GC คว้า 3 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ สะท้อนองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลลัพธ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ตอกย้ำจุดยืนองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกมิติ คว้า 3 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2568 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยได้รับรางวัลครอบคลุมทั้งด้านองค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ สะท้อนบทบาทของ GC ในการพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ได้จริง สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ เปลี่ยนจากไอเดียให้เป็นความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด “Innovation is Everyone’s Business” ในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2568 จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี
GC ได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทวิสาหกิจขนาดใหญ่” โดยคุณสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าเพิ่ม เป็นผู้แทนบริษัทขึ้นรับรางวัลซึ่ง รางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่นนี้ เป็นเครื่องยืนยันถึงระบบบริหารจัดการนวัตกรรมที่ครอบคลุม ตั้งแต่ผู้บริหาร พนักงาน ไปจนถึงพันธมิตรธุรกิจและลูกค้า ของ GC ที่พร้อมใจสร้างวัฒนธรรมการคิดค้นนวัตกรรมใหม่และลงมือทำจริง ผ่านการบริหารจัดการ 3 ระดับ ได้แก่ ธุรกิจปัจจุบัน ธุรกิจเพื่อการเติบโต และการสร้างโอกาสใหม่ในอนาคต เพื่อส่งมอบคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ ลดคาร์บอน และสร้างสังคมที่ยั่งยืน
ใน มิติสังคมและสิ่งแวดล้อม GC ได้รับ รางวัลชนะเลิศ จาก “นวัตกรรมเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน (Mono Material PE)” นวัตกรรมเม็ดพลาสติกเพื่อบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยให้รีไซเคิลได้ง่ายและคงคุณภาพเทียบเท่าบรรจุภัณฑ์หลายชั้น (Multi-material) ด้วยความใส เหนียว ทนทาน นวัตกรรมนี้ถือเป็น “Total Material Solution” ที่พร้อมใช้งานเชิงพาณิชย์ และเป็นต้นแบบสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทย
ในมิติเศรษฐกิจ GC ยังได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากนวัตกรรมเม็ดพลาสติก LD1826L ภายใต้แบรนด์ InnoPlus by GC สำหรับบรรจุภัณฑ์ฟิล์มห่อยางพาราเกรดพรีเมียม ที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์บรรจุภัณฑ์ยางพารา เสริมโอกาสให้ชุมชน และยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยสู่การแข่งขันในระดับโลก
คุณสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ กล่าวว่า “GC ไม่เพียงสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่สร้าง ‘ระบบคิดใหม่’ ที่ผสานนวัตกรรมเข้ากับธุรกิจและชีวิตประจำวันของผู้คน การได้รับ 3 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ คือการยืนยันว่า GC เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนอนาคตด้วยนวัตกรรม และสะท้อนจุดยืนในการเป็น Total Solution Provider ที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนเส้นทางของความยั่งยืน
“ความแตกต่าง” ที่แท้จริง เริ่มต้นจากคนที่กล้าคิด กล้าทำ และกล้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่ GC ความแตกต่าง คือความมุ่งมั่นและการลงมือทำจริงในทุกระดับขององค์กร ผ่านแนวคิด GC StandOut #แตกต่างอย่างยั่งยืน ที่พนักงานทุกคนร่วมกันยึดมั่นและขับเคลื่อน เพราะเราเชื่อว่า เมื่อร่วมมือกัน ความคิดเล็กๆ จะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และสามารถส่งต่อคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจไทย ให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน