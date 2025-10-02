AgeJET พลิกโฉมวงการความงามไทย สู่นวัตกรรมพลาสมา ไร้รังสีแม่เหล็กที่ทั่วโลกยอมรับ ยกระดับสู่การดูแล และฟื้นฟูผิวแบบ ไม่ต้องผ่าตัด พร้อมประกาศหาพันธมิตรคลินิกความงามทั่วประเทศ
บริษัท อินโนไวท่า แล๊บ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ดีเอ็นเอ พลัส เซ็นเตอร์ จำกัด จัดงานเปิดตัว AgeJET Nitrogen Plasma อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ณ DNA CLINIC อาคารแบงคอก เมดิเพล็กซ์ สุขุมวิท 42 เพื่อแนะนำทางเลือกใหม่ของการดูแลและฟื้นฟูผิว ที่แพทย์และคลินิกความงามชั้นนำทั่วโลกต่างยกให้เป็นนวัตกรรมแห่งอนาคต
โดยในวันนี้ คุณศิริญา เทพเจริญ ผู้บริหาร Genesenn (เกเนเซน) และ Givora (กิฟเวอร่า) ซึ่งบริษัทที่มุ่งมั่นนำนวัตกรรมด้านสุขภาพสมัยใหม่เข้าสู่ประเทศไทย โดยเน้นทั้ง การป้องกัน (Prevention Health) และ การฟื้นฟูสุขภาพ (Recovery Health) อย่างครบวงจร ได้กล่าวว่า “หมวยเป็นคนแรกเลย ที่ได้ลองใช้เครื่อง AgeJET ก่อนหน้านี้ หมวยเป็นคนดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายมาตลอด เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วย แต่พออายุเราเพิ่มมากขึ้น รูปลักษณ์ภายนอกของเราก็สำคัญมาก ที่เราต้องคอยดูแลให้สวยงามอยู่เสมอ ตอนแรกมองไปที่การผ่าตัด แต่ก็ไม่อยากเจ็บตัว เผอิญได้มาพบเครื่องนี้ และมาศึกษาค้นคว้าว่า มีหลายประเทศทั้ง อเมริกาและยุโรป เขาใช้เครื่อง AgeJET ที่มีทั้งผลวิจัย และได้รับรางวัลระดับโลกอีกมากมาย ที่สำคัญได้มีการนำไปทดลองใช้จริงๆ จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งหมวยก็คิดว่า ก่อนที่เราจะนำ AgeJET เข้ามาเพื่อให้คนไทยได้ลองใช้นวัตกรรมใหม่ๆที่ดูแลผิวพรรณนี้ เบื้องต้นเราก็ต้องทดสอบด้วยตัวเราเองก่อน ซึ่งพอเราได้ลองใช้ก็รู้เลยว่า เครื่องนี้มีผลลัพท์ที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจมาก ที่สำคัญทำให้เราไม่ต้องก้าวไปถึงขั้นผ่าตัด เราก็สามารถฟื้นฟูผิวได้ทั้งหน้าทั้งคอ แม้กระทั่งบริเวณรอบดวงตาที่เป็นจุดที่ผิวบอบบางมากก็สามารถใช้ได้ เราเลยต้องการนำเครื่อง AgeJET นี้เข้ามาใช้ในโปรเจคของ Genesenn (เกเนเซน) และ Givora (กิฟเวอร่า) ที่มีแนวคิดจะนำนวัตกรรมด้านสุขภาพสมัยใหม่ในทุกๆด้านเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง Medical & Wellness Tourism ระดับโลก ค่ะ”
นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีแขกรับเชิญพิเศษ ที่ได้ทดลองใช้เครื่อง AgeGET มาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ที่ประทับใจในตัวเครื่อง AgeJET อาทิ คุณวนิดา สุขโกศล , คุณหทัยเทพ ธีรธาดา ,ภญ. จุฑาทิพย์ ทิพย์สุดาวัลย์ (Product Specialist Genesenn ) และ คุณพลอย เก่งกล้า
AgeJET (Advanced Plasma Skin Therapy) คือ เทคโนโลยีการฟื้นฟูผิวแบบ Non-Invasive ที่ทำงานด้วยพลังงานพลาสมาจากไนโตรเจน โดยไม่มีเลเซอร์ แสงแม่เหล็ก หรือสารเคมี จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับการพัฒนาเพื่อความปลอดภัย สามารถใช้ได้กับทุกโทนสีผิว (Skin Type 1–6) และสามารถทำหัตถการรอบดวงตาได้โดยไม่ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันแสง
“เพราะยุคนี้ คนต้องการความงามที่ปลอดภัย ลดความเจ็บปวดและระยะพักฟื้น และได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก” เทคโนโลยี AgeJET จึงกลายเป็นคำตอบที่แพทย์ และคลินิกชั้นนำ รวมถึงผู้ใช้บริการทั่วโลกเลือกใช้ ซึ่งล่าสุดก็พร้อมแล้วสำหรับคนไทยที่จะได้ใช้นวัตกรรมนี้ในการดูแลผิวพรรณ
ทำไม AgeJET แตกต่างจาก Laser อย่างไร
• ออกแบบมาเพื่อช่วยลดความเสี่ยง ไม่มีการปล่อยรังสีแม่เหล็ก ไม่ทำให้ผิวบางลง
• ใช้ได้ทุกสีผิว (Chromophore Independent)
• ช่วยลดความเจ็บและระยะเวลาการพักฟื้น ไม่มีรอยแผล
• ช่วยฟื้นฟูผิวให้กระชับและดูแข็งแรงขึ้น ซึ่งแตกต่างจากเลเซอร์ที่ทำให้ผิวบางลง
• สามารถทำรอบดวงตาและเปลือกตาได้ โดยไม่ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตา
AgeJET ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง Aesthetic Everything® Awards 2023 ใน 4 สาขา ได้แก่
- Overall Top New Aesthetic Technology
- Best Eyelid Treatment
- Best Non-Ablative Aesthetic Technology
- Most Valuable Aesthetic Technology
AgeJET เหมาะสำหรับใคร?
• ผู้ที่มองหาการดูแลรอบดวงตา ริมฝีปาก และลำคอ
• ผู้ที่ไม่ต้องการเจ็บตัว หรือเลี่ยงการใช้เลเซอร์หรือการผ่าตัด
• คนรุ่นใหม่ที่อยากฟื้นฟูผิวให้ดูอ่อนเยาว์
• ผู้สูงอายุที่อยากเพิ่มความมั่นใจในรูปลักษณ์
และในโอกาสนี้ AgeJet พร้อมประกาศ! เปิดรับพันธมิตรคลินิกความงามทั่วประเทศ เพื่อร่วมทดลองใช้งาน ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และเป็นส่วนหนึ่งของการพลิกโฉมวงการความงามของไทย สู่นวัตกรรมพลาสมา ไร้รังสีแม่เหล็กที่ทั่วโลกยอมรับ
สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ line @innowaitalab อีเมล agejet.thailand@gmail.com