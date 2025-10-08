TACC อัพเป้ารายได้ปี 68 โตเกิน 15% ปัจจัยบวกจากแผนพัฒนาสินค้าใหม่-การบริหารจัดการต้นทุน

บมจ.ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ (TACC) ประกาศอัพเป้ารายได้ปี 68 เติบโตเกิน 15% จากที่คาดไว้ 10% หลังประสบความสำเร็จสูง จากกลยุทธ์เน้นการสร้างคุณค่าด้านความเป็นอยู่ที่ดีให้มีคุณภาพ เพื่อธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และการให้ความสำคัญบริหารจัดการด้านต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ฟากผู้บริหาร “ชัชชวี วัฒนสุข” ระบุ สินค้าใหม่กลุ่มธุรกิจ B2B (7-Eleven) และ B2C (Non 7-Eleven) ผลตอบรับดีเยี่ยมจากการเติบโตของปริมาณการบริโภคภายในประเทศ บวกแรงหนุนช่องทางออนไลน์เติบโตและการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง มั่นใจผลงานไตรมาส 4/68 สดใส
นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ปรับเป้าหมายการเติบโตของรายได้รวมในปี 2568 ขึ้นเป็นเติบโตเกิน 15% จากปีก่อน สูงกว่าเป้าเดิมซึ่งวางไว้ที่ 10% หลังพบว่าภาพรวมธุรกิจในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันประสบความสำเร็จสูง
ด้วยกลยุทธ์มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าด้านความเป็นอยู่ที่ดีให้มีคุณภาพ เพื่อธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน (Compounding Well Being Quality Value) และการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
โดยปีนี้บริษัทฯ ได้ออกสินค้าใหม่ให้สอดรับเทรนด์ของผู้บริโภคยุคใหม่ ทั้งในส่วนของกลุ่มธุรกิจ B2B (7-Eleven) และกลุ่มธุรกิจ B2C (Non 7-Eleven) โดยกลุ่มธุรกิจ B2B ในปี 2568 บริษัทฯ มุ่งพัฒนาสินค้า Core Menu และ New Menu รวมทั้งออกสินค้าใหม่ร่วมกันกับ 7-Eleven ในฐานะ Key Strategic Partner ไม่ว่าเป็นเครื่องดื่มเย็นในโถกด (Jet Spray) และ เครื่องดื่ม Non-Coffee Menu ใน All Café
ขณะที่กลุ่มธุรกิจ B2C เน้นการเพิ่มกลุ่มลูกค้า Café Business และผลักดันแบรนด์ของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นสินค้าสุขภาพ (Health & Wellness) และขยายฐานลูกค้ารายใหม่ ส่วนกลุ่ม Lifestyle & License Business มีการสร้างการรับรู้ของคาแรคเตอร์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานมากขึ้น
“บริษัทฯ ประกาศปรับเพิ่มเป้าหมายการเติบโตของรายได้ปีนี้เป็นเติบโตเกิน 15% จากปีก่อน หลังพบว่ากลุ่มธุรกิจ B2B และ B2C เติบโตสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ จากการพัฒนาสินค้าใหม่ร่วมกับพันธมิตร 7-Eleven ที่สำคัญทาง 7-Eleven มีการเติบโตของปริมาณการบริโภคภายในประเทศ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเฉพาะงวด 6 เดือนแรก TACC มีรายได้จากการขาย 1,107.66ล้านบาท เพิ่มขึ้น 152.02 ล้านบาท คิดเป็น 15.91% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขาย 955.63 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 152.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.44 ล้านบาท หรือ 18.20% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 128.72 ล้านบาท” นายชัชชวี กล่าว
สำหรับภาพรวมทิศทางธุรกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายปี 2568 มีแนวโน้มสดใสต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของธุรกิจ B2B (7-Eleven) และ B2C (Non 7-Eleven) โดยบริษัทฯ มีแผนเปิดตัวสินค้าใหม่ และการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น