิทัล ภายใต้วิสัยทัศน์ “Creative World of Entrepreneur” ที่ Brand Stand Up ยึดถือเป็นจุดยืนหลัก
“การทำธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ได้อาศัยเพียงเงินทุนหรือเทคโนโลยี แต่ต้องใช้ ‘ความรู้และความคิดสร้างสรรค์’ เป็นเครื่องมือสำคัญ” คุณกิตติเชษฐ์ กล่าว พร้อมตอกย้ำว่า Brand Stand Up จะเป็นตัวกลางเชื่อมโยงองค์ความรู้ เครื่องมือ และเครือข่าย เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถก้าวสู่เวทีการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
โครงการนี้ยังสะท้อนถึงการสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อาทิ การพัฒนาการศึกษาที่เท่าเทียม (SDG 4) การจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (SDG 8) การสร้างอุตสาหกรรมและนวัตกรรม (SDG 9) และการสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (SDG 17)
ด้วยการบูรณาการระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ ความร่วมมือนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ Brand Stand Up ในการ ยกระดับความรู้และเสริมพลังสร้างสรรค์ให้กับผู้ประกอบการทุกวัย เพื่อสร้างระบบนิเวศธุรกิจที่แข็งแรง และผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน