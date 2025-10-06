บริษัทบี. กริม ผนึกสยามพิวรรธน์ เดินหน้าความร่วมมือเชิงกลยุทธ์หลายมิติ ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปสยามพารากอน -ขับเคลื่อนสู่อนาคตพลังงานสะอาด

บี.กริม กลุ่มบริษัทที่ดำเนินกิจการในหลายประเทศทั่วโลก เป็นผู้นำด้านพลังงาน โซลูชั่นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และธุรกิจสุขภาพ ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานกว่า 147 ปี ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาและบริหารโครงการค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับโลกในกรุงเทพมหานคร อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม เพื่อขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในหลายมิติ อาทิ การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ด้วยการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนหลังคาสยามพารากอน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ความร่วมมือในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสุขภาวะของผู้คนผ่านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม
ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม กล่าวว่า“ตลอดเวลากว่าศตวรรษ บี.กริมยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุขและโครงสร้างพื้นฐานของไทยอย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้นำเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด รวมถึงโซลูชันการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ บี.กริมมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของสยามพิวรรธน์ โดยร่วมพัฒนาโซลูชันประหยัดพลังงานให้ครอบคลุมทุกโครงการ ซึ่งสยามพิวรรธน์มุ่งสร้างสรรค์ให้เป็นจุดหมายปลายทางที่มอบประสบการณ์และความสุขให้แก่ผู้มาเยือนจากทั่วโลก” ความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับปรัชญาบี.กริมในการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี
ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ มุ่งสู่เป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงคิดค้นนวัตกรรมแห่งอนาคตและตอบสนองความต้องการของสังคมในยุคดิจิทัล ความร่วมมือดังกล่าวนี้ครอบคลุมการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาโครงการที่มีบูรณาการแนวคิด “ความสุขมวลรวมประชาชาติ” (Gross National Happiness - GNH) จากประเทศภูฏาน การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และการส่งเสริมการเรียนรู้ดนตรีคลาสสิกผ่านวงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า (Royal Bangkok Symphony Orchestra) วงดนตรีชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สอดรับกับวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจของสยามพิวรรธน์ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมวงกว้าง และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
คุณชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ บี.กริม ครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการผนึกกำลังของสององค์กรชั้นนำ เพื่อสร้างมาตรฐานต้นแบบของโครงการที่เป็นจุดหมายปลายทางแห่งความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ผ่านการบูรณาการนวัตกรรมและการจัดการพลังงานสะอาดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนและมีเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในขอบเขตที่ 1 และ 2 ภายในปี 2050 โดยได้ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในศูนย์การค้า ความร่วมมือนี้จึงสะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมของบี.กริมและสยามพิวรรธน์ ในฐานะผู้นำด้านพลังงานและศูนย์การค้าระดับโลก ที่มุ่งในการกำหนดมาตรฐานใหม่ด้านความยั่งยืนของธุรกิจไทยสู่เวทีสากล พร้อมสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย ESG อย่างแท้จริง”
ทั้งนี้ สยามพารากอน ได้ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ร่วมกับ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด บริษัทย่อยภายใต้ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาของอาคารสยามพารากอน ซึ่งมีพื้นที่กว่า 4,600 ตารางเมตร และมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 793 กิโลวัตต์พีค (kWp) ซึ่งคาดว่าจะเทียบเท่ากับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกสูงสุดประมาณ 532 ตันต่อปี การติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อปจะครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ Paragon Hall ศูนย์การประชุมและศูนย์แสดงนิทรรศการระดับโลก และส่วนหนึ่งของพื้นที่โซนใหม่ในศูนย์การค้าสยามพารากอนที่จะเป็นแลนด์มาร์กสำคัญและต้นแบบแพลตฟอร์มด้านความยั่งยืนใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2568
โครงการนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จของโครงการโซลาร์รูฟท็อปที่ไอคอนสยาม ซึ่งจะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด และมุ่งพัฒนาศูนย์การค้าของกลุ่มสยามพิวรรธน์ ให้ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2030
สยามพิวรรธน์ ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนผ่านโครงการต่าง ๆ มาโดยตลอด นับตั้งแต่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม ไอซีเอส และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ไม่ได้มุ่งหมายให้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางระดับโลกเท่านั้น แต่ทุกโครงการต้องเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น อีกทั้งยังคงเดินหน้าสร้างผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าอย่างต่อเนื่องภายใต้กลยุทธ์ ‘การสร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย’ (Creating Shared Value) ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