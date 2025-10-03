รพ.ตำรวจ- บีทีเอส เปิดโครงการ “ปันน้ำใจสู่ชายแดน” ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก ชายแดน ไทย – กัมพูชา

โรงพยาบาลตำรวจ จับมือ บีทีเอส เปิดตัวโครงการ “ปันน้ำใจสู่ชายแดน” ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบชายแดน ไทย – กัมพูชา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2568 ณ สถานีสยาม (CEN) พล.ต.อ.นายแพทย์ จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ และปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ “ปันน้ำใจสู่ชายแดน” ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบชายแดน ไทย – กัมพูชา
โครงการนี้จะนำกล่องรับบริจาคไปตั้งไว้ที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส, รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง) และรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู รวมทั้งสิ้น 80 สถานี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2568 – 28 ก.พ. 2569 เพื่อนำเงินบริจาคได้ที่รับไปจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็น ให้แก่กำลังพลทุกเหล่าทัพที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา
โดยจุดตั้งกล่องรับบริจาคทั้ง 80 สถานี ประกอบด้วย
รถไฟฟ้าบีทีเอส ทั้งหมด 60 สถานี
รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง) จำนวน 10 สถานี
• สถานีลาดพร้าว (YL01)
• สถานีโชคชัย 4 (YL03)
• สถานีลาดพร้าว 83 (YL05)
• สถานีมหาดไทย (YL06)
• สถานีลาดพร้าว 101 (YL07)
• สถานีบางกะปิ (YL08)
• สถานีแยกลำสาลี (YL09)
• สถานีหัวหมาก (YL11)
• สถานีสวนหลวง ร.9 (YL15)
• สถานีสำโรง (YL23)
รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู จำนวน 10 สถานี
• สถานีอิมแพ็ค เมืองทองธานี (MT01)
• สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01)
• สถานีแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 28 (PK08)
• สถานีศรีรัช (PK09)
• สถานีแจ้งวัฒนะ 14 (PK11)
• สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK12)
• สถานีหลักสี่ (PK14)
• สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (PK16)
• สถานีวงแหวนรามอินทรา (PK25)
• สถานีตลาดมีนบุรี (PK29)
ขณะที่ โรงพยาบาลตำรวจ สามารถบริจาคได้ที่ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา และจุดประชาสัมพันธ์หลักของโรงพยาบาล
พล.ต.อ.นายแพทย์ จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า รู้สึกยินดี ที่บีทีเอส ให้การสนับสนุนโครงการนี้ และขอให้มั่นใจว่าทุกยอดการบริจาคจะถูกส่งต่อไปยังผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยเงินบริจาคที่ได้รับทั้งหมด จะถูกนำไปจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น อาหาร ยารักษาโรค และของใช้ประจำวัน เพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และประชาชน ที่อยู่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในการบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจ ให้ผู้ได้รับผลกระทบทุกคน สามารถก้าวข้ามสถานการณ์วิกฤตในครั้งนี้ไปพร้อมกันได้อย่างเข้มแข็ง
นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญ ของมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจฯ ที่เป็นตัวแทนภาครัฐ และบีทีเอส ที่เป็นตัวแทนภาคเอกชน ในการสร้าง “พื้นที่แห่งการแบ่งปัน” ภายในสถานีรถไฟฟ้าทั้ง 80 แห่ง เพื่อเป็นพลังที่สำคัญในการระดมทุน ส่งต่อกำลังใจ และความช่วยเหลือไปยังกำลังพล และประชาชน ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ต้องการความช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้า และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปัน และส่งมอบกำลังใจให้กำลังพล และผู้ประสบภัยจากความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีอันยิ่งใหญ่ของคนไทย ที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคมแห่งการเกื้อกูลอย่างยั่งยืน
"เต๋า สมชาย เข็มกลัด" ศิลปิน และนักแสดงชื่อดัง กล่าวว่า คนไทยทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่า ขณะนี้เกิดเหตุความไม่สงบ ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหาร ที่กำลังปกป้องประเทศชาติ จึงต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร และยารักษาโรค เราฐานะที่เป็นคนไทยต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะพวกเขาทุกคนต่างเสียสละ หยาดเหงื่อ แรงกาย แรงใจ รวมถึงชีวิต เพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศ
“ผมในฐานะที่เคยเป็นทหาร เมื่อปี 2544 อยากจะให้ทุกคนช่วยเหลือกันเยอะ ๆ เพราะพลังอันเล็ก ๆ ของพวกเราทุกคน มารวมกันก็เป็นพลังแห่งความรัก และความห่วงใยอันยิ่งใหญ่ ผมอยากจะให้มาร่วมกันบริจาคเงิน ที่กล่องรับบริจาคเงินที่สถานีรถไฟฟ้าทั้ง 80 แห่ง ช่วยกันเยอะ ๆ เพื่อพี่ ๆ ตำรวจ และทหารของพวกเรา” เต๋า สมชาย เข็มกลัด กล่าว
ทั้งนี้ โครงการปันน้ำใจสู่ชายแดน จะเริ่มนำร่องการนำเงินบริจาคที่ได้รับ ไปจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อนำไปมอบให้กับกำลังพล และประชาชน ที่อยู่ตามแนวชายแดน ในเดือนธันวาคม 2568 เป็นเฟสแรก และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อื่น ๆ เป็นลำดับถัดไป ในปี 2569
โอกาสนี้ พล.ต.ต.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า พยาบาล (สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ/โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ, พล.ต.ต.เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ นายแพทย์ (สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ/หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ, พ.ต.อ.ศิริชัย ไชยดี รองผู้บังคับการ กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และ พ.ต.อ.พรรณชาติ อุดมพรรษา ผู้กำกับการฝ่ายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอำนวยการโรงพยาบาลตำรวจ/รองโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากรถไฟฟ้าบีทีเอส, รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง)และรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู ได้แก่ นายพนา อังกาบ, นายราชิต รักษาสัตย์, นายธวัชชัย พานิชยากรณ์ และนายธีระ ตระกูลเงิน รวมถึง เต๋า สมชาย เข็มกลัด ศิลปิน และนักแสดงชื่อดัง ให้เกียรติเข้าร่วมงาน