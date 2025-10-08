Sawasdee Bangkok Tattoo Show 2025 มหกรรมศิลปะรอยสักนานาชาติ ครั้งแรกในประเทศไทย

เตรียมพบกับปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในแวดวงศิลปะรอยสัก ในงาน Sawasdee Bangkok Tattoo Show 2025 มหกรรมศิลปะรอยสักนานาชาติที่รวบรวมศิลปินชื่อดังจากทั่วโลก จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18–19 ตุลาคม 2568 ณ ชั้น 28 อาคาร Pier111 (โครงการศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ย่านราชประสงค์) กรุงเทพมหานคร
“Sawasdee Bangkok Tattoo Show 2025” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศิลปะรอยสักให้ก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติ โดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินรอยสักจากหลากหลายประเทศได้มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และผลงานอันเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองทางศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนความงดงามของศิลปะรอยสัก ซึ่งสืบทอดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างรอยสักและงานศิลป์, การประกวดรอยสักในหลากหลายหมวดหมู่, การสักสด โดยศิลปินนานาชาติ, การแสดงดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงเสริมบรรยากาศให้ผู้เข้าชมงานได้เต็มอิ่มกับการสัมผัสประสบการณ์ชมงานศิลป์ได้อย่างครบรส พร้อมพบกับไฮไลท์สำคัญการรวมตัวศิลปินชั้นนำวงการศิลปะการสัก จากทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า 10 ประเทศ อาทิ Jimmy Wong (ประเทศไทย), Mario (ประเทศไทย), Genzaina & Marco Leoni (อิตาลี), Draw Raviola & Pazo Steel (อิตาลี), Sulu’ape Keone (สหรัฐอเมริกา), Tim Massin (เยอรมนี), Jeremy Lo (มาเลเซีย) ตลอดจนศิลปินจากญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และอังกฤษ
Sawasdee Bangkok Tattoo Show 2025 ไม่เพียงเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจด้านงานศิลปะสำหรับวงการรอยสัก แต่ยังเป็นเวทีสำคัญที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนใจเข้าร่วมชมงานสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sawasdee Bangkok Tattoo Show,Instagram: @sawasdeebangkok_tattooshow โทรศัพท์ 089-2131333, 082-3831333