Omise จับมือ อีซี่บาย เปิดตัวการชำระเงินแบบ QR พร้อมเพย์บน DREAMwallet

บริษัท โอมิเซะ จำกัด หรือ Omise ผู้ให้บริการระบบรับชำระเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) ในการพัฒนากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ DREAMwallet ให้เป็นการรับชำระเงินรูปแบบ QR พร้อมเพย์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมทางการเงิน และการชำระค่าสินเชื่อ ได้ง่าย รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา และมีความปลอดภัยสูงสุด
โดยการเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 ของอีซี่บาย ในความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่ QR พร้อมเพย์มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและกลายเป็นวิธีการชำระเงินหลัก ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อลูกค้าต้องการถอนเงินจากบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ลูกค้าจะต้องใช้บัตรกดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม หรือทำผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารทาง Umay+ Application เท่านั้น แต่ในปัจจุบันเพียงลูกค้าสมัครใช้งาน DREAMwallet ก็สามารถสแกนจ่ายได้ทันที ทั้งในร้านค้าออนไลน์ และร้านค้าออฟไลน์ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวก คล่องตัว และตอบโจทย์การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างสมบูรณ์แบบ (อ่านรายละเอียดแคมเปญ DREAMwallet เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 ของอีซี่บาย เพิ่มเติมได้ที่: https://th.umayplus.com/46iFMtW)
จากความร่วมมือดังกล่าวยังสะท้อนถึงการเสริมสร้าง digital ecosystem ที่แข็งแกร่ง และการขับเคลื่อนองค์กรสู่กลยุทธ์การเติบโตในระยะยาว โดย
คุณยูซุเกะ โทมิโมโตะ ประธานกรรมการ บริษัท โอมิเซะ จำกัด กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสร้างความสำเร็จครั้งสำคัญไปพร้อมๆ กับยูเมะพลัส ผ่านโซลูชัน Wallet as a Service ของ Omise ซึ่งโซลูชันนี้ไม่เพียงช่วยพัฒนาและปรับใช้ฟีเจอร์ใน DREAMwallet ได้อย่างครบวงจร แต่ยังเปิดโอกาสให้องค์กรสามารถออกแบบ ecosystem ทางการเงินของตนเองได้อย่างยืดหยุ่น สามารถรองรับการเติบโตในอนาคต และพร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ยุคการเงินดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน”
คุณนุชัย เกษแก้ว ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายวางแผนธุรกิจ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และฝ่ายศูนย์ปฏิบัติการอนุมัติสินเชื่อ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การที่ยูเมะพลัสเลือกใช้โซลูชันจาก Omise ช่วยให้เรายกระดับประสบการณ์ลูกค้าได้อย่างแท้จริง ทำให้กระบวนการชำระเงินราบรื่นและสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งจุดแข็งของ Omise คือการเป็น one-stop solution ที่ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่เทคโนโลยีไปจนถึงการสนับสนุนด้านใบอนุญาตทางการเงิน สิ่งนี้ช่วยให้องค์กรของเราสามารถมุ่งสร้างคุณค่าและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับลูกค้า และตอบสนองวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการมอบบริการสินเชื่อที่สะดวกและเข้าถึงง่ายในประเทศไทย”
ทั้งนี้ โซลูชัน Wallet as a Service ของ Omise เป็นแพลตฟอร์มแบบครบวงจร (turnkey) ที่ให้บริการเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยพร้อมใบอนุญาตครบถ้วนนั้น จะช่วยให้องค์กรก้าวข้ามอุปสรรคสำคัญในการสร้าง financial ecosystem อย่างการพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการด้านกฎหมายการเงินอันซับซ้อน ด้วยโซลูชันนี้ การสร้าง wallet และปรับใช้ฟีเจอร์ดิจิทัลจึงทำได้ง่าย รวดเร็ว และสามารถขยายธุรกิจได้อย่างไร้ข้อจำกัด พร้อมการสนับสนุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญของ Omise ที่มีประสบการณ์จริงในการสร้าง wallet ให้กับองค์กรชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Omise และอีซี่บายเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงสำคัญในอุตสาหกรรมสินเชื่อไทย การผสานจุดแข็งของทั้งสององค์กรไม่เพียงเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมไร้เงินสด (cashless society) แต่ยังช่วยยกระดับมาตรฐานใหม่ของการชำระเงินดิจิทัลที่ตอบโจทย์ทั้งปัจจุบันและอนาคต
ค้นพบศักยภาพใหม่ของการสร้าง ecosystem ทางการเงินด้วย Wallet as a Service จาก Omise และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางกลยุทธ์การเติบโตขององค์กรได้แล้ววันนี้ที่ https://www.omise.co/en/professional-service