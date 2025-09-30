เมิร์ซ เอสเธติกส์ คว้าอันดับ 1 “Best Workplaces in Asia™ ประจำปี 2025” ที่จัดโดย Great Place To Work® พร้อมฉลองความสำเร็จ 4 ปีซ้อนของ เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย กับรางวัล Great Place to Work® สะท้อนความมุ่งมั่นในการสร้างพลังบวกจากภายในสู่ภายนอก เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคู่ค้าและสังคม
30 กันยายน 2568, กรุงเทพฯ ประเทศไทย – เมิร์ซ เอสเธติกส์ บริษัทชั้นนำระดับโลก ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในคลินิกเสริมความงาม ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในระดับสากลด้วยการครองอันดับหนึ่งในรายชื่อ “Best Workplaces in Asia™ ประจำปี 2025” ในหมวดธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งจัดโดย Great Place To Work® รางวัลนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรก ควบคู่ไปกับความสำเร็จของ เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองให้เป็น “Great Place to Work®” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
ตลอดระยะเวลากว่า 117 ปี เมิร์ซ เอสเธติกส์ มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการลงทุนในบุคลากร ขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรม และหล่อหลอมวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บนรากฐานของความเคารพ ความซื่อสัตย์ และความไว้วางใจ การได้รับการยกย่องในครั้งนี้ จึงเป็นบทพิสูจน์ถึงความเชื่อของบริษัทที่ว่า ความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากผลประกอบการเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความเชื่อมั่น ความผูกพัน และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่องค์กรได้หล่อหลอมให้กับพนักงานทุกคน
ลอว์เรนซ์ เซียว ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ เมิร์ซ เอสเธติกส์ กล่าวถึงรางวัลนี้ว่า "การคว้าอันดับ 1 ในรายชื่อ Best Workplaces in Asia ปี 2025 เป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน รางวัลนี้สะท้อนถึงความไว้วางใจ ความทุ่มเท และพลังบวกที่บุคลากรของเรามอบให้กับงานในทุก ๆ วัน รวมทั้งสะท้อนถึงวัฒนธรรมที่พวกเราร่วมกันสร้างและสืบสานอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งภูมิภาค ในฐานะองค์กรที่ยึดมั่นในการให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรก ความสำเร็จครั้งนี้คือการเฉลิมฉลองพันธกิจ ค่านิยมที่เรายึดถือร่วมกัน และหลักการความเป็นผู้นำที่เป็นเสมือนเครื่องนำทางการดำเนินธุรกิจของเรา”
ลอว์เรนซ์ เซียว กล่าวเพิ่มเติมว่า “การมองความสำเร็จในระยะยาวทำให้เราไม่หยุดอยู่เพียงแค่ตัวเลขทางธุรกิจ แต่ยังเน้นย้ำถึงการสร้างความเชื่อมั่น การดูแลความสัมพันธ์ และการปกป้องวัฒนธรรมองค์กรเพื่อต่อยอดให้กับคนรุ่นต่อไป”
เภสัชกรหญิง กิตติวรรณ รัตนจันทร์ ผู้บริหารสูงสุด เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “สำหรับในประเทศไทย วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งคือหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง รางวัลเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจ แต่เป็นบทพิสูจน์ว่าวัฒนธรรมองค์กรของเราคือรากฐานสำคัญที่ทำให้ทีมงานพร้อมที่จะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคู่ค้าและสังคม วัฒนธรรมที่เปิดกว้างและไว้วางใจซึ่งกันและกัน ไม่เพียงแต่หล่อหลอมให้พนักงานของเรามีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอนวัตกรรมและผลลัพธ์ที่ปลอดภัย แต่ยังทำให้ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข”
ความใส่ใจในสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) ของพนักงาน คือสิ่งที่ เมิร์ซ เอสเธติกส์ ให้ความสำคัญสูงสุด เพราะเราเชื่อว่าบุคลากรที่มีความสุขและเปี่ยมด้วยพลัง คือผู้ที่สามารถส่งต่อแรงบันดาลใจและผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสู่ภายนอกได้ สิ่งนี้สอดคล้องกับทิศทางใหม่ขององค์กรที่มุ่งมั่นจะช่วยให้ผู้คนทั่วโลกดูดี รู้สึกดี และใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้น ผ่านแนวคิด “Live a Better Look” ซึ่งจะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนองค์กรต่อไปในอนาคต