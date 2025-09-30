TOA ประกาศรางวัล ‘ARX’ สถาปัตย์ จุฬาฯ คว้าแชมป์! รับเงินรางวัล 150,000 บาท

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำนวัตกรรมสีรักษ์โลก - เคมีภัณฑ์ของไทย ประสบความสำเร็จในการจัดงาน ‘ARX’ สุดยอดเวทีสร้างสรรค์เยาวชนนักออกแบบรุ่นใหม่ พร้อมประกาศรางวัลในรอบชิงชนะเลิศกับ 20 ผลงานสุดว้าว! เพื่อเฟ้นหาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงทดลองแบบไร้ขีดจำกัด ภายใต้แนวคิด LIMINAL TERMINAL: Transitioning something to anything โดย ‘ชวิน เหล่าอนันต์ชัย’ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ สามารถคว้าแชมป์อันดับ 1 ไปครอง พร้อมรับเงินรางวัล 150,000 บาท จากเยาวชนที่เข้าร่วมกว่า 1,000 คนทั่วประเทศ
TOA มุ่งมั่นยกระดับและส่งเสริมพลังของเยาวชนไทย ล่าสุด! เราได้ปั้นเวทีขึ้นมาใหม่ ‘ARX’ (ARCHITECTURE ‧ REALITY ‧ XPERIMENTAL) เพื่อเป็นพื้นที่จุดประกายและสร้างสรรค์เยาวชนนักออกแบบรุ่นใหม่ ได้ปลดปล่อยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ในโลกของสถาปัตยกรรมเชิงทดลอง ภายใต้แนวคิด LIMINAL TERMINAL: Transitioning something to anything – พื้นที่รอยต่อแห่งการปรับเปลี่ยนและตีความ
โดยผู้เข้าแข่งขันต้องเปลี่ยนแนวคิดจากกระดาษให้เป็นสุดยอดผลงานที่จับต้องได้จริง บนพื้นที่ออกแบบอเนกประสงค์ (Pavilion) ขนาด 10x10 เมตร ที่เชื่อมโยงผู้คนหลากหลายให้มาปฏิสัมพันธ์กัน โดยเปิดโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่สามารถกำหนดฟังก์ชันการใช้งานของพื้นที่ได้ด้วยตัวเองอย่างอิสระที่ท้าทายกรอบเดิมของสถาปัตยกรรม
เวที ARX เปิดรับสมัครตั้งแต่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงนักออกแบบรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 30 ปี เพื่อสร้างเวทีที่ไร้ขีดจำกัดอย่างแท้จริง โดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 68 ที่ผ่านมา และมีเยาวชนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกว่า 1,000 คนจากทั่วประเทศ เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 280,000 บาท
โดยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายชวิน เหล่าอนันต์ชัย จากผลงาน FLUXn’FLOW นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเงินรางวัล จำนวน 150,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงาน ANCHORED AIR ได้แก่ นายชยนยุทธ์ ฉินนะโสต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับเงินรางวัล จำนวน 60,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผลงาน อรุณสวัสดิ์ โดย นางสาวพัชธ์ธมน บุญอยู่ นางสาววรันธร พราวเนตร และนางสาวณัฐพัชร์ รัตนพิทักษ์กุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ รับเงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท และ รางวัลพิเศษ ‘สุดยอดการสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม’ ได้แก่ ผลงาน Bangkok Bounding Box โดย นายธาวิน ต่างใจ นางสาวณัฐภัสสร จึงมานะกิจ และนายมหาสมุทร ปัญจปภาวิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล, โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท โดยมี นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TOA เป็นประธานมอบรางวัล และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางสนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ ผู้ก่อตั้ง Sanitas Studio นายอังกฤษ อัจฉริยโสภณ ศิลปิน คิวเรเตอร์ ผู้จัดการแกลเลอรี และ นายประธาน ธีระธาดา บรรณาธิการบริหาร art4d ร่วมตัดสิน ณ SCBX NEXT TECH ชั้น 4 สยามพารากอน
ด้านผู้ชนะเลิศ นายชวิน เหล่าอนันต์ชัย นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เผยว่า ตนได้ออกแบบผลงานชิ้นนี้ ในชื่อ FLUXn’FLOW ด้วยแนวคิดที่เชื่อว่าธรรมชาติคือแรงบันดาลใจสูงสุด เป็นการสังเกตและประยุกต์การออกแบบจากธรรมชาติ ผลงานนี้จึงเกิดขึ้นจากความตั้งใจให้ Pavilion สามารถอยู่ได้ทุกที่ บางครั้งกลมกลืนกับธรรมชาติ บางครั้งแทบจะหายไป และยังคงความหลากหลายที่ไม่สิ้นสุด ให้ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของผลงานและสร้างประสบการณ์ใหม่แก่ผู้คนที่เข้ามาใช้งาน
โดย นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TOA เผยว่า TOA มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่ได้จัดเวที ARX ขึ้นมา เพื่อเป็นพื้นที่ "โชว์ของ" โชว์ผลงานจากพลังความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักด้านการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม เราจึงเปิดรับสมัครเยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับปริญญาตรี และนักออกแบบรุ่นใหม่จนถึงอายุ 30 ปี เพื่อเป็นเวทีแบบไร้ขีดจำกัดจริงๆ
"สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย หรือทีมที่ไม่ได้รางวัล อย่าเสียใจ ถือว่าได้ประสบการณ์ล้ำค่าไปพัฒนาต่อ ปีหน้า TOA สัญญาว่าจะยกระดับงานประกวด ARX ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น พร้อมผนึกพันธมิตร VG, PODIUM, CUCINA GALLERIA และ WoodDen เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้โชว์ผลงานสุดว้าวกันต่อไป
ท้ายนี้ ผมต้องขอชื่นชมและขอร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคน ทั้งผู้ชนะเลิศที่ได้รับเงินรางวัลไปถึง 150,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอีก 2 รางวัล จนมาถึงรางวัลพิเศษที่ตอนแรกไม่มี แต่เรามอบให้เพื่อแสดงความชื่นชมและยินดีเป็นพิเศษ โดยเผยว่าได้ตัดสินใจมอบ รางวัลพิเศษ ‘สุดยอดการสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม’ เพิ่มเติม ด้วยเงินรางวัล 30,000 บาท เนื่องจากคณะกรรมการประทับใจในไอเดียของทีมเยาวชนระดับมัธยมศึกษาที่โดดเด่นเกินคาด” นายจตุภัทร์กล่าวให้กำลังใจ
สำหรับเยาวชนนักออกแบบและสถาปนิกที่พลาดโอกาสในปีนี้ สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของโครงการได้ที่ เว็บไซต์ arxawards.wordpress.com Facebook: facebook.com/ARXperimental และ Tiktok: https://www.tiktok.com/@arxawards เตรียมตัวให้พร้อม เพื่อร่วมสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมแห่งอนาคตไปพร้อมกัน