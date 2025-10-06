“เสือดำโก” ผู้นำเรือโดยสารเกาะกูด เตรียมให้บริการ “เฟอร์รี่ไฮโดรฟอยล์”

กรุงเทพ/สตอกโฮล์ม – “เสือดำโก” ผู้นำเรือโดยสารเกาะกูด สร้างประสบการณ์ใหม่สุดหรูครั้งแรกของอาเซียน ลงนามข้อตกลงสำหรับเรือเฟอร์รี่ไฮโดรฟอยล์ไฟฟ้า ของ Candela P-12 จำนวน 10 ลำจากประเทศสวีเดน เตรียมให้บริการเส้นทางระหว่างแผ่นดินใหญ่-เกาะกูดจังหวัดตราด ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่นำเรือไฮโดรฟอยล์ไฟฟ้ามาใช้ลดคาร์บอน สร้างความยั่งยืน คาดให้บริการตุลาคม 2569
วันที่ 2 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา นายสุรชัย สุวรรธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เลียวพารด์ ทรานสปอรเทชั่น ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเรือขนส่งของไทย ภายใต้ชื่อ Seudamgo หรือเสือดำโก ได้ลงนามในข้อตกลงสำหรับเรือเฟอร์รี่ไฮโดรฟอยล์ไฟฟ้า Candela P-12 จำนวน 10 ลำ กับบริษัทผู้ผลิตเรือไฟฟ้า Candela P-12 จากประเทศสวีเดน จำนวน 10 ลำ ซึ่งจะให้บริการในเส้นทางระหว่างแผ่นดินใหญ่ และเกาะกูด จังหวัดตราด ในระยะแรก ถือเป็นเรือโดยสารไฟฟ้าที่เร็วที่สุดและมีระยะทางการเดินทางไกลที่สุดในโลก
พิธีลงนามจัดขึ้นในงาน SX Sustainability Expo ซึ่งเป็นงานแสดงด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด , นายปัญญา ชูพานิช รองปลัดกระทรวงคมนาคม และสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
นายสุรชัย สุวรรธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เลียวพารด์ ทรานสปอรเทชั่น จำกัด กล่าวว่า เทคโนโลยีเรือไฮโดรฟอยล์ไฟฟ้า Candela P-12 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวงการ เป็นเรือที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ปราศจากการปล่อยมลพิษ คราบน้ำมัน และเสียงรบกวนใต้น้ำ พร้อมกันนั้นยังมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับแก่ผู้โดยสาร — แทบจะไม่มีใครเมาเรือเมื่ออยู่บนเรือของ Candela
"ถือเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งของบริษัท ฯ ที่ได้เป็นเจ้าแรกที่นำเทคโนโลยีอันล้ำสมัยนี้มาสู่ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"
สำหรับเรือ Candela P-12 ทั้ง 10 ลำ เป็นรุ่น Business ระดับพรีเมียม มาพร้อมที่นั่งคุณภาพสูง และห้องโดยสารที่กว้างขวาง โปร่งโล่ง รองรับผู้โดยสารได้ 20 คน ,พื้นที่เก็บสัมภาระอย่างเพียงพอ สามารถแล่นด้วยความเร็วกว่า 25 นอต ครอบคลุมระยะทาง 20 ไมล์ทะเล ได้ภายในเวลาเพียง 40 นาที Candela P-12 ระยะแรก จะให้บริการเส้นทางระหว่างแผ่นดินใหญ่และเกาะกูด จังหวัดตราด
ที่สำคัญที่สุด เรือเฟอร์รี่ชุดใหม่นี้ จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอันบริสุทธิ์ของภูมิภาคไว้ได้ สนับสนุนให้การเติบโตของการท่องเที่ยวสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องแลกกับความงดงามตามธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะ
นายกุสตาฟ ฮัสเซลสค็อก ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Candela กล่าวว่า “ข้อตกลงนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถก้าวข้ามสู่ระบบขนส่งทางน้ำที่ยั่งยืนได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนแบบเดิม ด้วยการแทนที่เรือสปีดโบ๊ทที่มีเสียงดังและก่อมลพิษด้วยเรือบินไฟฟ้าของเรา Seudamgo กำลังช่วยปกป้องหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สวยงามที่สุดของประเทศไทยไว้ได้”
ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของสำนักงาน Candela ที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศสวีเดน โดยตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และยังถือเป็นตลาดสำคัญของบริษัทด้านระบบขนส่งพลังงานไฟฟ้าจากสวีเดนแห่งนี้ เนื่องจากประเทศไทยมีระบบขนส่งทางน้ำขนาดใหญ่และมีหมู่เกาะมากกว่า 1,500 เกาะ ซึ่งหลายแห่งติดอันดับจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวระดับโลก
นายบียอร์น อันตอนส์สัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Candela กล่าวว่า “ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดที่น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับการขนส่งทางน้ำที่ยั่งยืน ด้วยจำนวนเกาะนับพันแห่ง แม่น้ำสายใหญ่ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่คึกคัก ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากเทคโนโลยีของเรา การร่วมมือกับ Seudamgo ในการเปิดตัวเรือ Candela P-12 ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม และเรามองเห็นศักยภาพมหาศาลในการขยายการขนส่งทางน้ำด้วยไฮโดรฟอยล์ที่สะอาดและมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศไทยและทั่วทั้งภูมิภาค”
ภายใต้ข้อตกลงครั้งสำคัญ ผู้ผลิตเรือไฟฟ้าจากสวีเดน Candela และผู้ให้บริการขนส่ง Seudamgo ได้ตกลงกันว่า Seudamgo จะรับมอบเรือเฟอร์รี่ไฮโดรฟอยล์ไฟฟ้า Candela P-12 จำนวน 10 ลำ สำหรับให้บริการในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นเรือโดยสารไฟฟ้าที่เร็วที่สุดและมีระยะทางการเดินทางไกลที่สุดในโลก
เรือเฟอร์รี่ไฮโดรฟอยล์ไฟฟ้า Candela P-12 นำเสนอแนวทางที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากเรือโดยสารหรือสปีดโบ๊ทแบบดั้งเดิม โดยสามารถลอยตัวเหนือผิวน้ำด้วยปีกใต้น้ำ ทำให้ใช้พลังงานน้อยกว่าถึง 80% เมื่อเทียบกับเรือทั่วไป ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และไม่ทิ้งคลื่นหรือเสียงรบกวนใด ๆ นอกจากนี้ยังสามารถชาร์จพลังงานโดยตรงจากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้สามารถเดินทางระหว่างเกาะได้อย่างสะอาดและยั่งยืนอย่างแท้จริง
เมื่อเรือ Candela P-12 เริ่มให้บริการ Seudamgo จะสามารถเพิ่มความถี่ของเที่ยวเรือในแต่ละวันได้ พร้อมยกระดับประสบการณ์ของผู้โดยสารอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการเดินทางที่ไร้อาการเมาเรือ เงียบไร้เสียงรบกวน และนั่งสบายภายในห้องโดยสาร ทั้งนี้ P-12 มาพร้อมระบบควบคุมการบินแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถปรับมุมของปีกไฮโดรฟอยล์โดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ เพื่อชดเชยแรงกระแทกและการโคลงตัวที่พบในเรือประเภทอื่น
สำหรับ เกาะกูดได้รับการขนานนามว่าเป็นเกาะที่ยังคงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติที่สุดของประเทศไทย ได้รับการพัฒนาโดยเจตนาไม่ให้เทียบเท่ากับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างภูเก็ตหรือเกาะสมุย
อย่างไรก็ตาม การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางอันเป็นเอกลักษณ์แห่งนี้ยังคงต้องพึ่งพาเรือสปีดโบ๊ทแบบดั้งเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมัน ซึ่งเป็นเรือที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน คลื่นขนาดใหญ่ และมลพิษในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล แนวชายฝั่ง และความเงียบสงบของเกาะ