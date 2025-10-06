“คริสตัล” ชวนคนไทยอนุรักษ์ท้องทะเลและวาฬไทย ผ่าน ‘วาฬยักษ์ 13 เมตร’ ใน Sustainability Expo 2025

ทุกหยดน้ำมีความหมายต่อโลกใบนี้ “คริสตัล” จึงร่วมมือกับ “กลุ่มวาฬไทย” สร้าง “วาฬยักษ์” ขนาด 13 เมตร จัดแสดงที่งาน Sustainability Expo 2025 (SX2025) ผ่านนิทรรศการ “Crystal x ThaiWhales Present Sustainability and Whale’s Exhibition” เพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนใจถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ท้องทะเลและสัตว์ทะเลหายาก อย่างเช่น วาฬบรูด้า พร้อมชวนสังคมไทยร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ที่นำไปสู่ความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่
“วาฬบรูด้า” ถือเป็นดัชนีสำคัญที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล แต่ปัจจุบันเผชิญกับปัญหาขยะพลาสติกอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ท้องทะเล “น้ำดื่มคริสตัล” ไม่เพียงแค่การเป็นน้ำดื่มคุณภาพอันดับ 1 ของประเทศ แต่ยังใช้พลังของแบรนด์ปลุกจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม เดินหน้าตอกย้ำพันธกิจด้านความยั่งยืน ภายใต้คอนเซปต์ “คริสตัล เซฟพื้นที่สีฟ้า เพื่อวาฬหน้าที่ดีกว่า” เปิดตัว นวัตกรรมฝาติดขวด (Tethered Cap) ตั้งแต่ปลายปี 2567 เพื่อช่วยลดการหลุดรอดของฝาพลาสติกสู่ธรรมชาติ และสนับสนุนการรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น พร้อมร่วมมือกับ “กลุ่มวาฬไทย” (ThaiWhales) ผลิตภาพยนตร์เกี่ยวกับวาฬบรูด้า เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทะเล
เมื่อ “คริสตัล” และ “กลุ่มวาฬไทย” กลับมาผนึกกำลังกันอีกครั้ง นิทรรศการ “Crystal x ThaiWhales Present Sustainability and Whale’s Exhibition” ในครั้งนี้ จึงสร้างสรรค์ได้อย่างน่าสนใจ ชวนทุกคน ดำดิ่งสู่โลกวาฬ โดยเนรมิตโลกใต้ทะเลและเรื่องราวของวาฬบรูด้าให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด เสริมสร้างความรู้และแรงบันดาลใจในการร่วมอนุรักษ์ทะเลไทยอย่างยั่งยืน
Whale’s Exhibition เปิดประตูสู่โลกของวาฬบรูด้า
นิทรรศการนี้ออกแบบให้เป็น “พื้นที่สีฟ้า” ใจกลางเมือง พร้อมทำให้เรื่องทะเลไทยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเรื่องใกล้ตัวและสนุกมากขึ้น ผ่านประสบการณ์เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะน้อง ๆ เยาวชน โดยมีกลุ่มวาฬไทยให้ข้อมูลเกี่ยวกับวาฬบรูด้า พร้อมกิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟเปิดประสบการณ์ให้เด็ก ๆ ได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของวาฬขนาดยักษ์ในบรรยากาศฟีลท้องทะเล ผ่าน 4
กิจกรรมไฮไลท์ ประกอบด้วย
Hello Whale’s World ชมภาพยนตร์สั้นจากคริสตัลที่ร่วมกับกลุ่มวาฬไทยให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “วาฬบรูด้า” ซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว์สงวนของประเทศไทย
Inside the Whale เข้าไปสัมผัสประสบการณ์ ร่วมสำรวจ และทำมิชชั่นในตัววาฬยักษ์ ขนาดเท่าตัวจริง! 13 เมตร เพื่อเรียนรู้ผลกระทบจากขยะพลาสติกที่เป็นอันตรายต่อวาฬและท้องทะเล
Save Blue Space เรียนรู้การดูแล “พื้นที่สีฟ้า” แยกประเภทพลาสติก เข้าใจความสำคัญของ ฝาติดขวด (Tethered Caps) รู้จักวงจรการรีไซเคิล แปลงขยะให้มีมูลค่าผ่านเกมกิจกรรมสนุก ๆ
Creation Zone ออกแบบและสร้างสรรค์ “วาฬตัวจิ๋ว” ในสไตล์ของตัวเอง ผ่านการระบายสีและพับ กระดาษแบบญี่ปุ่นออริกามิ (Origami) เป็นของที่ระลึกกลับบ้าน
