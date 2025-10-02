เริ่มแล้ว ASEAN Cafe Show 2025 สายคาเฟ่ห้ามพลาด 2-5 ตุลาคมนี้

บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จำกัด จับมือพันธมิตรภาครัฐ-เอกชน จัดงาน ASEAN Café Show 2025 แสดงสินค้าและบริการเพื่อธุรกิจคาเฟ่ครบวงจร ครั้งที่ 19 ดึงแบรนด์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ กว่า 150 บริษัท ร่วมจัดแสดงภายใต้แนวคิด “Taste the Trends” พร้อมเตรียมกิจกรรมพิเศษ การแข่งขัน จัดสัมมนา เวิร์กชอปอีกกว่า 40 รายการ เอาใจคอกาแฟ สายคาเฟ่ และผู้สนใจประกอบธุรกิจทั้งใหม่และเก่าได้เข้าร่วมงาน ฟรี ตั้งแต่วันที่ 2–5 ตุลาคม 2568 ณ ฮอลล์ 100 ไบเทค บางนา คาดมีผู้เข้าชมงานรวมกว่า 20,000 คน สร้างมูลค่าเจรจาธุรกิจถึง 700 ล้านบาท
โดยช่วงเช้าวันนี้ (2 ตุลาคม 2568) ได้จัดพิธีเปิดงาน ASEAN Café Show 2025 อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับเกียรติจากตัวแทนภาครัฐ-เอกชน นำโดย นายกวิน กิตติบุญญา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จำกัด ดร.ธีรวัฒน์ วงศ์วรทัต นายกสมาคมกาแฟและชาไทย ดร.อนุวัฒน์ รัตนชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวน กรมวิชาการเกษตร นางกนกรัตน์ สิทธิพจน์ อุปนายกรักษาการแทนนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เชฟเดช แสงศรีจันทร์ นายกสมาคมเบเกอรี่ (ประเทศไทย) นายอัครภณ เศวตกมล ผู้อำนวยการ Thailand – Vietnam Business Council รวมถึง Mr. Le Huu Phuc อุปทูตเวียดนามประจำประเทศไทย เข้าร่วมงานด้วย
นายกวิน กิตติบุญญา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จำกัด เปิดเผยว่า งาน ASEAN Café Show 2025 ได้รวบรวมนวัตกรรมและโซลูชันใหม่ล่าสุดสำหรับคาเฟ่ ร้านกาแฟ เบเกอรี่ ชา เครื่องดื่ม และไอศกรีม พร้อมการสาธิตสินค้าและบริการที่ช่วยเพิ่มยอดขายและลดต้นทุนร้านค้า ต้อนรับช่วงไฮซีซันไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ โดยภายในงานแบ่งโซนจัดแสดงออกเป็น 6 กลุ่มหลัก ได้แก่ กาแฟและชา (กาแฟทุกประเภท เครื่องคั่ว เครื่องชง และอุปกรณ์ Brewing) เบเกอรี่และ ขนมหวาน (เค้ก ขนมปัง ไอศกรีม และของหวานนานาชนิด) อุปกรณ์และเทคโนโลยีร้าน (POS, Vending Machine, Café Design, Digital Solutions) วัตถุดิบและส่วนผสม (ผง เครื่องปรุง ไซรัป ซอส นม และวัตถุดิบเพื่อสุขภาพ) บรรจุภัณฑ์และ ดีไซน์ (แก้ว ถุง กล่องเพื่อสร้างมูลค่าแบรนด์) รวมถึงธุรกิจแฟรนไชส์คาเฟ่และเบเกอรี่ ตอกย้ำแนวคิด “Taste the Trends”
ตอบรับกับพฤติกรรมการดื่มกาแฟของคนไทย โดยเฉลี่ยมากกว่า 340 แก้วต่อคนต่อปี หรือประมาณ 1 แก้วต่อวัน และมากเป็นอันดับ 3 ของอาเซียนรองจากเวียดนามและอินโดนีเซีย โดยความนิยมดื่มกาแฟในไทย ไม่ได้จำกัดเฉพาะวัยทำงาน แต่ขยายไปถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้สูงอายุ ส่งผลให้มูลค่า การตลาดภายในประเทศปี 2568 แตะระดับ 6.5 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ถึง 8.33% ประกอบกับผู้บริโภคได้เปลี่ยน พฤติกรรมจากการดื่มกาแฟสำเร็จรูปสู่ "กาแฟสด" สะท้อนถึงรสนิยมของคนยุคใหม่ที่ต้องการดื่มด่ำคุณภาพ รสชาติ และ ประสบการณ์ใหม่ๆ ของกาแฟที่สูงขึ้น
“หากมองเชิงลึกในรูปแบบธุรกิจร้านกาแฟจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ Franchise/Chains เป็นธุรกิจที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่ และเป็นทางเลือกของผู้ที่อยากเปิดร้านกาแฟแต่ยังไม่มีประสบการณ์ และ Independent เป็นธุรกิจที่มีส่วนแบ่งทางการตลาด สูงถึง 94.4% ของธุรกิจกาแฟในประเทศ โดยเป็นการบริหารธุรกิจโดยเจ้าของร้านเองอาจมีสาขาในแบรนด์ประมาณ 1-3 สาขา เช่น Stand Alone, Truck และ Kiosk นั่นเอง”
