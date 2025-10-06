ชวนเที่ยวงาน ‘ดีพร้อมเสน่ห์ไทย’ สัมผัสเสน่ห์ความเป็นไทย 10–12 ต.ค.นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) จัดงานมหกรรม 'ดีพร้อมเสน่ห์ไทย (Thai Vibe by DIPROM)' ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2568 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 เมืองทองธานี เพื่อขับเคลื่อนพลังซอฟต์พาวเวอร์ด้านอุตสาหกรรมอาหารและแฟชั่นไทยใน 4 มิติหลัก ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม แฟชั่นไทย ศิลปะและการออกแบบ และสุขภาพและวิถีชีวิตแบบไทย งานมหกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการสร้างเสริมความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการ SMEs ชุมชนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ในการส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมอาหารและแฟชั่นไทยสู่สากล ผ่านการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ การสาธิต และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสเสน่ห์ของความเป็นไทยอย่างแท้จริง
ภายในงานมี 4 โซนไฮไลต์ที่สะท้อนเสน่ห์ไทย ประกอบด้วย
โซนที่ 1 DIPROM Pavilion พื้นที่หลักของงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Empowering Local, Elevating Global’ นำเสนอผลงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากชุมชน พร้อมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้านอาหาร เช่น การสาธิตการทำอาหาร และการเรียนรู้เรื่องเสน่ห์ของวัตถุดิบไทย
โซนที่ 2 Soft Power จาก 4 ภูมิภาค โซนจำลองบรรยากาศและสถาปัตยกรรมท้องถิ่นของภาคเหนือ ภาคกลางและตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ พร้อมคัดเลือกร้านอาหารชื่อดังและเมนูเด็ดที่เป็น "Hidden Gems" ของแต่ละภาคเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลอง
โซนที่ 3 เสน่ห์ไทย Café เป็นพื้นที่นำเสนอเมนูเครื่องดื่มสุดสร้างสรรค์จากวัตถุดิบหลักอย่างกาแฟ ชา และโกโก้ ซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ของแหล่งปลูกแต่ละแห่ง ผ่านการนำเสนอในรูปแบบของการชงและชิม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ค้นพบรสชาติที่ถูกใจ
โซนที่ 4 ดีพร้อมแฟชั่น เป็นโซนที่แสดงความหลากหลายของงานแฟชั่นไทย ตั้งแต่ผ้าไทยที่มีเอกลักษณ์จนถึงการออกแบบร่วมสมัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการแต่งกายสไตล์ไทยที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเน้นการสร้างแรงบันดาลใจในการแต่งกายสไตล์ไทย และแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว
ตลอดระยะเวลา 3 วันในการจัดมหกรรม 'ดีพร้อมเสน่ห์ไทย (Thai Vibe by DIPROM)' ยังมีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 400 ร้าน และมีกิจกรรมไฮไลต์ที่จะสร้างประสบการณ์น่าประทับใจให้แก่ผู้ชม ได้แก่
1.ร้านอาหาร และบรรยากาศท้องถิ่นจาก 4 ภูมิภาค ที่จะได้พบกับร้านอาหารชื่อดังและร้านลับ (Hidden Gems) โดยการนำเสนอผ่านเมนูเด็ดที่จะสะท้อนรสชาติความเป็นต้นตำรับของแต่ละภาคได้อย่างแท้จริง แบบ Thai Vibe ที่จะมาสร้างสีสันให้การเข้าชมงานเหมือนได้ไปที่ภูมิภาคนั้นจริงๆ
2. ร่วมชิมเครื่องดื่มกาแฟและโกโก้สไตล์ไทย ที่พร้อมเสิร์ฟด้วยความหอมละมุน จากเครื่องดื่มคราฟท์ ที่มีเอกลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นรวมกว่า 28 ร้าน
3. การให้บริการคำปรึกษาทางธุรกิจ พร้อมนำเสนอความสำเร็จ (Success Case) ผ่านโครงการต่าง ๆของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้สร้างแบรนด์หรือสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจของตัวเองในอนาคต เพื่อเปิดตลาดหาช่องทางขยายรายได้ รวมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานระดับสากล
4. กิจกรรมเวิร์กช็อปและสาธิต เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ร่วมกิจกรรมจากเชฟในโครงการยกระดับหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเชฟอาหารไทย โดยการนำวัตถุดิบท้องถิ่นมารังสรรค์เป็นอาหารเมนูง่ายๆ เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสประสบการณ์ด้วยตนเอง
นอกจากนี้ทุกคนยังจะได้พบกับมินิคอนเสิร์ตและกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรม 4 ภาค ที่ผสมผสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านพร้อมกับดนตรีร่วมสมัย เพื่อสร้างบรรยากาศสนุกสนานและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าชมงานตลอดทั้ง 3 วัน
ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานมหกรรม ‘ดีพร้อมเสน่ห์ไทย (Thai Vibe by DIPROM)’ ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00-21.00 น. ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 เมืองทองธานี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม-DIPROM