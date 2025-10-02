ทีเส็บ-ททท. จับมือแคมเปญ 'Thailand Power Up' ดึงนักเดินทางไมซ์ตลาดพรีเมี่ยม

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ จับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รุกตลาดไมซ์พรีเมี่ยม ผ่านแคมเปญความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ TAT x TCEB ‘Thailand Power Up’ ร่วมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกจูงใจผู้จัดงานประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลทั้งตลาดระยะใกล้ (Short Haul) และระยะไกล (Long Haul) ตั้งแต่ตอนนี้ถึงกรกฎาคมปีหน้า จับมือร่วมเป็นเจ้าภาพ inVOYAGE Global 2026 ในไทย รวมทั้งร่วมจัดกิจกรรมโรดโชว์ต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมตลาดการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เสริมสร้างระบบนิเวศไมซ์ของไทย และยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางพรีเมี่ยมของการจัดงานไมซ์ชั้นนำระดับโลก คาดหมายดึงนักเดินทางเข้าประเทศไทยได้กว่า 65,000 คน รายได้ประมาณการ 4,290 ล้านบาท
แคมเปญ TAT x TCEB ‘Thailand Power Up’ เป็นความร่วมมือระหว่าง ทีเส็บ และ ททท. โดย ดร. ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการทีเส็บ และ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือนี้หลังจากร่วมแถลงข่าวต้อนรับงาน Amway Leadership Seminar – Bangkok ที่ Amway China จะเข้ามาจัดในกรุงเทพฯ ในเดือนมีนาคม – เมษายนปีหน้า พร้อมผู้ร่วมงานจากจีนกว่า 10,000 คน
ดร. ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการทีเส็บ กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ ททท. ครั้งนี้ สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของทีเส็บในการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศไมซ์ของไทยให้เติบโตและให้การสนับสนุนจากทั้งสองฝ่ายเกิดประโยชน์สูงสุดกับเจ้าของงานจากต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้การจัดงานในประเทศไทยประสบความสำเร็จทั้งในด้านผลตอบแทนการลงทุน (Return on Investment - ROI) และผลตอบแทนเชิงประสบการณ์ (Return on Experience - ROX) สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้พร้อมมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน ความร่วมมือที่ทรงพลังนี้ไม่เพียงแค่สนับสนุนการจัดงานเท่านั้น แต่ยังช่วยผลักดันให้ระบบนิเวศไมซ์ของไทยมีความยั่งยืนและแข่งขันได้ในระดับสากลบนพื้นฐานที่ประเทศไทยมีความพร้อมเชิงโครงสร้างพื้นฐานและบริการมาตรฐานโลกควบคู่ไปกับการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายธุรกิจโอกาสการลงทุนใหม่ๆ และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ"
แคมเปญ TAT x TCEB ‘Thailand Power Up’ ให้การสนับสนุนผู้จัดงานประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลขององค์กรจากต่างประเทศในการจัดงานในประเทศไทย โดยกำหนดเงื่อนไขการสนับสนุนคือ ต้องเป็นงานประชุมหรือกิจกรรมเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่มีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 100 คนจากตลาดระยะไกล (ยุโรป แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และโอเชียเนีย) หรือ 200 คนจากตลาดระยะใกล้ (เอเชีย) และมีการพำนักอย่างน้อย 4 คืนในประเทศไทย สถานที่จัดงานต้องจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย และ/หรือผ่านมาตรฐาน Thailand MICE Venue Standard (TMVS) และต้องติดต่อประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการจัดงาน
การสนับสนุนแบ่งเป็นสองรูปแบบ ทั้งการสนับสนุนในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ของที่ระลึกที่ผลิตโดยชุมชน การต้อนรับที่สนามบินด้วยบริการ MICE Premium Lane การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย การจัดการแสดง และ/หรือการต้อนรับแบบไทย เพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้เข้าร่วมงานและแสดงถึงเอกลักษณ์ของไทย
ความร่วมมือระหว่างทีเส็บ และ ททท. ยังครอบคลุมถึงการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน inVOYAGE Global 2026 ซึ่งเป็นงานสร้างเครือข่ายและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลที่เน้นกลุ่มลักซ์ชัวรีโดยเฉพาะ จัดโดยผู้จัดจากสหราชอาณาจักร ทั้งสองหน่วยงานยังมีแผนการตลาดร่วมผ่านกิจกรรมโรดโชว์ในตลาดสำคัญและตลาดศักยภาพ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางไมซ์ โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงผู้วางแผนจัดงานและกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นองค์กรต่าง ๆ เข้ากับผู้ประกอบการของไทย เช่น โรงแรม สถานที่จัดงาน และผู้ให้บริการที่นำเสนอประสบการณ์อันมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและแตกต่างของประเทศไทยโดยตรง
ในส่วนของงาน inVOYAGE Global 2026 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17–20 เมษายน 2569 ที่โรงแรม เดอะ เพนนินซูลา กรุงเทพฯ โดยเป็นเวทีที่รวมผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมไมซ์ระดับอาวุโส 200–300 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ในจำนวนนี้ร้อยละ 80 มาจากสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และอเมริกาเหนือ อีกร้อยละ 20 มาจากเอเชีย ตะวันออกกลาง และละตินอเมริกา โปรแกรมการจัดงานประกอบด้วย งานเลี้ยงต้อนรับ กิจกรรมสร้างเครือข่าย การเจรจาแบบนัดหมายล่วงหน้า การอบรม ไปจนถึงการสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่น การเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของไทยในตลาดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล เชื่อมต่อกับผู้ซื้อระดับพรีเมียมจากต่างประเทศ แสดงเอกลักษณ์ท้องถิ่น และสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างยั่งยืนอันเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศไมซ์และการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ
สำหรับกิจกรรมเชิงรุก ทีเส็บ และ ททท. ได้จัดทำแผนโรดโชว์ร่วมในปี 2569 ครอบคลุมตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพสูง เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจมูลค่าสูงให้กับผู้ประกอบการไมซ์ของไทย เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ก้บเครือข่ายไมซ์ไทยและวางตำแหน่งทางการตลาดให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายระดับชั้นนำที่มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จให้ก้บการจัดงานนานาชาติในประเทศไทย โดยมีกำหนดจัดโรดโชว์ร่วมกันในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ เยอรมนี สหราชอาณาจักร รัสเซีย และคาซัคสถาน
"ความร่วมมือระหว่าง ทีเส็บ และ ททท. ถือเป็นก้าวสำคัญในการดึงดูดกลุ่มนักเดินทางไมซ์ระดับพรีเมียม การผนึกกำลังครั้งนี้จะช่วยยกระดับการตลาดและการสร้างแบรนด์ของไทยในเวทีโลกอย่างมีนัยสำคัญ นำไปสู่ความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้นในการดึงงานและสร้างความไว้วางใจจากทั้งนักเดินทางไมซ์และผู้จัดงานนานาชาติได้อย่างยั่งยืน โดยคาดว่าจะสามารถดึงนักเดินทางเข้าประเทศไทยได้กว่า 65,000 คน รายได้เข้าประเทศประมาณการ 4,290 ล้านบาท" ดร. ศุภวรรณ กล่าวปิดท้าย