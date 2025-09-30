GULF คว้า 4 รางวัลจากเวที HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2025 สะท้อนความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยการคว้ารางวัลอันทรงเกียรติถึง 4 รางวัลจากเวที HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2025 รางวัลที่ได้รับประกอบด้วยรางวัลหลัก Best Company to Work for in Asia ซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่น่าทำงานด้วยที่สุดในเอเชีย ร่วมกับอีก 3 รางวัลสำคัญ ได้แก่ Tech Empowerment, Sustainable Workplace และ Diversity, Equity & Inclusion สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ GULF ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับงานบริหารทรัพยากรบุคคล รวมไปถึงการมุ่งสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการทำงานที่ใส่ใจพนักงาน และยอมรับทุกความแตกต่าง
รางวัล Best Company to Work for in Asia มอบให้แก่องค์กรที่โดดเด่นน่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย โดยพิจารณาจากวัฒนธรรมองค์กรที่ดี สภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม และการเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ ส่วนรางวัล Tech Empowerment ตอกย้ำการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร โดยการผสานเทคโนโลยีเข้ากับกระบวนการทำงาน ยกระดับประสบการณ์ของพนักงาน และสนับสนุนการตัดสินใจด้วยข้อมูลเชิงลึก อีกทั้งยังมีแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการนำ AI มาช่วยเพิ่มความสะดวก ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพการทำงาน ในขณะที่รางวัล Sustainable Workplace สะท้อนถึงนโยบายด้านความยั่งยืนที่ GULF ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงาน ทั้งด้านสุขภาพกายและใจ และรางวัล Diversity, Equity & Inclusion ยืนยันถึงนโยบาย DE&I ที่ส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการเปิดกว้างในที่ทำงาน ปัจจุบัน GULF มีพนักงานมากกว่า 1,800 คน และมีสัดส่วนพนักงานหญิงในระดับบริหารสูงถึง 30% ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกัน
นางสาวธีรตีพิศา เตวิชพศุตม์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ GULF กล่าวว่า “GULF รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับ 4 รางวัลอันทรงคุณค่าจาก HR Asia ในปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลที่เราได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่สองอย่าง Best Company to Work for in Asia, Sustainable Workplace และ Diversity, Equity & Inclusion ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า 'บ้าน' หลังนี้ที่ GULF คือสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง ยอมรับทุกความแตกต่าง และมอบโอกาสให้พนักงานทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ และที่พิเศษยิ่งกว่าคือรางวัล Tech Empowerment ที่เราได้รับเป็นครั้งแรก สะท้อนให้เห็นว่า GULF ไม่ได้เพียงนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น แต่เราตั้งใจใช้นวัตกรรมเพื่อดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน เพราะสำหรับ GULF แล้ว พนักงานคือหัวใจสำคัญและทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า รางวัลทั้งหมดนี้จึงเป็นทั้งความสำเร็จและกำลังใจที่ผลักดันให้ GULF มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรต่อไปข้างหน้า ทำให้ ‘บ้าน’ หลังนี้เป็นสถานที่ที่น่าทำงานและน่าอยู่สำหรับพนักงานทุกคนค่ะ”
งาน HR Asia Best Companies to Work for in Asia จัดขึ้นโดย HR Asia นิตยสารด้านทรัพยากรบุคคลชั้นนำของเอเชีย เพื่อเชิดชูองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการบุคลากร โดยประเมินจากผลสำรวจความคิดเห็นของพนักงานแบบองค์รวม การนำเสนอแนวทางในการดูแลและพัฒนาพนักงาน งานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในหลายประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย ทั้งเวียดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา จีน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ศรีลังกา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมถึงประเทศไทย