“น้ำมันพืชกุ๊ก” คว้า 2 รางวัลใหญ่ HR Asia ปี 2568 ตอกย้ำสุดยอดองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย “น้ำมันพืชกุ๊ก” หนึ่งในธุรกิจหลักของ “กลุ่มพูลผล” โดย นายเพชร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด รับ 2 รางวัลใหญ่ ได้แก่ HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards และ HR Asia Sustainable Workplace Awards จัดโดย HR Asia นิตยสารชั้นนำด้านทรัพยากรบุคคลของภูมิภาคเอเชีย ตอกย้ำสุดยอดองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานในระดับสากล และสะท้อนความมุ่งมั่นในการบริหารบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 ไอคอนสยาม
สำหรับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่โดดเด่นในฐานะนายจ้างชั้นนำจากการเป็นบริษัทที่มีแนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ยอดเยี่ยม ทั้งด้านการดูแลพนักงาน การสร้างความพึงพอใจในการทำงาน และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการเติบโตและการมีส่วนร่วมของพนักงาน ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่น่าทำงาน โดยรางวัลนี้ต้องผ่านการประเมินจากเครื่องมือ Total Engagement Assessment Model (TEAM) ซึ่งช่วยให้องค์กรเข้าใจความต้องการของพนักงาน อีกทั้งยังต้องผ่านการประเมินและสัมภาษณ์ผู้บริหารและตัวแทนองค์กรจากคณะกรรมการของ HR Asia ขณะที่รางวัล HR Asia Sustainable Workplace Awards เป็นรางวัลพิเศษที่มอบให้กับองค์กรที่มีความโดดเด่นในด้านการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
นายเพชร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด เปิดเผยว่า การได้รับ 2 รางวัลดังกล่าว สะท้อนความเชื่อมั่นของพนักงานที่มีต่อองค์กร และดัชนีชี้วัดมวลความสุขของพนักงานสอดคล้องกับทิศทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลและความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งให้ความสำคัญกับการบริหารบุคลากร “หัวใจสำคัญ” ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards มาจากผลสำรวจความผูกพันองค์กรของพนักงานต่อองค์กร พบว่า คะแนน Engagement: Happinometer อยู่ที่ 74.2% ในระดับ “Very Happy” และอัตราการลาออกของพนักงาน (Turnover rate) ต่ำกว่า 1.5% ตอกย้ำค่านิยมองค์กร SIIQ (Synergy, Innovation, Integrity, Quality) ซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร ที่พนักงานทุกระดับมีเป้าหมายร่วมกัน ทั้งนี้ ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลากรในด้านต่างๆ เช่น โครงการ Work-Integrated Learning (WiL), Digital Talent Development, Succession Planning ตลอดจนให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในองค์กร โดยได้จัดกิจกรรมเชิญชวนให้พนักงานออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังเป็นการสร้างความสามัคคีในองค์กร สะท้อนความสำเร็จจากการได้รับรางวัล Healthy Organization Award จาก สสส.
ขณะที่ ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับรางวัล HR Asia Sustainable Workplace Awards มาจากการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัล Green Corporate: อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 ต่อเนื่อง 10 ปี สะท้อนจาก Carbon Management การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 25.18% ต่อหน่วยการผลิต และมีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนกว่า 84% นอกจากนี้ ยังขับเคลื่อนนโยบาย Zero Waste to Landfill และ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยการสร้างโรงเรือนสำหรับจัดการของเสียอินทรีย์ (Organic Waste) ในปี 2568 เพื่อเปลี่ยนขยะให้เป็นทรัพยากร และได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 10 ปี ต่อเนื่อง โดยมีความพึงพอใจของชุมชน (Community Engagement) 90.86%
รางวัล HR Asia Awards จัดโดยนิตยสาร เอชอาร์ เอเชีย (HR Asia) ของบริษัท Business Media International ประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ดำเนินการ จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2013 โดยเป็นรางวัลที่ครอบคลุมในกลุ่ม 15 ประเทศของเอเชีย ได้แก่ จีน กัมพูชา ฮ่องกง อินโดนีเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเก๊า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เวียดนาม และไทย ส่งผลให้เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด เพื่อเชิดชูองค์กรต้นแบบที่มีความโดดเด่นในด้านการบริหารดูแลทรัพยากรบุคคลอันเป็นเลิศ