นายกวิน กล่าวต่อไปว่า บริษัทยังได้ร่วมกับสมาคมต่างๆ และภาครัฐจัดกิจกรรมกว่า 40 รายการ เพื่อเสริมความรู้ และยกระ ดับของผู้ประกอบการและทีมงาน อาทิ การแข่งขันกาแฟ 3 รายการเพื่อชิงเงินรางวัล และโอกาสในการแข่งขันบาริสต้าระดับสากล การสาธิตทำเบเกอรี่ เมนูใหม่ๆ ที่กำลังเป็นที่สนใจของผู้บริโภค พร้อมสูตรเพื่อนำไปใช้ในร้านของตนเอง โดยสมาคม เบเกอรี่ไทย รวมถึงการสอนทำไอศกรีม สำหรับร้านค้าและการบริโภคในบ้าน การสอนชงเครื่องดื่มชา อีกด้วย ทั้งนี้ คาดว่าตลอด 4 วันของการจัดงาน ระหว่างวันที่ 2–5 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ณ ฮอลล์ EH100 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา จะมีผู้เข้าชมงานกว่า 20,000 คนจากทั่วประเทศ สร้างมูลค่าการเจรจาธุรกิจราว 700 ล้านบาท
สำหรับกิจกรรมพิเศษภายในงานครั้งนี้ยกตัวอย่าง
Main Stage: การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ กิจกรรมสาธิต เช่น
● Design Thinking For Cafe In 2025 โดย World Wide Coffee Workshop
● 2nd Thailand Ultimate Barista 2025 Brew by Technology โดย World Wide Coffee
● DaVinci Barista Craft Championship 25/26
● "เมื่อการชงไม่ได้จบลงแค่ที่แก้วกาแฟ แต่คือ Data ที่มีมูลค่ามหาศาล" โดย คุณธีรพล อำไพ
Pastry LAB Zone:
● การสาธิตสูตรขนมปังและเบเกอรี่สุดพิเศษ โดย เชฟเดช แสงศรีจันทร์ จากสมาคมเบเกอรี่ (ประเทศไทย)
● Trendy Ice-cream: มัจฉะถั่วแดง โดย N2ICE
● เมนู Italian Bomboloni โดย เชฟฟาง - ศศิธร แซ่ฮู๋
● เมนู Chocolate Raspberry Tart โดย เชฟฟาง - ศศิธร แซ่ฮู๋
Drinks LAB Zone:
● Secret Drinks of Siam Bee Secret "Sangria" พร้อม Flair Bartender Show โดย Okuri House Limited Partnership
● "Natural Vanilla Diversification" โดย Sam Vanilla
● ชงชาง่ายๆ มือใหม่ก็ทำได้ โดย SL Industry Co., Ltd.
● Slush World Family Club โดย World Wide Coffee
● Chocolate Lover สาธิตการชงเครื่องดื่ม โดย คุณฐิตินาถ ประชากุล
ด้าน ดร.ธีรวัฒน์ วงศ์วรทัต นายกสมาคมกาแฟและชาไทย กล่าวเสริมในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน ASEAN Cafe Show 2025 ในปีนี้ พิเศษกว่าทุกปี เพราะสมาคมฯ ร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร นำเมล็ดกาแฟชั้นนำที่ชนะเลิศการประกวด เมล็ดกาแฟยอดเยี่ยมในประเทศไทย มาให้ผู้เข้าชมงานได้ลิ้มลองรสชาติ รวมถึงเมล็ดกาแฟคุณภาพจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และอื่นๆ ทั้งนี้ ทางกรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพืชสวน โดยการเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนาพืชสวนของประเทศ การเข้าร่วมสนับสนุนการจัดงาน ASEAN CAFÉ SHOW 2025 ซึ่งเป็นหนึ่งในงานแสดงสินค้าที่นำเสนอหลากหลายพืชสวนที่เป็นพืชเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น ชา กาแฟ โกโก้ และอื่นๆ
“เชื่อว่าหลายหน่วยงานพร้อมที่จะสนับสนุนการจัดงานที่ส่งเสริมและยกระดับพืชสวนของไทยเพื่อการพัฒนาและสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล อีกทั้งเป็นการได้ร่วมช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ผู้ซื้อที่มีศักยภาพจากทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นเวทีพบปะสำหรับผู้ประกอบการ SME เกษตรกร ที่ได้นำเสนอสินค้าคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี สำหรับภาคธุรกิจและนำไปสู่ผู้บริโภคต่อไป”.