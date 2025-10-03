ปรุง "หมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ" สู่ "พอร์ค เวลลิงตัน" เส้นทางคว้าแชมป์ Young Chef 2025

ผลิตภัณฑ์หมูดำคูโรบูตะของซีพีเอฟได้รับการเลือกให้เป็นวัตถุดิบบังคับในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Gourmet & Cuisine Young Chef 2025 เพื่อทำเมนู Hot Appetizer ด้วยการใช้สันนอกและสันคอของหมูดำคูโรบูตะ (KUROBUTA) แบรนด์ CP มาปรุงอาหารร่วมกับวัตถุดิบอื่นๆ ซึ่งผลการแข่งขัน เชฟสองสาวเยาวชนทีม Wonderland นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลชนะเลิศ ด้วยเมนูสากล "พอร์กเวลลิงตันซอสต้มยำจูส์&แมสเม็ดขนุนหมูบาร์บิคิว" รังสรร์จากวัตถุดิบท้องถิ่นอย่าง"หมูดำคูโรบูตะ"ที่มีคุณสมบัติเนื้อนุ่ม ชุ่มฉ่ำ มีไขมันแทรกในเนื้อ ทำให้รสชาติอร่อย และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นวัตถุดิบที่ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ
สองสาวทีม Wonderland "นางสาวพุทธน้ำบุตษ์ ตัน" และ "นางสาวเปมิกา เกลี้ยงมลทิน" ประชันฝีมือการทำอาหารเป็นครั้งแรก จากที่เคยเห็นเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเคยมาประกวด จึงอยากเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ และทั้งคู่สามารถเฉือนชนะผู้เข้าแข่งขันอีก 9 ทีม คว้าเงินรางวัล 3 แสนบาท
นางสาวพุทธน้ำบุตษ์ กล่าวว่า เราอยากดึงเสน่ห์วัตถุดิบท้องถิ่นอย่างหมูดำคูโรบุตะมาทำเป็นเมนูสากล ตามธีมการแข่งขัน Local to Global จากรสชาติท้องถิ่น สู่เวทีโลก ซึ่งจากที่ได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์หมูดำคูโรบูตะจากซีพีเอฟ เพื่อทดลองทำเมนูต่างๆ 10 ครั้งก่อนที่เข้าสู่วันประกวดจริง พบว่าจุดเด่นของสันคอของหมูดำคูโรบูตะ มีความนุ่มและมีไขมันแทรกในระดับที่พอดี จึงเลือกส่วนที่เป็นสันคอมาใช้ นำเสนอทั้งรสชาติ สัมผัส และแนวคิด คอนเซปต์ไอเดีย ภายได้ธีม "Local to Globa!" เพื่อใช้ในการตัดสิน โดยคณะกรรมการ
ซึ่งในรอบนี้กำหนดวัตถุดิบบังคับ สำหรับจัดทำ เมนู Hot Appetizer โดยให้นำสันนอกและสันคอเนื้อหมูดำคุโรบูตะ (KUROBUTA) แบรนด์ CP มาปรุงอาหารร่วมกับวัตถุดิบอื่นๆ มีเกณฑ์การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ รวม 100 คะแนน แบ่งเป็นด้านรสชาติ ส่วนผสม ความกลมกล่อม และความคิดสร้างสรรค์ การนำผลิตภัณฑ์ของผู้สนับสนุนโครงการฯ มาใช้ได้อย่างเหมาะสม กระบวนการทำงาน และการแบ่งหน้าที่ภายในทีม ความสะอาดบริเวณพื้นที่การแข่งชัน สุขอนามัย และความปลอดภัย และคอนเซปต์การนำเสนอเมนูอาหาร และการจัดแสดงโชว์ (Display)
ด้าน นางสาวเปมิกา เพื่อนร่วมทีม Wonderland กล่าวว่า มีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรอบชิงชนะเลิศ และพบว่า "เวลลิงตัน"เป็นเมนูสากล และเป็นที่รู้จัก น่าจะเข้ากันได้ดีกับวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างหมูดำคุโรบูตะ ขอขอบคุณซีพีเอฟที่สนับสนุนหมูดำคูโรบูตะในการแข่งขัน และให้เรานำไปลองทดลองทำก่อนแข่งขัน กิจกรรมนี้ถือเป็นเวทีที่ให้โอกาสกับเยาวชนที่มีความใฝ่ฝันและตั้งใจไปสู่เส้นทางเชฟมืออาชีพ
ทั้งนี้ การแข่งขัน Gourmet & Cuisine Young Chef 2025 จัดโดยนิตยสาร Gourmet & Cuisine ร่วมกับโรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอโนท ประเทศไทย เปิดรับสมัครมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2568 เพื่อต่อยอดความสามารถของนิสิตนักศึกษาและเยาวชนที่รักการทำอาหาร ให้ได้พิสูจน์ศักยภาพและพัฒนาทักษะสู่การเป็นเชฟมืออาชีพ เป็นการเปิด พื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้และสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่น ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบร่วมสมัย และยกระดับสู่วงการอาหารสากล
โดยมีซีพีเอฟเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์หมูดำคูโรบูตะให้แก่ผู้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง 10 ทีม นำไปทดลองสร้างสรรค์เมนูต่างๆ และในวันแข่งขันจริง ที่ทุกทีมต้องสร้างสรรค์เมนูอาหาร 3 รายการ ได้แก่ Hot Appetizer Main Dish และ Dessert คะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งเป็นด้านรสชาติ ส่วนผสม ความกลมกล่อม และความคิดสร้างสรรค์การนำผลิตภัณฑ์ของผู้สนับสนุนโครงการฯ มาใช้ได้อย่างเหมาะสม กระบวนการทำงาน และการแบ่งหน้าที่ภายในทีม ความสะอาดบริเวณพื้นที่การแข่งชัน สุขอนามัย และความปลอดภัย การนำเสนอเมนูอาหาร และการจัดแสดงโชว์ (Display)