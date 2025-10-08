TOA Vietnam ฉลองความสำเร็จครบรอบ 30 ปี เปิดวิสัยทัศน์เพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำอุตสาหกรรมสีและเคมีภัณฑ์ของไทย ฉลองความสำเร็จครบรอบ 30 ปี การดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม ภายใต้แนวคิด "Painting Dreams, Building Futures" พร้อมประกาศวิสัยทัศน์เดินหน้าขยายธุรกิจ มุ่งสู่ผู้นำนวัตกรรมด้านสีและเคมีภัณฑ์ในการขับเคลื่อนตลาดเวียดนาม ในฐานะแบรนด์ที่ผู้บริโภคและคู่ค้าเชื่อมั่น เพื่อรองรับการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
จากผู้นำเบอร์หนึ่งในไทยสู่การปักธงในอาเซียน TOA เริ่มต้นจากการนำเข้าสีคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่นในปี 1964 ก่อนจะขยายอาณาจักรสู่ตลาดเวียดนาม ด้วยการก่อตั้ง TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. ในปี 1995 สะท้อนวิสัยทัศน์ "การจับปลาในมหาสมุทร" ด้วยการขยายตลาดจากผู้นำในประเทศไทยสู่การเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทั้งสีทาอาคาร สีงานไม้ สีอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ปูนก่อสร้างสำเร็จรูป กระเบื้อง แผ่นยิปซัม และสุขภัณฑ์ JOMOO ทำให้ TOA เอาชนะแบรนด์คู่แข่ง TOP-5 ของโลก และก้าวสู่การเป็น Big Player ในภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันมีโรงงานผลิตใน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จและศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ฯ เปิดเผยว่า การเปิดตลาดในอาเซียน โดยการเข้าสู่เวียดนามเมื่อ 30 ปีก่อนเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ ที่สะท้อนวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นำที่ “คิดก่อน ทำก่อน” โดยการนำความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมที่สะสมในไทยมาขยายตลาดในเวียดนาม ประกอบกับปัจจุบันตลาดเวียดนามนับเป็นโอกาสทองของอุตสาหกรรมสีที่กำลังเติบโตจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น และภาคการผลิตอุตสาหกรรมฟื้นตัวแข็งแกร่ง ส่งผลให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็น Big Player ในอุตสาหกรรมสีและเคมีภัณฑ์ก่อสร้างในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความสำเร็จของ TOA Vietnam มาจากผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ด้วยยอดขายเฉลี่ยกว่า 1,500 ล้านบาทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เรามีเครือข่ายจำหน่ายครอบคลุมกว่า 1,200 ร้านค้าทั่วเวียดนามทั้งร้านค้าปลีกและโครงการขนาดใหญ่ การเติบโตเฉลี่ยในเวียดนามสอดคล้องกับอัตราการเติบโตของตลาดที่แข็งแกร่ง เรามุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับภูมิอากาศเขตร้อน ด้วยเทคโนโลยีสีสะท้อนความร้อน ป้องกันเชื้อราที่เหมาะสมกับความชื้นสูง ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน จนได้รับรางวัล Golden Dragon Awards 2023 ในหมวด "Premium Products" และได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้รับเหมาและนักออกแบบ ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากตลาดต่างประเทศ 15% ของรายได้รวม
และในเดือนพฤศจิกายน ปี 2023 TOA Paint (Vietnam) ได้เปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ในโฮจิมินห์ซิตี้ เพื่อรองรับแผนการขยายกำลังการผลิต และความสามารถในการกระจายสินค้า เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ภายใต้กระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติเป็นหลัก ด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล LEED Gold ช่วยขยายศักยภาพด้านการจัดเก็บและกระจายสินค้าเพิ่มขึ้น 5 เท่า พร้อมลดกระบวนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลัก และลดการปล่อย CO₂ ถือเป็นอีกก้าวที่ชัดเจนในกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน และตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ
กลยุทธ์การเติบโตและทิศทางอนาคต โดยการขยายตลาดและผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเฉพาะกลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้างเพื่อนำเสนอโซลูชันครบวงจร การลงทุนด้านนวัตกรรม พัฒนาสีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองมาตรฐาน Green Label จากสิงคโปร์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณ VOCs ต่ำ จึงปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค สอดคล้องกับความต้องการตลาดและนโยบายรัฐบาลด้านความยั่งยืน เสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์ ผ่านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยการปรับโครงสร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายทั่วประเทศ และสร้างฐานตัวแทนหลักในจังหวัดห่างไกล เพื่อให้ เข้าถึงผู้บริโภคนับล้านได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ TOA และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับคู่ค้าอีกด้วย
นายจตุภัทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลา 61 ปีในไทย และ 30 ปีในเวียดนาม TOA ครองความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสีและเคมีภัณฑ์ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เรามุ่งมั่นสู่การเติบโตที่ยั่งยืนบนหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนแก่คนรุ่นต่อไป พร้อมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ท้ายนี้ ขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริโภค ลูกค้า และคู่ค้าทุกรายที่ให้ความไว้วางใจ พนักงานทุกคนที่อุทิศตนเพื่อความสำเร็จขององค์กร ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอย่างยาวนานนี้ เรามั่นใจว่าจะสามารถยืนหยัดและเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจผู้บริโภค พร้อมขยายความแข็งแกร่งไปสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างแน่นอน