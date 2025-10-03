ยกร้านดังมาไว้ใกล้คุณ เซเว่น อีเลฟเว่น x YOU & I เปิดตัว “ชาบูซุปเป๋าฮื้อ”

อร่อยพรีเมียมในราคาเบา ๆ เซเว่น อีเลฟเว่น เอาใจคนรักชาบู เปิดตัวเมนูใหม่ “ชาบูซุปเป๋าฮื้อ” ที่เกิดจากการคอลแลบสุดพิเศษระหว่างแบรนด์อีซี่โก และ YOU & I เสิร์ฟความอร่อยในสไตล์พรีเมียมให้ถึงมือ เสมือนยกร้านดังมาไว้ใกล้บ้าน เติมเต็มความสุขในทุกมื้ออาหาร
เมนู “ชาบูซุปเป๋าฮื้อ” จัดเต็มด้วยวัตถุดิบคุณภาพ ทั้งเนื้อหมูนุ่ม ๆ ผักสดชาบูหลากชนิด อาทิ กวางตุ้ง กะหล่ำปลี แครอท เห็ดเข็มทอง พร้อมชิ้นปลาหมึกกลิ่นเป๋าฮื้อในซุปหอมเข้มข้น ตอบโจทย์ทั้งความอร่อยและความสะดวก
ภายในงานเปิดตัว ได้รับเกียรติจาก นายทัพพ์เทพ จีระอดิศวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ พร้อมด้วย นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยู แอนด์ ไอ กรุ๊ป จำกัด มาร่วมสร้างสีสัน
หลายคนต่างรู้จัก YOU & I ในฐานะร้านชาบูระดับพรีเมียมที่โดดเด่นด้วยคุณภาพและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ และครั้งนี้ความอร่อยนั้นได้ถูกส่งต่อมาถึงร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น
พบกับ “ชาบูซุปเป๋าฮื้อ” เมนูพรีเมียมสุดพิเศษในราคาเพียง 59 บาท ได้แล้ววันนี้ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และ 7Delivery ทุกสาขาทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง