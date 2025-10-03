Griffith Foods SEA คว้ารางวัล “บริษัทที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย 2025” ต่อเนื่องครบ 5 ปี พร้อมคว้า 3 รางวัลพิเศษ ตอกย้ำวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ จำกัด ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Griffith Foods SEA) ผู้ผลิตและพัฒนาส่วนผสมอาหารระดับโลก ได้รับการยกย่องอีกครั้งในฐานะ “HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2025” ต่อเนื่องครบ 5 ปีติดต่อกัน (2021–2025) จากนิตยสาร HR Asia สิ่งพิมพ์ด้านทรัพยากรบุคคลชั้นนำของภูมิภาค ที่มอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีวัฒนธรรมการทำงานยอดเยี่ยม บุคลากรมีความผูกพันและการมีส่วนร่วมสูง และเป็นสถานที่ทำงานที่พนักงานภาคภูมิใจ
ปีนี้ กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ยังคว้ารางวัลพิเศษเพิ่มอีก 3 สาขา ได้แก่ Sustainable Workplace Awards 2025, Most Caring Company Awards 2025 และ Tech Empowerment Awards 2025 ซึ่งตอกย้ำถึงความสำเร็จทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การดูแลบุคลากร และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน
ผลการประเมินจากแบบสำรวจ TEAM (Total Engagement Assessment Model) ยืนยันถึงความแข็งแกร่งในทุกมิติของการมีส่วนร่วมและความผูกพันของพนักงาน ดังนี้
• CORE (Collective Organisation for Real Engagement – ระดับองค์กร) : บริษัทได้ 91.0% สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาดที่ 74.6%
• SELF (Heart, Mind & Soul – ระดับบุคคล) : บริษัทได้ 91.2% สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาดที่ 75.8%
• GROUP (Think, Feel & Do – ระดับทีม) : บริษัทได้ 93.6% สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาดที่ 79.4%
ตัวเลขเหล่านี้ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมไทยอย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นว่า กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ไม่เพียงสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน แต่ยังปลูกฝังความภูมิใจ ความผูกพัน และการทำงานร่วมกันอย่างแข็งแกร่งในทุกระดับ
ฃการได้รับรางวัลทั้ง 4 สาขาในปีนี้ ไม่เพียงเป็นเกียรติยศที่สะท้อนถึงความเป็นเลิศด้านการบริหารบุคลากร แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยเสริมพลังให้ กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ เดินหน้าตามปณิธาน 2030 (2030 Aspirations) ได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น รางวัลเหล่านี้ยังเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าบริษัทไม่เพียงใส่ใจการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง แต่ยังสามารถเชื่อมโยงคุณค่านั้นไปสู่การดำเนินงานในระดับที่กว้างขึ้น ทั้งการสร้างเครือข่ายระบบอาหารที่ยั่งยืน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม
รางวัลที่ได้รับในปีนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่า กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ กำลังเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกับพันธกิจระดับโลกอย่างแท้จริง ภายใต้แนวทาง “We Blend Care and Creativity to Nourish the World – เราผสานความใส่ใจและความสร้างสรรค์เพื่อหล่อเลี้ยงโลก” ซึ่งหมายถึงการผสมผสานความใส่ใจต่อผู้คน สิ่งแวดล้อม และสังคม เข้ากับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ดี มีคุณค่า และยั่งยืน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน ลูกค้า และผู้บริโภคในทุกภูมิภาค ความสำเร็จนี้จึงมีความหมายมากกว่าการได้รับเกียรติยศ และยังยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ที่จะร่วมสร้างอนาคตที่ดีกว่าควบคู่ไปกับพันธมิตรและสังคมโลกอย่างต่อเนื่อง พร้อมเน้นย้ำว่า กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ ไม่ได้เป็นเพียงองค์กรที่พนักงานภาคภูมิใจ แต่ยังเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก
ทั้งนี้ บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ เป็นผู้ผลิตและพัฒนาส่วนผสมอาหารระดับโลก ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาส่วนผสมอาหารที่อร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการ และยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการบริการอาหาร ผู้ผลิต ผู้แปรรูปอาหาร ผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้าปลีกทั่วโลก บริษัทเป็นพันธมิตรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับโลก โดยมีพันธกิจในการผสานความใส่ใจและความสร้างสรรค์เพื่อหล่อเลี้ยงโลก (Blend Care and Creativity to Nourish the World) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วย ผงปรุงรสและเครื่องเทศ ซอส น้ำสลัด แป้งชุบทอด ซุป และแป้งผสม ซึ่งเริ่มดำเนินการผลิตมาตั้งแต่ ค.ศ. 1919 และได้รับการเลือกใช้จากบริษัทอาหารชั้นนำระดับโลกมากมาย ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ดำเนินงานโดยครอบครัว Griffith Foods ทำงานร่วมกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อนำเสนอรสชาติและวัตถุดิบที่หลากหลายในผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืน