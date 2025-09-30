AOT ร่วมกับ รพ.ภูมิพลฯ จัดบริจาคโลหิต“AOT one blood more lives”

AOT ร่วมกับโรงพยาบาลภูมิพลฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “AOT one blood more lives” ส่งต่อชีวิตให้ผู้ป่วย
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือทอท.ร่วมกับ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “AOT one blood more lives” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2568 ภายใต้โครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” โดยมี นางแววฤทัย ศุษิลวรณ์ ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT พร้อมด้วยพนักงาน AOT ตลอดจนหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) (BAFS) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) กองบัญชาการตำรวจนครบาล 2 สถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองและชุมชน โดยรอบสำนักงานใหญ่ AOT เข้าร่วมกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 ณ อาคารสโมสรท่าอากาศยาน สำนักงานใหญ่ AOT
กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก โดยมีปริมาณการบริจาคโลหิตสูงถึง 30,600 มิลลิลิตร ส่งผลให้ยอดรวมการบริจาคโลหิตในปีงบประมาณ 2568 มีจำนวนทั้งสิ้น 496,350 มิลลิลิตร พร้อมกันนี้ AOT ยังได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง และ 24 ครั้ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ AOT ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)