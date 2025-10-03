"TL" ย้ำบทบาท Digital Innovation Hub เพิ่มทุน 2,424 ล้านบาท ลุยปั้นผู้ประกอบการ

บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) หรือ TL ประกาศบทบาททางธุรกิจ มุ่งสู่การเป็น "ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลของไทย" หรือ Digital Innovation Hub หลังคณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำเสนอแผนและขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา โดยมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนรวมมูลค่ากว่า 2,424 ล้านบาท เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินและรองรับแผนการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล สร้างรากฐานการเติบโตทั้งระยะสั้นและยั่งยืนของบริษัทฯ
นายอิศรา เรืองสุขอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการลงทุนในเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์อนาคต ไม่ว่าจะเป็นระบบชำระเงินดิจิทัล แพลตฟอร์มตลาดซื้อขาย หรือโซลูชันด้านสื่อเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลของไทย
"นอกจากนี้ เรายังมีแผนให้การสนับสนุนผู้ประกอบการทุกระดับ ที่อาจเริ่มตั้งแต่กลุ่มสตาร์ทอัพไปจนถึงรายใหญ่ในด้าน fund, incubator, accelerator หรือ partnership เพื่อร่วมเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เป็นแรงผลักดันให้นวัตกรรมดิจิทัลของไทยมีกำลังในการแข่งขันทั้งระดับประเทศและระดับสากลได้อย่างยั่งยืน"
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กร โดยมุ่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอย่างรอบด้าน ผ่านการจัดหลักสูตรอบรมเฉพาะทางและโปรแกรมพัฒนา Leadership โครงการ Mentorship และ Internal Hackathon รวมถึงการสร้าง Innovation Lab และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับทักษะและประสบการณ์ กลุ่มบุคลากรเหล่านี้คือกำลังหลักในการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ตลาดและแก้ไขปัญหา และความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งต่อคุณค่าและบริการที่มีคุณภาพแก่พันธมิตรทุกระดับ
TL มุ่งขับเคลื่อนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยยึดมั่นในธรรมาภิบาลที่โปร่งใสควบคู่กับ การลงทุนเพื่อสร้างคุณค่าและวางรากฐานโครงสร้างดิจิทัลที่มั่นคง ปลอดภัย และต่อยอดสู่การเติบโตของ Digital Ecosystem ไทย พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากลเพื่อปกป้องข้อมูลผู้ใช้อย่างรอบด้านและยกระดับประสบการณ์การใช้งานให้สะดวก ปลอดภัย และตอบโจทย์ตลาดดิจิทัล เสริมความเชื่อมั่นระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และพันธมิตรธุรกิจ