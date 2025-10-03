สยามพารากอนและไอคอนสยาม สร้าง Meaningful Moments แก่ลูกค้าสมาชิก ONESIAM BLACK ในงาน “Moonlight Dinner Cruise A Mid-Autumn Celebration”

สยามพารากอน โกลบอลเดสติเนชั่นที่ครองความเป็นที่หนึ่งในใจ หรือ Top of Mind ของลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลก และไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย ด้วยพัฒนาการให้บริการเหนือระดับอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในทุกมิติ
ภายใต้กลยุทธ์ Customer-Centric Experience สยามพารากอนและไอคอนสยาม จึงมุ่งมั่นสร้าง “Meaningful Moments” มอบประสบการณ์ที่หาซื้อไม่ได้ให้แก่ลูกค้าคนสำคัญ ล่าสุดจัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูสีพ “Moonlight Dinner Cruise A Mid-Autumn Celebration” ส่งเทียบเชิญลูกค้าสมาชิก ONESIAM Black ร่วมล่องแม่น้ำเจ้าพระยาต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ โดยร่วม Co-create & Collaboration ประสบการณ์เหนือระดับ กับเรือ Okura Cruise ที่ร่วมกันออกแบบสร้างสรรค์ประสบการณ์ดินเนอร์มื้อพิเศษ โดยมี สรัลธร อัศเวศน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Customer Centricity & Relationship บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และธณพร ตันติยานนท์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า ONESIAM ร่วมต้อนรับสมาชิก ONESIAM Black อย่างใกล้ชิด โดยมี คุณสุพัตรา อยู่วิทยา, คุณวรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์, คุณกฤษฎิ์ ศุภเดชชูชัย, คุณจรรยา สว่างจิตร, คุณดาว เสถียรถิระกุล, คุณนิภา ชลสายพันธ์ และคุณน้ำ ชลสายพันธ์ มาร่วมลงเรือชมความงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยา
ท่ามกลางบรรยากาศของการล่องแม่น้ำเจ้าพระยาในค่ำคืนที่แสนพิเศษ งาน “Moonlight Dinner Cruise A Mid-Autumn Celebration” ได้เริ่มต้นขึ้น ณ ท่าเรือไอคอนสยาม โดยลูกค้า ONESIAM Black จำนวน 25 คู่ เข้าสู่งานพร้อมดื่มด่ำกับ Welcome Drink รสละมุนบนดาดฟ้าเรือที่สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามได้แบบ 360 องศา โดยเรือ Okura Cruise นำคณะล่องเรือสัมผัสบรรยากาศความสวยงามของค่ำคืนริมน้ำเจ้าพระยา
ไฮไลท์สำคัญของค่ำคืน คือดินเนอร์มื้อพิเศษ ได้แก่ “Okura Cruise Seasonal Kaiseki” อาหารญี่ปุ่นที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ ที่สยามพารากอน ไอคอนสยาม และ Okura Cruise ได้ร่วมกันครีเอทรายการอาหาร ให้เป็น Premium Kaiseki ซึ่งไม่เคยเสิร์ฟที่ใดมาก่อน เพื่อมอบประสบการณ์ The First & Only ให้ลูกค้าคนสำคัญของงานที่จะสามารถได้รับประทานในค่ำคืนพิเศษนี้เท่านั้น
Okura Cruise Seasonal Kaiseki คือ อาหารญี่ปุ่นที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปะของการทำอาหารชั้นสูง (Haute cuisine) ที่ไม่ได้เป็นเพียงอาหาร แต่คือประสบการณ์ที่เชฟตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเชิญชวนให้ลูกค้าคนสำคัญของ ONESIAM Black ได้อิ่มเอมทั้ง ความงาม ความพิถีพิถัน และปรัชญาแห่งธรรมชาติของญี่ปุ่นที่มีความละเอียดอ่อน ลึกซึ้ง ด้วยการผสมผสานของรสชาติ เนื้อสัมผัส สีสัน รูปลักษณ์ที่ได้รับการปรุงแต่ง บรรจงไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
นอกจากอาหารมื้อพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะแล้ว เพื่อให้สมกับที่เป็นค่ำคืนแห่งความประทับใจ ภายในงาน สยามพารากอน และ ไอคอนสยาม ยังได้ร่วมกับ Boucheron แบรนด์จิวเวลรี่สุดหรูระดับโลก เนรมิตโชว์สุดพิเศษที่ไม่เคยแสดงที่ใดมาก่อน กับ “The Exclusive Presentation on the Cruise by Boucheron” สร้างความตื่นต่าตื่นใจให้กับลูกค้าสมาชิก ONESIAM Black ด้วยความงดงามของผลงานจิวเวลรี่ชั้นเลิศที่นำมาให้ชมอย่างใกล้ชิด
ปิดท้ายด้วยเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจากศิลปินสุดฮ็อตตลอดกาล เจ-เจตริน วรรธนะสิน ที่มาสร้างสีสันและบรรยากาศสุดสนุกให้การล่องเรือบนแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งนี้เป็นประสบการณ์สุดพิเศษและไม่ธรรมดา สร้างความสุข ความสนุก และความประทับใจแบบเหนือระดับ Extraordinary & Money Can’t buy Experiencesซึ่ง สยามพารากอนและไอคอนสยามมุ่งมั่นและตั้งใจจัดเตรียมไว้สำหรับลูกค้าคนสำคัญโดยเฉพาะ
นับเป็นอีกหนึ่ง Meaningful Moments ที่สมาชิก ONESIAM Black จะได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษเช่นนี้