คุณสุภรณ์ เด่นไพศาล ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ขยะพลาสติก โดยเฉพาะฝาขวดน้ำดื่ม เป็นหนึ่งในขยะที่พบมากที่สุดบนชายหาดทั่วโลก คริสตัลจึงพัฒนานวัตกรรมฝารักขวดของคนรักษ์โลก (Tethered Caps) ภายใต้แนวคิดที่ว่าน้ำดื่มคุณภาพควรดีต่อสุขภาพและดีต่อโลกไปพร้อมกัน เพื่อลดโอกาสที่ฝาพลาสติกจะหลุดรอดสู่ธรรมชาติและง่ายต่อการรีไซเคิล ตอบโจทย์ทั้งด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเป็นการสานต่อภารกิจเพื่อความยั่งยืน ภายใต้คอนเซปต์ ‘คริสตัล เซฟพื้นที่สีฟ้า เพื่อวาฬหน้าที่ดีกว่า’ ผ่านการจัดนิทรรศการ “Crystal x ThaiWhales Present Sustainability and Whale’s Exhibition” ในงาน Sustainability Expo 2025 (SX2025) เพื่อปลุกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ท้องทะเล และวาฬบรูด้าซึ่งกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากปัญหาขยะพลาสติก รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้และสื่อสารให้ผู้บริโภคร่วมลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน”
ด้านผู้ก่อตั้งกลุ่มวาฬไทย คุณชาญกิจ ชำนิวิกัยพงศ์ กล่าวเสริมว่า “วาฬบรูด้าเป็นตัวแทนความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล และเป็นดัชนีชี้วัดสุขภาพของทะเลไทย การที่คริสตัลเข้ามาช่วยสื่อสารเรื่องนี้ นับเป็นการสร้างพลังร่วมให้คนไทยเห็นว่าการปกป้องวาฬบรูด้าและท้องทะเลไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพราะทุกการกระทำเล็ก ๆ สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ และสามารถส่งต่อวาฬบรูด้าให้คนรุ่นต่อๆ ไปได้ชื่นชม”
เวิร์คช็อป “Waste to Wow!” จุดประกายไอเดียสร้างสรรค์จากขยะ โดยศิลปินอัปไซเคิลชื่อดัง
นอกเหนือจากนิทรรศการ “Crystal x ThaiWhales Present Sustainability and Whale’s Exhibition” แล้ว คริสตัลต่อยอดแนวคิดด้านความยั่งยืน จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปสร้างสรรค์ “Crystal x ThaiWhales Present Waste to Wow! Workshop By Wishulada” โดยร่วมมือกับศิลปินสายอัปไซเคิลชื่อดัง คุณเอ๋ – วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ ที่มาร่วมแชร์แรงบันดาลใจและแนวทางการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้กลายเป็นของใช้สุดสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมจัดขึ้นภายในงาน Sustainability Expo 2025 (SX2025) ณ โซน Idea Lab ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แบ่งเป็น 2 เวิร์คช็อปหลัก ดังนี้:
เวิร์คช็อป “สายคล้องคอ” ภายใต้ธีม "Adaptation for Climate Change" ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การนำขยะพลาสติก เช่น ฉลากจากขวดน้ำดื่มคริสตัลมาประดิษฐ์เป็นของใช้รูปแบบใหม่ เช่น สายคล้องโทรศัพท์มือถือ สายคล้องกระเป๋าสตางค์ หรือสายคล้องป้ายพนักงาน เป็นการหมุนเวียนทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เวิร์คช็อป “กระเป๋า” ภายใต้ธีม "Waste to Worth" ด้วยแนวคิดที่ว่า “ทุกคนมีกระเป๋ามากกว่า 1 ใบ” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจึงได้ร่วมออกแบบและประดิษฐ์กระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้ พลาสติกจากฉลากขวดน้ำ นำเสนอในรูปแบบงานศิลปะที่ทั้งสวยงามและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ชวนทุกคนมาร่วม “เซฟพื้นที่สีฟ้า” เพื่อวันหน้าที่ดีกว่า และวาฬบรูด้าตัวต่อๆ ไป
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงได้ที่บูธนิทรรศการ “Crystal x ThaiWhales Present Sustainability and Whale’s Exhibition” ในงาน Sustainability Expo 2025 มหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 5 ตุลาคม 2568 เปิดให้เข้าชมฟรี! บริเวณ Kids Zone ชั้น LG ฮอลล์ 8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Crystal Drinking Water/ Facebook: Sustainability Expo / เว็บไซต์ www.sustainabilityexpo.com
กิจกรรมเหล่านี้สะท้อนเจตนารมณ์ของคริสตัลในการเป็นแบรนด์ที่ไม่เพียงใส่ใจเรื่องคุณภาพน้ำดื่ม แต่ยังใส่ใจโลก และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคม