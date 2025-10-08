MEA แจ้งปิดทำการ 13 ตุลาคม 2568 เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง จะปิดทำการทุกแห่งเนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม 2568 โดยจะยังคงเปิดให้บริการชำระค่าไฟฟ้าเฉพาะเคาน์เตอร์ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) 3 แห่ง ได้แก่
- ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต โซน Fashion ชั้น 1 ระหว่างเวลา 10.00 - 17.30 น.
- ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาแจ้งวัฒนะ บริเวณชั้น 3 และศูนย์การค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน บริเวณชั้น 5 ระหว่างเวลา 10.00 – 16.00 น.
โดยที่ทำการ MEA อื่น ๆ จะเปิดทำการและให้บริการตามปกติ ในวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2568 ระหว่างเวลา 07.30 – 15.30 น.
MEA ขอแนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้บริการช่องทางออนไลน์ สะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทางได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- ชำระค่าไฟฟ้าได้ที่ ร้าน 7-Eleven และ CenPay ได้แก่ Tops Supermarket Family Mart และ Central Food Hall ทุกสาขา หรือผ่านตัวแทนรับชำระทุกแห่ง รวมถึงช่องทาง e-Payment เช่น MEA Smart Life Application โดยหักผ่านบัตรเครดิต Mastercard และ Visa ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีได้ที่ App Store และ Play Store เท่านั้น
- MEA e-Service แค่คลิกก็ครบ จบทุกเรื่องไฟฟ้า บริการออนไลน์ ที่ให้บริการด้านไฟฟ้าต่าง ๆ ครบทุกบริการ ตั้งแต่การขอใช้ไฟฟ้าใหม่ ตรวจสอบประวัติการใช้ไฟฟ้า ไปจนถึง บริการรับชำระเงิน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ https://meaeservice.mea.or.th/
- MEA e-Bill สมัครรับเอกสารออนไลน์แทนกระดาษผ่าน Line MEA Connect หรือ e-mail สะดวกเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย รับใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้า e-Invoice ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี e-Receipt/e-Tax Invoice และหนังสือเตือนให้ชำระค่าไฟฟ้า e-Notification หรือสมัคร MEA Point พร้อม MEA e-Bill รับทันที 1,000 Points Rewards ใช้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าได้ กรณีเป็นเจ้าของเครื่องวัดฯ และ/หรือ แลกรับของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายตลอดปี คลิกสมัครที่ https://meaeservice.mea.or.th/
ทั้งนี้ MEA ยังพร้อมให้บริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียทางการต่าง ๆ MEA ได้ที่ Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง และติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th