TRUSTENDER จับมือ TVA ปฏิวัติการลงทุนคราวด์ฟันดิงไทย ชู “หุ้นกู้มีหลักประกัน” และ “หุ้นคราวด์ฟันดิง” สร้างความเชื่อมั่นและโอกาสให้นักลงทุนและ SMEs
กรุงเทพฯ, 30 กันยายน 2568 – บริษัท รวมใจไทยสู้ จำกัด (TRUSTENDER) แพลตฟอร์มให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และ บริษัท ทีวา เวนเจอร์ จำกัด (TVA) บริษัทที่ปรึกษาและส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจยุคใหม่ ประกาศลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) อย่างเป็นทางการ เพื่อผนึกกำลังศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนรูปแบบใหม่ ได้แก่ “หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่มีหลักประกัน” และ “หุ้นคราวด์ฟันดิง” พร้อมทั้งร่วมกันสร้าง Investor Community ที่แข็งแกร่ง เพื่อยกระดับระบบนิเวศน์ตลาดทุนไทย
ความร่วมมือครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อปลดล็อกศักยภาพการลงทุนและการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ/วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย โดยการผสานความแข็งแกร่งของ TRUSTENDER ในด้านเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือและเข้าถึงง่าย เข้ากับความเชี่ยวชาญและการสร้างเครือข่ายเชิงลึกของ TVA ในการคัดเลือกธุรกิจที่มีศักยภาพสูงและให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์
ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ทั้งสององค์กรจะร่วมมือกันใน 3 แกนหลัก ได้แก่:
พัฒนาหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่มีหลักประกัน (Secured Debenture Crowdfunding): สร้างผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เน้นความปลอดภัยและลดความเสี่ยงให้กับนักลงทุน โดยคัดสรรธุรกิจที่มีสินทรัพย์ค้ำประกันที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการลงทุน
พัฒนาหุ้นคราวด์ฟันดิง (Equity Crowdfunding): เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยสามารถร่วมเป็นเจ้าของและเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจสตาร์ทอัพและ SMEs ที่มีศักยภาพสูง ซึ่งในอดีตการลงทุนประเภทนี้จำกัดอยู่เพียงในวงของนักลงทุนสถาบัน
สร้าง Investor Community:
ร่วมกันสร้างคอมมูนิตี้เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลเชิงลึก วิเคราะห์แนวโน้มการลงทุน และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างนักลงทุนด้วยกันเองและกับผู้ประกอบการ
นายรัฐพล ภักดีภูมิ ประธานกรรมการ TRUSTENDER, กล่าวว่า "TRUSTENDER มุ่งมั่นที่จะทำให้การลงทุนเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคน การร่วมมือกับ TVA ซึ่งมีประสบการณ์สูงในการคัดกรองและให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจ จะทำให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีคุณภาพและมีหลักประกันที่น่าเชื่อถือให้นักลงทุนได้ ซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี แต่ยังเป็นการสนับสนุนธุรกิจ SMEs ที่เป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยให้เติบโตต่อไป"
ชยดิฐ หุตานุวัชร์ ประธานกรรมการ TVA กล่าวเสริมว่า "เราเล็งเห็นศักยภาพของคราวด์ฟันดิงในการเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญสำหรับธุรกิจยุคใหม่ ความร่วมมือกับ TRUSTENDER จะช่วยให้เราสามารถเชื่อมโยงธุรกิจที่มีนวัตกรรมและมีแนวโน้มการเติบโตสูงเข้ากับนักลงทุนที่มองหาโอกาสใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างคอมมูนิตี้นักลงทุนที่แข็งแกร่งจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทำให้การตัดสินใจลงทุนเป็นไปอย่างมีข้อมูลและรอบด้านมากยิ่งขึ้น"
การผนึกกำลังระหว่าง TRUSTENDER และ TVA ในครั้งนี้ คาดว่าจะสร้างแรงกระเพื่อมครั้งสำคัญให้กับวงการการเงินและการลงทุนของไทย โดยเป็นการเปิดประตูแห่งโอกาสให้ทั้งฝั่งนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงและแสวงหาผลตอบแทนที่น่าสนใจ และฝั่งผู้ประกอบการที่ต้องการแหล่งทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด
เกี่ยวกับ บริษัท รวมใจไทยสู้ จำกัด (TRUSTENDER)
TRUSTENDER คือ ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (Funding Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
สำหรับระดมทุนทั้งในรูปแบบ หุ้นกู้ (Debt) และ หุ้นทุน (Equity) และขับเคลื่อนธุรกิจด้วยโมเดล Funding as a Service (FaaS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแพลตฟอร์มให้เชื่อมต่อกับผู้ที่ต้องการเงินทุนให้กับ Community
บริษัท ทีวา เวนเจอร์ จำกัด (TVA)
TVA คือบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงิน ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ การระดมทุน และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมและเร่งการเติบโตให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพและ SMEs ที่มีศักยภาพในยุคดิจิทัล