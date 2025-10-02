เปิดนโยบาย”พิพัฒน์” ลุย Quick Win 4 เดือน คลอดแพคเกจลดค่าเดินทาง ดันประมูล10 โครงการ 1.72 แสนลบ.

หลังจบการแถลงนโยบายช่วงเย็นวันที่ 30 ก.ย. 2568 ถือเป็นการนับหนึ่งการทำงานอย่างเป็นทางการ ของรัฐบาล”อนุทิน ชาญวีรกูล” พร้อมคำมั่นจะมีการยุบสภาในวันที่ 31 มกราคม 2569 อย่างแน่นอน ด้วยเวลาเพียง 4 เดือน จึงรอช้าไม่ได้ ดังนั้นคณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงมีการประชุมเห็นชอบจัดสรร งบกลางฯ ปี 2568 วงเงิน 22,780 ล้านบาท เติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเคาะค่ารถไฟฟ้า 20 บาท”สีแดง - สีม่วง” โดยทบทวนมติ ครม.ของรัฐบาลที่แล้ว เพื่อขยายการใช้ออกไปจนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2568 ระหว่างรอแพคเกจลดค่าเดินทางขนส่งสาธารณะทั้งระบบ
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีการมอบนโยบายการดำเนินงานกับหน่วยงานกระทรวงคมนาคมอย่างเป็นทางการ ว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาไว้ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 ว่าจะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ควบคู่ไปกับ การวางรากฐานของประเทศ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย
1.สร้างรายได้ และลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวัน
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับกับการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการขนาดใหญ่
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและระบบขนส่งสาธารณะ
4.ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อส่งเสริมการลงทุน และลดภาระหนี้สาธารณะของประเทศในระยะยาว
“เนื่องด้วยรัฐบาลมีเวลาเพียง 4 เดือนรวมกับระยะเวลาที่รักษาการอีกประมาณ 4 เดือน ดังนั้น ในภาพรวมของการดำเนินการ ตนและรัฐมนตรีช่วย ฯ จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเร่งดำเนินการในภารกิจที่มีความจำเป็นและสำคัญ โดยคำนึงถึงความรวดเร็ว และเร่งดำเนินการให้สำเร็จเป็นรูปธรรม เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน รวมทั้งเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่ออัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ”
ซึ่งเรื่องลดค่าเดินทางให้ประชาชนนั้น ครม.ได้ให้กระทรวงคมนาคมประเมินผลการดำเนินมาตรการโดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปริมาณผู้โดยสารและรายได้ ซึ่งจะส่งผลต่อภาระการชดเชยจากภาครัฐ โดยต้องไม่ลดเรื่องคุณภาพ ซึ่งจะมีแพคเกจรถไฟฟ้า รถไฟ และรถเมลบ์ เพื่อให้ครอบคลุมการเดินทาง ซึ่งจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อกำหนดมาตรการต่อไป
ทั้งนี้ ได้แบ่งเป็น นโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน ได้แก่
1. ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2569 ของกระทรวงคมนาคมตามระเบียบและกฎหมาย เพื่อกระตุ้นพื้นฐานเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ
2. ให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความใส่ใจในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้า ให้มีความปลอดภัย ตรงต่อเวลา และมีราคาที่สมเหตุสมผล
3.ให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรฐานความปลอดภัยทั้งระหว่างการก่อสร้าง และการให้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
โดยผลักดันให้มีการจัดระเบียบผู้รับเหมา โดยให้เร่งประสานกรมบัญชีกลางเพื่อกำหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ,ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัย ที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เช่น สีตีเส้นถนนต้องมีความชัดเจนตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน ไฟถนนต้องส่องสว่าง เป็นต้น
ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยเฉพาะที่ผ่านย่านชุมชนที่มีการเปิดให้บริการประชาชนอยู่ ให้กวดขัน กำกับดูแลผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
สำหรับเหตุถนนทรุดที่บริเวณการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงบนถนนสามเสน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานด้านวิชาชีพ หน่วยงานกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจหาสาเหตุ ด้วยความโปร่งใส เพื่อถอดบทเรียนและกำหนดมาตรการป้องกัน ไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
4.เน้นอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว บนพื้นฐานของความปลอดภัย ควบคู่กับการเพิ่มคุณภาพการให้บริการในทุกขั้นตอน ปรับปรุงสถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สนามบิน ให้มีความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้บริการเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
5.พิจารณาลดภาระค่าโดยสารและค่าผ่านทาง ในอัตราที่เป็นธรรมทั้งกับประชาชนและผู้ให้บริการ โดยไม่เป็นภาระการเงินของรัฐบาล และถูกต้องตามหลักนิติรัฐและนิติธรรม
6. เตรียมการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้พี่น้องประชาชน ในการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ในทุกมิติ
7.เร่งแก้ไขปัญหาที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชน โดยให้ยึดหลักความถูกต้อง ความซื่อสัตย์สุจริต และหลักนิติรัฐ นิติธรรม อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย โดยเฉพาะปัญหาที่ดินเขากระโดง ของการรถไฟญ โดยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและความถูกต้อง โดยฟ้องผู้ครอบครองที่ดินเป็นรายแปลง และ ปัญหาสัญญาสัมปทาน King Power
@เปิด Quick Win 4 เดือน”เร่งสร้าง-เร่งประมูล-เร่งอนุมัติ”
สำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ นั้น จะมีการผลักดันโครงการระยะเร่งด่วน (Quick Win) โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1.เร่งรัดโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ให้สามารถเปิดให้บริการได้ตามแผน ซึ่งมีไฮไลต์สำคัญคือ งานก่อสร้างบนถนนพระราม 2 คือ ทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกฯ ระยะทาง 18.70 กม. ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ล่าสุดคืบหน้า 91.02% และ มอเตอร์เวย์ M 82 สายบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว วงเงิน 31,457 ล้านบาท ของกรมทางหลวง โดยช่วงต่างระดับบางขุนเทียน -เอกชัย ระยะทาง 8.3 กม. งานเสร็จ 100% แล้ว เตรียมเปิดทดลองให้บริการภายในเดือน ต.ค.2568 ส่วนช่วงเอกชัย- บ้านแพ้ว ระยะทาง 16.3 กม. งานโยธาคืบหน้า 88.43 % ล่าช้าช่วงสัญญา 4,7 ตั้งเป้าเปิดบริการให้ทันเทศกาลสงกรานต์ 2569 เพื่อช่วยให้การจราจรลงสู่ภาคใต้มีความคล่องตัว
เร่งรัดการก่อสร้าง มอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา เพื่อเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมจากบางปะอิน-ปากช่องในช่วงปีใหม่ 2569,มอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี เร่งรัดเปิดให้บริการได้ทุกวัน ในปี 2568 นอกจากนี้ ยังมีโครงการสะพานมิตรภาพ ไทย - สปป.ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) คาดว่าจะเปิดใช้เดือนธ.ค. 2568 ส่วนรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1ที่ล่าช้าคือ ช่วงลพบุรี- ปากน้ำโพ และช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ ให้ รฟท.เร่งแก้ปัญหาเวนคืนและก่อสร้าง
@ลุยประมูล10 โครงการ 1.72 แสนล้านบาท
2.เร่งรัดประกวดราคาโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ได้ตัวผู้รับจ้างภายใน 4 เดือนนี้ เพื่อลงนามสัญญาและเริ่มก่อสร้างโดยเร็ว ได้แก่ มอเตอร์เวย์ M5 ส่วนต่อขยาย รังสิต – บางปะอิน วงเงิน 31,358 ล้านบาท เอกชนร่วมลงทุนในการก่อสร้างงานโยธา งานระบบ ดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ในรูปแบบ PPP Gross Cost โดยเอกชนจัดเก็บรายได้ส่งภาครัฐทั้งหมด คาดประมูลเดือนก.พ.2569
มอเตอร์เวย์ M9 วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก บางขุนเทียน – บางบัวทอง วงเงินลงทุน 56,035 ล้านบาท เอกชนร่วมลงทุนในการก่อสร้างงานโยธา งานระบบ ดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ในรูปแบบ PPP NET Cost คาดประมูลเดือนก.ค.2569
ส่วนต่อขยายทางยกระดับบรมราชชนนี ระยะทาง 4.630 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 4,490 ล้านบาท , ทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 (Double Deck) ช่วงงามวงศ์วาน - พระราม 9 วงเงินลงทุน 34,800 ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนเสนอ คกก. PPP เห็นชอบการแก้ไขสัญญาฯ ตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
ทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง วงเงิน 16,757 ล้านบาท และทางแนวใหม่ จังหวัดภูเก็ต ช่วงบ้านเมืองใหม่ - สายแยกเข้าสนามบินภูเก็ต วงเงิน1,300 ล้านบาท ,สะพานเชื่อมเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ วงเงิน1,800 ล้านบาท ,สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา วงเงิน 4,700 ล้านบาท,รถไฟสายสีแดง ช่วงรังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต วงเงิน 6,473 ล้านบาท และช่วงศิริราช - ตลิ่งชัน – ศาลายา วงเงิน 15,176 ล้านบาท
@ดัน”ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ -ทางคู่เฟส2 -ขยายสนามบิน”อีกกว่า 3.46 แสนล้านชงครม.
3.เร่งรัดโครงการที่มีความพร้อมเสนอครม.ขออนุมัติ ในช่วง 4 เดือน มีมูลค่าลงทุนรวมกว่า 3.46 แสนล้านบาท ได้แก่ ทางพิเศษสายฉลองรัช - วงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันออก วงเงิน 13,665 ล้านบาท , โครงการพัฒนาโครงข่ายพื้นที่บางปะอิน ทั้งในส่วนที่เชื่อมกับมอเตอร์เวย์สาย M6 ถนนสายเอเซีย และมอเตอร์เวย์ M9 วงเงิน 9,621 ล้านบาท,มอเตอร์เวย์สาย M9 วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก บางบัวทอง – บางปะอิน วงเงิน15,862 ล้านบาท ,มอเตอร์เวย์สาย M8 นครปฐม – ปากท่อ วงเงิน 61,154 ล้านบาท ,ทางพิเศษสายศรีนครินทร์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วงเงิน 20,811 ล้านบาท
รถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ช่วงชุมพร – สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 168 กม. วงเงิน 30,422.53 ล้านบาท , ช่วงสุราษฎร์ธานี - ชุมทางหาดใหญ่ - สงขลา ระยะทาง 321 กม. วงเงิน 66,270.51 ล้านบาท , ช่วงชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 45 กม. วงเงิน 7,772.90 ล้านบาท ,ส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก (East Expansion) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วงเงิน13,829 ล้านบาท ,ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 วงเงิน 36,830 ล้านบาท ,ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 วงเงิน 24,000 ล้านบาท
นายพิพัฒน์กล่าวว่า การวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการด้านคมนาคมก็เพื่ออนาคตจึงขอให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนการลงทุน และกำกับดูแลการก่อสร้างให้สามารถเปิดให้บริการได้ตามแผนงาน และเริ่มศึกษา ออกแบบ จัดทำแผนแม่บท สำหรับการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืนโดยให้พิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสม ที่จะใช้กลไกการให้เอกชนร่วมลงทุนเป็นลำดับแรก
โดยจะเดินหน้าปรับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อรองรับอนาคต โดยมีโครงการสำคัญ เช่น โครงการ LANDBRIDGE ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเชื่อมการคมนาคมทางราง ถนน ท่อ และ ท่าเรือ เพื่อยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค พร้อมทั้งพัฒนาระบบ Feeder เชื่อมต่อระบบคมนาคม ล้อ ราง เรือ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางเชื่อมต่อได้อย่างไร้รอยต่อ ,พิจารณาทบทวนกฎหมาย ให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะการขนส่งทางรางที่มีต้นทุนต่ำ พิจารณาแนวทางเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ต้องการการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบ กระทรวงคมนาคมภายใต้นโยบายรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มุ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และยกระดับการแข่งขันของประเทศไทยในเวที ภายใต้แนวคิด “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ลดภาระประชาชน วางโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่ จึงได้กำชับให้กระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ที่มีงบดำเนินการและมีความพร้อมเพื่อเร่งสร้างงาน กระตุ้นการใช้จ่ายทั้งในอุตสาหกรรมรับเหมา ก่อสร้าง แรงงาน ซึ่งจะส่งต่อไปถึงผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการบริโภคที่เพิ่มขึ้น ให้เศรษฐกิจหมุนเป็นวงจร!!!