เช็กก่อนเดินทาง!ทช.อัปเดตถนนน้ำท่วม รถผ่านไม่ได้ 16 สาย ระดับน้ำสูง คอสะพานขาด

กรมทางหลวงชนบท รายงานถนน ใน 22 จังหวัด ถูกน้ำท่วม รวม 57 สายทาง โดยสัญจรผ่านไม่ได้ 16 สายทาง “ระดับน้ำสูง -ไหล่ทางพัง-คอสะพานขาด”ระดมเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ ช่วยเหลือประชาชน ติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัย
วันที่ 4 ต.ค. 68 นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ในขณะนี้ จึงได้กำชับไปยังสำนักงานทางหลวงชนบท (สทช.) และแขวงทางหลวงชนบท (ขทช.) ในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน โดยหน่วยงานในพื้นที่ได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ ป้ายสัญญาณ และอุปกรณ์ความปลอดภัย ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตั้งป้ายเตือนประชาชนด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของผิวทาง โครงสร้างถนน และสะพาน เพื่อเตรียมการซ่อมแซมและฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติ
สำนักบำรุงทาง ทช.ได้รายงานรายงานสถานการณ์อุทกภัย วันที่ 4 ต.ค. 68 เวลา 10.00 น.ว่า มีโครงข่ายในความรับผิดชอบของ ทช. ประสบอุทกภัยใน 22 จังหวัด รวม 57 สายทาง (เชียงใหม่, เพชรบูรณ์, แม่ฮ่องสอน, อุตรดิตถ์, แพร่, พะเยา, กาฬสินธุ์, ชัยภูมิ, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, อุบลราชธานี, จันทบุรี, ชลบุรี, ปราจีนบุรี, นครสวรรค์, พระนครศรีอยุธยา, พิจิตร, พิษณุโลก, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรปราการ, สุโขทัย) แบ่งเป็นสามารถสัญจรผ่านได้ 41 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 16 สายทาง ได้แก่
1. ถนนทางหลวงชนบทสาย อต.2002 แยก ทล.11 (กม.ที่ 291+008) - บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ กม.ที่ 10+600 - 11+075, กม.ที่ 2+600 - 3+000, กม.ที่ 10+600 - 11+075 ระดับน้ำ 15-55 เซนติเมตร
2. สะพานข้ามแม่น้ำยม (สาย พร.001) อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ กม.ที่ 0+485 - 1+185 น้ำกัดเซาะคอสะพานขาด
3. สะพานบ้านป่าปุ๊ (สาย มส.014) อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน กม.ที่ 0+000 - 0+000 สะพานชำรุดเสียหาย
4. ถนนทางหลวงชนบทสาย รอ.4007 แยก ทล.2259 (กม.ที่ 19+400) - บ้านสว่าง อ.เสลภูมิ, โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด กม.ที่ 17+700 - 18+170 ระดับน้ำ 150 เซนติเมตร
5. สะพานบางเคียน (สาย นว.017) อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ กม.ที่ 0+700 - 1+930 น้ำไหลกัดเซาะผิวจราจรและคันทาง
6. ถนนทางหลวงชนบทสาย นว.3119 แยก ทล.225 (กม.ที่ 7+100) - ชุมชนเกาะยม กม.ที่ 0+500 - 2+700 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ระดับน้ำ 40 เซนติเมตร
7. ถนนทางหลวงชนบทสาย นว.3102 แยก ทล.117 (กม.ที่ 16+150) - บ้านเนิน อ.เก้าเลี้ยว, ชุมแสง จ.นครสวรรค์ กม.ที่ 8+020 - 11+100 ระดับน้ำ 80 เซนติเมตร
8. ถนนทางหลวงชนบทสาย พจ.4011 แยก ทล.1289 (กม.ที่ 10+900) - บ้านทุ่งอ่างทอง กม.ที่ 2+400 ถึง 3+060 อ.โพทะเล จ.พิจิตร ระดับน้ำ 40 เซนติเมตร
9. ถนนทางหลวงชนบทสาย พจ.4021 แยก ทล.1289 (กม.ที่ 10+060) - บ้านไผ่ท่าโพใต้ อ.บึงนาราง, โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร กม.ที่ 7+000 - 8+500 ระดับน้ำ 35 เซนติเมตร
10. ถนนทางหลวงชนบทสาย พจ.5022 เชื่อมถนนเทศบาลตำบลโพทะเล - บ้านบางพล้อ อ.โพทะเล จ.พิจิตร กม.ที่ 3+051 - 6+951 ระดับน้ำ 25 เซนติเมตร
11. ถนนทางหลวงชนบทสาย พล.4048 แยก ทล.1275 (กม.ที่ 6+000) - บ้านคลองช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก กม.ที่ 3+300 - 4+000 ระดับน้ำ 40 เซนติเมตร
12. ถนนทางหลวงชนบทสาย (อย.4055) แยก ทล.3267 (กม.ที่ 10+265) – บ้านตาลเอน อ.มหาราช, บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา กม.ที่ 6+700 - 8+100 ระดับน้ำ 30 เซนติเมตร
13. สะพานหัวเวียง (สาย อย.020) อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา กม.ที่ 0+000 - 0+350 น้ำหลาก
14. สะพานข้ามคลองบางหลวง (สาย อย.030) อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา กม.ที่ 0+000 - 0+683 น้ำหลาก ระดับน้ำ 116 เซนติเมตร
15. สะพานสุขุมสามัคคีสามตำบล (สาย สท.010) อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย กม.ที่ 0+000 - 0+700 ระดับน้ำ 20 เซนติเมตร
16. สะพานรักษ์ลำน้ำยม (สาย สท.011) อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย กม.ที่ 0+000 - 0+015 ระดับน้ำ 80 เซนติเมตร
ทั้งนี้ ทช. ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังในการสัญจร และสังเกตป้ายเตือน ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากพบเหตุอุทกภัยหรือความเสียหายบนเส้นทาง สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานทางหลวงชนบท และแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146