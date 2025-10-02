เซ็นทรัล กระบี่ เปิดตัว ‘Creative Billboard’ ครั้งแรก! สื่อสารผ่านแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่ศูนย์การค้าของชาวกระบี่

กระบี่ – ศูนย์การค้าเซ็นทรัล กระบี่ สร้างสีสันครั้งแรกของจังหวัดด้วย “Creative Billboard” ป้ายโฆษณาแนวคิดใหม่ที่ทำหน้าที่เป็นเวทีพูดคุยกับชาวกระบี่และนักท่องเที่ยว สะท้อนคอนเซ็ปต์ “Made by Krabi” ที่เติบโตเคียงข้างชุมชนและหนุนพลังท่องเที่ยวเมืองอันดามัน ฉีกกรอบการโฆษณาด้วยการแบ่งครึ่งพื้นที่ ถ่ายทอดสองแรงบันดาลใจหลักของศูนย์การค้า ได้แก่
Made by หมู่เกาะ: จากภาพหมู่เกาะหินปูนกลางทะเลอันดามัน ถ่ายทอดสู่สถาปัตยกรรมอาคารที่วางตัวเสมือนเกาะเล็กๆ เรียงรายต้อนรับผู้มาเยือน
Made by สวนปาล์ม: จากเสน่ห์สวนปาล์มพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น สู่เส้นสายเพดานโปร่งสบายภายในศูนย์การค้า ให้บรรยากาศเหมือนเดินอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงพิกัดท่องเที่ยวยอดนิยมของกระบี่อย่าง Khaothong Hill, Krabi Suanpalm Kayaking Klongrud และ M Leaf Café เพื่อยกระดับเป็นแลนด์มาร์กใหม่ที่ดึงดูดทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวให้มาสร้างประสบการณ์ร่วมกัน
เซ็นทรัล กระบี่ ชวนร่วมกิจกรรมถ่ายภาพเช็กอินคู่กับ Creative Billboard เพื่อลุ้นรับ Central Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 5 รางวัล โดยมีกติกาการร่วมสนุกดังนี้
1.ถ่ายรูปคู่กับ Creative Billboard เซ็นทรัล กระบี่ ณ พิกัดที่กำหนด (Khaothong Hill, Krabi Suanpalm Kayaking หรือ M Leaf Café)
2.แชร์ภาพลงบน Facebook ของคุณ พร้อมติดแฮชแท็ก #CentralKrabi #เซ็นทรัลกระบี่ #จุดเช็กอินกระบี่ และตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ
3.กดไลก์เพจ Facebook: Central Krabi และแชร์โพสต์กิจกรรม
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ 30 กันยายน – 15 ตุลาคม 2568 ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 20 ตุลาคม 2568 ทาง Facebook: Central Krabi แล้วมาพบกันที่ เซ็นทรัล กระบี่ พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ 24 ตุลาคม 2568ใครแวะไปเช็กอินแล้ว อย่าลืมแชร์ภาพสวยๆ มาอวดกัน