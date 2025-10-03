โคโค-”tripla” เปิดตัว “KokoFriends” ระบบสะสมคะแนนโรงแรมKGH

ผู้จัดการรายวัน 360- บริษัท โคโค โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ KGH บริษัทบริหารโรงแรมชั้นนำที่มีโรงแรมในประเทศไทย 26 แห่ง ประกาศเปิดตัว KokoFriends (โคโคเฟรนด์) โปรแกรมสะสมคะแนนสำหรับลูกค้าที่มีความภักดีกับโรงแรมในเครือของ KGH โดยเป็นการพัฒนาร่วมกับ tripla Inc. ผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านการบริการห้องพักที่มีชื่อเสียงจากประเทศญี่ปุ่น
KokoFriends คือโปรแกรมสะสมคะแนนการเข้าพักโรงแรมในเครือของ KGH โดยมีเงื่อนไขต้องทำการสำรองหรือจองผ่านทางระบบของโรงแรมโดยตรง ตอบโจทย์ทั้งเจ้าของโรงแรมและแขกผู้เข้าพักในแง่ของการสร้างยอดการจองโดยตรงและการแลกรับสิทธิประโยชน์พิเศษหลากหลาย มีส่วนช่วยโรงแรมอิสระในการลดภาระค่าคอมมิชชั่นที่ต้องจ่ายให้ OTAs สูงสุดถึง 25% โดยเจ้าของโรงแรมผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสมาชิกโรงแรม 26 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยโรงแรมภายใต้แบรนด์โคโคเทล 16 แห่ง และแบรนด์อิสระอีก 10 แห่ง ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้โรงแรมสามารถสื่อสารพร้อมกับสร้างฐานลูกค้าประจำ เก็บเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาบริการและนำเสนอโปรโมชั่นได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านตัวแทนอีกต่อไป
KokoFriends ทำงานบนระบบ “tripla Book” ซึ่งเป็นระบบการจองโดยตรง และ “tripla Connect” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติของ tripla จากประเทศญี่ปุ่นโดย tripla Book มีสถานประกอบการ 3,645 แห่ง (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2568) นำไปใช้และมีส่วนช่วยเพิ่มสัดส่วนยอดขายผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมจาก 17% เป็น 39% ด้วยจุดเด่นการรองรับการชำระเงินหลายสกุลเงินและหลายภาษา ทำให้สะดวกต่อทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ
KokoFriends ดำเนินการในรูปแบบระบบสมาชิกแบบแบ่งระดับ โดยมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้เข้าพักที่จองโดยตรงและกลับมาใช้บริการเป็นประจำ การสมัครสมาชิกไม่มีค่าใช้จ่าย
โดยสิทธิประโยชน์จะเพิ่มขึ้นตามแต่ละระดับ
• Good Friend สมาชิกจะได้รับของขวัญ Welcome Gift และอุปกรณ์ให้เช่าต่าง ๆ ส่วนลดพิเศษสำหรับค่าห้องพักและการรับประทานอาหารในคาเฟ่ของโรงแรม รวมถึงสิทธิเลทเช็กเอาต์
• Close Friend ได้รับสิทธิทั้งหมดของ Good Friend และเพิ่มสิทธิในการเช็กอินก่อนเวลา
• Best Friend ได้รับสิทธิอัปเกรดห้องพักฟรีและเครื่องดื่มต้อนรับ
• Wow Friend เป็นระดับสูงสุด มอบสิทธิการันตีเช็กอินก่อนเวลาและเลทเช็กเอาต์ อาหารเช้าฟรีทุกวัน และบัตรกำนัลเข้าพักฟรี 1 คืนเป็นของขวัญวันเกิด
นายเรย์ มัตสึดะ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารของบริษัท โคโค โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด กล่าวว่า “ในโอกาสครบรอบ 10 ปีของ KGH ที่มีประสบการณ์บริหารโรงแรมมากกว่า 20 แห่ง ระบบสมาชิกสำหรับลูกค้าคนพิเศษที่ภักดีถือเป็นภารกิจเร่งด่วนและสำคัญสำหรับเรา tripla ที่มีทั้งระบบสมาชิกและระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) จึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของเราได้อย่างตรงจุด”
“KokoFriends ไม่ได้เป็นเพียงโปรแกรมสะสมคะแนนหรือความภักดีเท่านั้น แต่เป็นวิธีที่เราใช้แสดงความขอบคุณต่อลูกค้าที่เปรียบเสมือนเพื่อน สะท้อนพันธกิจของเราที่ต้องการมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่ผู้เข้าพักทุกท่าน ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้สูงสุดแก่เจ้าของโรงแรมของเรา KokoFriends จะมาพร้อมกับช่องทางการตลาดที่ทรงพลัง คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เจ้าของโรงแรมสามารถดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าได้โดยตรงและสามารถกำหนดเส้นทางของรายได้ง่ายยิ่งขึ้น เรามั่นใจว่าโปรแกรมนี้จะมีส่วนช่วยสร้างรายได้และกำไรให้เติบโตอย่างยั่งยืนให้กับเจ้าของโรงแรมที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับเราทุกแห่ง”
นายคาซุฮิสะ ทากาฮาชิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร tripla Inc. กล่าวว่า “ด้วยการส่งมอบระบบสมาชิกและโปรแกรมความภักดีที่ใช้งานง่ายให้กับ KGH ซึ่งกำลังขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น เราหวังว่าจะช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (DX) ของอุตสาหกรรมไอทีในธุรกิจบริการต้อนรับในต่างประเทศได้”
KGH คาดว่ายอดการจองโดยตรงจะเติบโต 160% ภายในปีแรก และตั้งเป้าขยายเครือข่ายสู่ 1,000 โรงแรม ใน 10 ประเทศ ครอบคลุม 6 ทวีป ภายในปี 2578
สำหรับโคโค โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ เป็นบริษัทบริหารจัดการโรงแรมแบบครบวงจร ที่มีโรงแรมในเครือมากกว่า 20 แห่งภายใต้แบรนด์โคโคเทล (Kokotel) และวิฟเทล (VIVTEL) โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย บริษัทมุ่งมั่นส่งมอบโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อเพิ่มกำไรและประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับเจ้าของโรงแรมมากที่สุด
ส่วนtripla ให้บริการโซลูชันซอฟต์แวร์แบบ SaaS สำหรับอุตสาหกรรมโรงแรม โดยเริ่มให้บริการเอไอแชตบอต “tripla Bot” ในเดือนมกราคม 2560 จากนั้นบริษัทได้พัฒนาบริการต่าง ๆ เช่น “tripla Book” ระบบจองห้องพักที่ช่วยเพิ่มอัตราการจองตรงและ
การสมัครสมาชิก “tripla Connect” บริการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และการทำการตลาดอัตโนมัติ รวมถึง “tripla Boost” บริการตัวแทนบริหารงานโฆษณา นอกจากนี้ tripla ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว หมวด Growth Market เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565