xs
xsm
sm
md
lg

ชวนเที่ยวงาน ‘ดีพร้อมเสน่ห์ไทย’ สัมผัสเสน่ห์ความเป็นไทย 10–12 ต.ค.นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) จัดงานมหกรรม 'ดีพร้อมเสน่ห์ไทย (Thai Vibe by DIPROM)' ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2568 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 เมืองทองธานี เพื่อขับเคลื่อนพลังซอฟต์พาวเวอร์ด้านอุตสาหกรรมอาหารและแฟชั่นไทยใน 4 มิติหลัก ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม แฟชั่นไทย ศิลปะและการออกแบบ และสุขภาพและวิถีชีวิตแบบไทย งานมหกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการสร้างเสริมความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการ SMEs ชุมชนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ในการส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมอาหารและแฟชั่นไทยสู่สากล ผ่านการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ การสาธิต และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสเสน่ห์ของความเป็นไทยอย่างแท้จริง


ภายในงานมี 4 โซนไฮไลต์ที่สะท้อนเสน่ห์ไทย ประกอบด้วย

โซนที่ 1 DIPROM Pavilion พื้นที่หลักของงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Empowering Local, Elevating Global’ นำเสนอผลงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากชุมชน พร้อมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้านอาหาร เช่น การสาธิตการทำอาหาร และการเรียนรู้เรื่องเสน่ห์ของวัตถุดิบไทย

โซนที่ 2 Soft Power จาก 4 ภูมิภาค โซนจำลองบรรยากาศและสถาปัตยกรรมท้องถิ่นของภาคเหนือ ภาคกลางและตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ พร้อมคัดเลือกร้านอาหารชื่อดังและเมนูเด็ดที่เป็น "Hidden Gems" ของแต่ละภาคเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลอง

โซนที่ 3 เสน่ห์ไทย Café เป็นพื้นที่นำเสนอเมนูเครื่องดื่มสุดสร้างสรรค์จากวัตถุดิบหลักอย่างกาแฟ ชา และโกโก้ ซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ของแหล่งปลูกแต่ละแห่ง ผ่านการนำเสนอในรูปแบบของการชงและชิม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ค้นพบรสชาติที่ถูกใจ

โซนที่ 4 ดีพร้อมแฟชั่น เป็นโซนที่แสดงความหลากหลายของงานแฟชั่นไทย ตั้งแต่ผ้าไทยที่มีเอกลักษณ์จนถึงการออกแบบร่วมสมัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการแต่งกายสไตล์ไทยที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเน้นการสร้างแรงบันดาลใจในการแต่งกายสไตล์ไทย และแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว


ตลอดระยะเวลา 3 วันในการจัดมหกรรม 'ดีพร้อมเสน่ห์ไทย (Thai Vibe by DIPROM)' ยังมีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 400 ร้าน และมีกิจกรรมไฮไลต์ที่จะสร้างประสบการณ์น่าประทับใจให้แก่ผู้ชม ได้แก่

1.ร้านอาหาร และบรรยากาศท้องถิ่นจาก 4 ภูมิภาค ที่จะได้พบกับร้านอาหารชื่อดังและร้านลับ (Hidden Gems) โดยการนำเสนอผ่านเมนูเด็ดที่จะสะท้อนรสชาติความเป็นต้นตำรับของแต่ละภาคได้อย่างแท้จริง แบบ Thai Vibe ที่จะมาสร้างสีสันให้การเข้าชมงานเหมือนได้ไปที่ภูมิภาคนั้นจริงๆ

2. ร่วมชิมเครื่องดื่มกาแฟและโกโก้สไตล์ไทย ที่พร้อมเสิร์ฟด้วยความหอมละมุน จากเครื่องดื่มคราฟท์ ที่มีเอกลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นรวมกว่า 28 ร้าน

3. การให้บริการคำปรึกษาทางธุรกิจ พร้อมนำเสนอความสำเร็จ (Success Case) ผ่านโครงการต่าง ๆของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้สร้างแบรนด์หรือสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจของตัวเองในอนาคต เพื่อเปิดตลาดหาช่องทางขยายรายได้ รวมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานระดับสากล

4. กิจกรรมเวิร์กช็อปและสาธิต เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ร่วมกิจกรรมจากเชฟในโครงการยกระดับหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเชฟอาหารไทย โดยการนำวัตถุดิบท้องถิ่นมารังสรรค์เป็นอาหารเมนูง่ายๆ เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสประสบการณ์ด้วยตนเอง


นอกจากนี้ทุกคนยังจะได้พบกับมินิคอนเสิร์ตและกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรม 4 ภาค ที่ผสมผสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านพร้อมกับดนตรีร่วมสมัย เพื่อสร้างบรรยากาศสนุกสนานและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าชมงานตลอดทั้ง 3 วัน


ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานมหกรรม ‘ดีพร้อมเสน่ห์ไทย (Thai Vibe by DIPROM)’ ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00-21.00 น. ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 เมืองทองธานี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม-DIPROM
ชวนเที่ยวงาน ‘ดีพร้อมเสน่ห์ไทย’ สัมผัสเสน่ห์ความเป็นไทย 10–12 ต.ค.นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ชวนเที่ยวงาน ‘ดีพร้อมเสน่ห์ไทย’ สัมผัสเสน่ห์ความเป็นไทย 10–12 ต.ค.นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ชวนเที่ยวงาน ‘ดีพร้อมเสน่ห์ไทย’ สัมผัสเสน่ห์ความเป็นไทย 10–12 ต.ค.นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ชวนเที่ยวงาน ‘ดีพร้อมเสน่ห์ไทย’ สัมผัสเสน่ห์ความเป็นไทย 10–12 ต.ค.นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ชวนเที่ยวงาน ‘ดีพร้อมเสน่ห์ไทย’ สัมผัสเสน่ห์ความเป็นไทย 10–12 ต.ค.นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี
กำลังโหลดความคิดเห็น