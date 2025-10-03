xs
กทม. ลุย “โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครสู่สากล”อวดโฉมสินค้ากรุงเทพฯ สู่ตลาดโลก

กทม. เปิดตัว “โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครสู่สากล” ปลุกพลังของดีกรุงเทพ อวดโฉมสินค้ากรุงเทพฯ สู่ตลาดโลก ภายใต้แนวคิด บางกอกไอดี ของดี มีดี ที่กรุงเทพฯ” ยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์ มีเรื่องราว และมีศักยภาพ ด้วยพลังของคนรุ่นใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่รวมตัวกันสร้างแบรนด์กรุงเทพฯ ให้ไปไกลกว่าที่เคย แล้วพบกัน 11 จุดจัดแสดงทั่วเมือง มาช้อป มาชิล มาซัพพอร์ตของดีกรุงเทพ

นางสาวดุษฎี สรวงขันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เปิดเผยว่า ของดีจากกรุงเทพฯ มีอยู่ทุกเขต ทุกชุมชน โครงการยกระดับมาตราฐานผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครสู่สากล คือการรวมพลังจากฐานราก นำความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความสามารถของผู้ประกอบการ มายกระดับสู่เวทีโลกโดยมีเป้าหมายที่ต้องการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านการพัฒนารอบด้าน ได้แก่ การอบรมพัฒนาทักษะ และ Design Thinking การให้คำปรึกษาเชิงลึก การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบริหารจุดจำหน่าย กิจกรรม Business Matching และการประชาสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งเชื่อมั่นว่าหากได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นระบบ ของดีที่ซ่อนอยู่จะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ได้แน่นอน


โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด บางกอกไอดี ของดี มีดี ที่กรุงเทพฯดำเนินการผ่าน 6 กิจกรรมหลักครอบคลุมการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ได้แก่ 

1.การอบรมพัฒนาทักษะ และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 2.การให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ 3.การออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์สินค้าและชุมชน 4.การบริหารจัดการจุดจำหน่ายในพื้นที่สำคัญทั่วกรุงเทพฯ 5.การจับคู่เจรจาธุรกิจเพื่อขยายเครือข่ายสู่ตลาดใหม่ และกิจกรรมสุดท้าย 6.การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางสื่อหลากหลาย เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง

ทั้งหมดนี้คือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย 'เศรษฐกิจดี' ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในพื้นที่ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงช่องทางการจัดจำหน่ายในตลาดโลกอย่างยั่งยืน

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอุดหนุนของดีจากชุมชนกรุงเทพฯ ใน “โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด บางกอกไอดี ของดี มีดี ที่กรุงเทพฯ” ซึ่งจะจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครทั่วกรุงเทพฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2568 ณ 11 จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพฯ ได้แก่

วันที่ 17 ก.ค. – 14 ต.ค. 2568 ศูนย์การค้า0ไอคอนสยาม ลานสุขสยาม ชั้น G
วันที่ 15 ก.ค. - 12 ต.ค. 2568 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์, สยามเจริญนคร คาเฟ่, ท่าเรือวังหลัง, Vi Plaza ชั้น 3 ด้านหน้าฟู้ดคอร์ท

วันที่ 19 ก.ค. - 16 ต.ค. 2568 BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, BTS สถานีสยาม, BTS สถานีพญาไท

วันที่ 20 ก.ค. - 17 ต.ค. 2568 BTS สถานีสนามกีฬา, BTS สถานีนานา, BTS สถานีเอกมัย


โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด บางกอกไอดี ของดี มีดี ที่กรุงเทพฯ คือจุดเริ่มต้นของการปลุกพลังผู้ประกอบการท้องถิ่น ให้ลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์ สร้างคุณค่า และสร้างโอกาสใหม่ให้ผลิตภัณฑ์ไทยได้เฉิดฉายในเวทีโลก ด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเป็นระบบ บวกกับความตั้งใจจริงของคนในชุมชน ทุกความคิดสร้างสรรค์สามารถกลายเป็นพลังเศรษฐกิจได้ หากได้รับโอกาสและช่องทางที่เหมาะสม ถึงเวลาแล้วที่คนกรุงเทพฯ จะร่วมกันส่งเสียงของชุมชนให้ก้องไกล พร้อมผลักดันของดีในเมือง...ให้ไปได้ไกลกว่าที่เคย

ติดตามรายละเอียดของโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Bangkok id บางกอกไอดีของดีมีดีที่กรุงเทพฯ.
