MIND WELLNESS CLINIC เปิดคลินิกสุขภาพ-ความงามครบวงจร รุกตลาด Wellness Economy ดึงนวัตกรรมระดับโลกเจาะกลุ่มไฮเอนด์

MIND WELLNESS CLINIC เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ชูแนวคิด “สวย สุขภาพดี = มีความสุข” ผสานศาสตร์ Anti-Aging, Aesthetic และ Mental Wellness พร้อมเดินเกมรุกตลาด Wellness Economy ที่กำลังเติบโตทั่วโลก สอดรับกระแส Longevity Life ทุกช่วงวัย ใส่ใจดูแลสุขภาพยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ชี้จุดขาย Neuro Harmony S20 นวัตกรรมบำบัดสมองและสุขภาพจิตครั้งแรกในไทย ควบคู่การให้บริการด้านความงามระดับโลก ตั้งเป้า 3 ปีสร้างโรงพยาบาลเวลเนสและศัลยกรรมย้อนวัยครบวงจร พร้อมเสิร์ฟแพ็กเกจสุดเอ็กซ์คลูซีฟ มูลค่าสูงสุดกว่า 1 ล้านบาท
ดร. ภูวษา วราสิทธิกร ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MIND WELLNESS CLINIC (MWC ) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 ได้เปิดตัว MIND WELLNESS CLINIC นับเป็นการเปิดตัว เข้าสู่ตลาด ในตลาดดูแลสุขภาพ และความงาม ในฐานะ Wellness Center ระดับพรีเมียม ที่มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าไฮเอนด์ ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการยืดอายุสุขภาพ (Longevity Life) และการวางโปรแกรมสุขภาพเฉพาะบุคคล (Personalized Health) ซึ่งทางคลินิกมีจุดขายที่สำคัญคือการผสานศาสตร์ Anti-Aging, Aesthetic และ Mental Wellness เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งถือเป็นการสร้างมิติใหม่ของวงการสุขภาพ–ความงามในไทย
ทั้งนี้ในกระบวนการดูและ และให้บริการด้านสุขภาพและความงาม ได้นำนวัตกรรม Neuro Harmony S20 เข้ามาใช้เป็นครั้งแรก เพื่อดูแลสุขภาพจิตและสมอง เช่น ภาวะสมาธิสั้น (ADHD/ADD), OCD, นอนไม่หลับ, โรคซึมเศร้า จนถึงภาวะความจำเสื่อม กำลังเป็นโรคที่มีอัตราการเติบโตสูง จากการทำงานหนักในยุคปัจจุบัน และเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงวัย นับเป็นอีกก้าวของการแพทย์เชิงป้องกัน (Preventive Medicine) ที่ตอบโจทย์สังคมปัจจุบัน ที่มีความตึงเครียดและโรคทางจิตใจเพิ่มสูงขึ้น จากสังคมที่มีการแข่งขันสูง และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ที่มีต่อสุขภาพจิต และ ด้านความงาม (Aesthetic Medicine) เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการดูแล และบำบัด เป็นเทคโนโลยีมาตรฐานระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Ulthera, Liftera, Indiba และ Dual Yellow Laser ตลอดจนศัลยกรรมครบวงจร โดยทีมแพทย์ไทยและเกาหลีที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี พร้อมให้คำปรึกษาและรองรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการโซลูชันด้านความงามแบบครบจบในที่เดียว
“เราไม่ได้มองตัวเองเป็นเพียงคลินิกความงาม แต่เราคือ Wellness Center ที่ยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพและความงามของไทยแบบองค์รวม ทั้งกาย ใจ และความงาม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ยืนยาว (Longevity Life) ให้กับลูกค้าทุกคน“ ดร.ภูวษากล่าว
ส่วนด้านการตลาดของ MIND WELLNESS CLINIC มุ่งเน้นการเจาะตลาดลูกค้าไฮเอนด์ที่มองหาบริการสุขภาพ–ความงามในระดับพรีเมียม โดยเฉพาะกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงรุก (Preventive Health) และ Longevity Life ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ที่ได้รับความสนใจทั่วโลก อีกทั้งยังนำเสนอบริการ Personalized Longevity Program ผ่านการตรวจเลือดเชิงลึกและการวิเคราะห์วิตามิน–ฮอร์โมน เพื่อออกแบบการบำบัดและโปรแกรมสุขภาพที่เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงในระดับโลก
สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต MIND WELLNESS CLINIC ตั้งเป้าภายใน 3–5 ปี จะลงทุนสร้างโรงพยาบาลเวลเนสและศัลยกรรมย้อนวัย เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยไทยที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว พร้อมวางแผนขยายสาขาใหม่ย่านราชพฤกษ์และสุขุมวิท เพื่อเสริมฐานลูกค้าและสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งในตลาดเวลเนสที่มีการแข่งขันสูง
ทั้งนี้ ในงาน Grand Opening ได้รับเกียรติจากเซเลปบี้ตี้และนักแสดงศิลปินที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ อุ้ย มณีรัตน์ วงศ์จิระศักดิ์ ธรรพ์ณธร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โย ยศวดี หัสดีวิจิตร เอ อัญชลี หัสดีวิจิตร ฟิวส์ กิติกร แม่ลี แม่แก้มบุ๋ม ดร.ม่านฟ้า อรปภัตร จันทรสาขา คุณไชญ่า และ ฟลาริด้า ริด้า MISS ยูนิเวอร์สไทยแลนด์ 2012 (พิธีกรหญิง)
ทางคลินิกได้จัดโปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟตั้งแต่วันนี้ สำหรับลูกค้า อาทิ ซื้อ Voucher 500,000 บาท รับสิทธิประโยชน์เพิ่มกว่า 230,000 บาท หรือ Voucher 2,000,000 บาท รับของขวัญรวมกว่า 1,177,400 บาท พร้อมสิทธิ์แพ็กเกจท่องเที่ยวและดูงานศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลี
การเปิดตัวของ MIND WELLNESS CLINIC นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สะท้อนบทใหม่ของอุตสาหกรรมเวลเนสไทย ซึ่งกำลังก้าวข้ามการแข่งขันด้านความงามเพียงอย่างเดียว สู่การบูรณาการสุขภาพองค์รวมที่ครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่แสวงหาความสุขและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน