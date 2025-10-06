WPP Media Thailand ชู AI นำทัพในการปรับโครงสร้างผู้นำ มุ่งสู่โมเดลยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

WPP Media Thailand (ดับบลิวพีพีมีเดีย ประเทศไทย) ประกาศการปรับโครงสร้างผู้นำครั้งสำคัญ เพื่อเพิ่มการนำ AI และนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนการเติบโตให้กับแบรนด์ และมุ่งสู่การส่งมอบบริการที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างไร้รอยต่อ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบุคลากรชั้นนำได้โดยตรง
ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ แอนิต้า มันโร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุน ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเพิ่มเติมในฐานะผู้นำองค์กรสำหรับประเทศไทย เพื่อกำกับดูแลทิศทางเชิงกลยุทธ์ให้กับ WPP Media ที่มีสัดส่วนการบริหารเม็ดเงินโฆษณาถึงหนึ่งในสามของประเทศ การเปลี่ยนแปลงนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ Vision 30 ซึ่งเป็นแผนการดำเนินการระยะเวลาห้าปีของ WPP Media ทั่วโลก เพื่อพัฒนาทักษะและการบริการด้านสื่อยุคใหม่ผ่านการใช้ AI และตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของนักการตลาดยุคใหม่
“ด้วยการเสริมพลังให้กับทีมงานของเราด้วย AI และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เราจึงมั่นใจได้ว่าพวกเราจะสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นคือการส่งมอบโซลูชันอันทรงพลังและมีประสิทธิภาพที่จะขับเคลื่อนการเติบโตให้กับลูกค้าของเรา” แอนิต้า มันโร กล่าว
ผู้นำของ WPP Media Thailand
การสนับสนุนโมเดลใหม่นี้คือการแต่งตั้งบุคคลสำคัญและการสานต่อความเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นลูกค้า การเติบโต และความเป็นเลิศในการปฎิบัติงาน
การมุ่งเน้นลูกค้ามาเป็นศูนย์กลาง
การปรับโครงสร้างนี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการและยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า ด้วยการเชื่อมโยงผู้นำและผู้เชี่ยวชาญของ WPP Media เข้ากับกลุ่มลูกค้าโดยตรง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรเหล่านี้จะสามารถมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดและการตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ซึ่งรวมถึงการแนะนำตำแหน่งใหม่ที่สำคัญ:
• คริสโตเฟอร์ ออกัสท์, กนกพร เตชธรรมานนท์ และณัฐรดา กุลรัตนมณี ได้รับการแต่งตั้งเป็น Client President ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สร้างขึ้นใหม่ โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลกลุ่มลูกค้าที่แตกต่ามกันเพื่อสะท้อนภูมิทัศน์ของตลาดที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้น โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ในประเทศ กลุ่มแบรนด์และธุรกิจข้ามชาติที่ต้องการการประสานงานระดับโลก และกลุ่มธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมีแรงขับเคลื่อนสูง การปรับกลยุทธ์การบริหารรูปแบบใหม่นี้ช่วยให้ลูกค้าในทุกหมวดหมู่ของตลาดมั่นใจได้จะได้รับบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการทางการตลาด ในสถานการณ์ที่ธุรกิจต้องเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
ความได้เปรียบด้านบุคลากรและ AI
หลักการสำคัญของกลยุทธ์ Vision 30 คือการผนวกความสามารถของ AI เข้าไปในทุกส่วนอย่างลึกซึ้ง พร้อมดึงดูดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูงสุดเพื่อมาใช้ประโยชน์จากพลังของเทคโนโลยีดังกล่าว การมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีและบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญต่อการออกแบบการดำเนินงานใหม่
• พันดูรังกา มัตตู ได้รับตำแหน่ง Choreograph Lead โดยเป็นหัวหอกในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ข้อมูลและเทคโนโลยีระดับโลกของ WPP ให้กับลูกค้า
• อุษณี อภิรัตน์ภิญโญ เข้าร่วมงานกับ WPP Media ในฐานะ Head of People ประจำประเทศไทยเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะยังคงดึงดูดและพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถสูงสุดในอุตสาหกรรม
การเติบโตและความเป็นเลิศในการปฎิบัติงาน
ด้วยแนวทางการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียว ทำให้โครงสร้างการดำเนินงานมีความคล่องตัวสูง สามารถเร่งการตัดสินใจและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้รวดเร็วทันสถานการณ์ จิรัศดา ลิ้มสุวรรณ จะขยายบทบาทจากด้านการลงทุน มารับผิดชอบในการสร้างแผนกใหม่ภายใต้ชื่อ Media Management & Delivery มีหน้าที่กำกับดูแลงานด้านการซื้อและใช้สื่อทั้งหมด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะได้รับการสนับสนุนจาก
• จอห์น ประดิษฐวณิช Principle Consultant ของ WPP Media Solutions
• พิมพร ปันเด Head of Biddable & Activation
• ปภพ ฤชุตระกูล Head of The Goat Agency หน่วยงานเฉพาะด้านการตลาดอินฟลูเอนเซอร์และคอนเทนต์ของ WPP Media
• เจนนิเฟอร์ มาร์เกต์ เบร์โรด์ Head of eCommerce Southeast Asia and Pakistan ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนการเติบโตและโอกาสทางด้าน Commerce ให้กับตลาดในประเทศไทย
รัฐกร สืบสุข จะยังคงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรและธุรกิจใหม่ในฐานะ Head of Growth & Marketing โดยจะทำงานร่วมกับ ณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์ ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ทางด้านการตลาด และข้อมูลผู้บริโภคเชิงลึก อย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์และแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า ขณะเดียวกัน ความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทจะยังคงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องโดย รัชดาพร ฤทธิกัณฑ์ ในฐานะ Chief Financial Officer
ประสิทธิภาพของกลยุทธ์และโครงสร้างใหม่นี้ สะท้อนให้เห็นจากผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ผ่านการขยายธุรกิจบนลูกค้าสำคัญรายใหม่ร่วมกับครีเอทีฟพาร์ทเนอร์ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงโมเดลการทำงานที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
“ทุกสิ่งที่เรากำลังทำอยู่คือการส่งมอบคุณค่าให้มากขึ้น เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับลูกค้าของเรา” แอนิต้า มันโร กล่าวเสริม “มันคือการ ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง อย่างแท้จริงในทุกแง่มุมของคำนี้ และการใช้ความได้เปรียบด้าน AI ของเราเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่จับต้องได้”