คุณสุพัตรา อยู่วิทยา และ คุณว่าน – กุศลิน ลัญจกรกุล ร่วมเฉลิมฉลอง Cartier Flagship Boutique Grand Opening @Siam Paragon

กลายเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์แห่งวงการแฟชั่นและจิวเวลรี่ เมื่อ Cartier จัดงานเฉลิมฉลองการเปิดบูติกแฟล็กชิปแห่งใหม่ ภายใต้แนวคิด Heavenly Cartier ที่นำศิลปะ การออกแบบ และดนตรีมาหลอมรวมเป็นประสบการณ์เดียวกัน อย่างยิ่งใหญ่เหนือจินตนาการ โดยเนรมิต Jewelry Hall ให้กลายเป็นเวทีแห่งความตระการตา ผสานศิลปะ การออกแบบ และดนตรีเข้าด้วยกันอย่างลงตัว
ท่ามกลางบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟ แขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายวงการต่างตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง รวมถึง คุณสุพัตรา อยู่วิทยา และ คุณว่าน – กุศลิน ลัญจกรกุล
ซึ่งได้รับเชิญเข้าร่วมงานครั้งนี้ในฐานะ Top Spender ของ Cartier ประเทศไทย ซึ่งครั้งนี้ คุณสุพัตรา อยู่วิทยา เลือกสวมสร้อยคอ “Panthère Canopée” จากคอลเลกชัน Nature Sauvage Chapter3 ผลงาน High Jewelry ชิ้นเอกที่ Cartier ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากเสือแพนเตอร์ผู้ทรงพลัง แฝงกายในป่าลึกลับแห่งจินตนาการ เฝ้ามองอัญมณีไพลินซีลอน น้ำหนัก 26.53 กะรัต อย่างสง่างาม ขณะที่ คุณว่าน – กุศลิน ลัญจกรกุล เลือกเสริมลุคด้วย กำไลและต่างหู จากคอลเลกชัน Cactus de Cartier ที่ได้แรงบันดาลใจจาก “กระบองเพชร” ตัวเรือนทองคำเหลืองประดับด้วย มรกต, ทับทิม และเพชร ซึ่งช่วยขับเน้นเสน่ห์และบุคลิกอันมั่นใจได้อย่างลงตัว
นอกจากจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนอันทรงเกียรติแล้ว การปรากฏตัวของทั้งคู่ไม่เพียงสร้างสีสันให้กับค่ำคืน แต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง Cartier กับลูกค้าคนสำคัญ
งานเฉลิมฉลองครั้งนี้ยังเป็นการรวมตัวของเหล่าคนดังและศิลปินระดับแถวหน้าของเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็น คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส, ธนภพ ลีรัตนขจร, และ เจฟ ซาเตอร์ ในฐานะ Friends of the Maison ร่วมด้วยแขกรับเชิญพิเศษ อาทิ พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร, หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง, เจนเย่ เมธิกา, ไอซ์ ณัฐรัตน์ และ ขุนพล ปองพล ที่มาช่วยเติมเต็มบรรยากาศงานให้มีชีวิตชีวาและน่าจดจำยิ่งขึ้น
ภายในงาน Cartier ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของเมซงผ่านการออกแบบสถานที่ได้อย่างน่าทึ่ง รายละเอียดต่าง ๆ ตั้งแต่ด้านหน้าที่ได้แรงบันดาลใจจาก 13 Rue de la Paix กรุงปารีส เงาเสือแพนเตอร์ที่เป็นสัญลักษณ์ ไปจนถึงม่านสายฝนระยิบระยับและผนัง LED รอบทิศทางที่เล่าเรื่องราวแห่งจินตนาการ ไฮไลต์กลางงานคือเวทีสูง 5 เมตร พร้อมจอ LED ขนาดใหญ่ 11 เมตรที่ถูกขนานนามว่า “Stairway to Heaven” ซึ่งกลายเป็นจุดศูนย์กลางแห่งความตื่นตา นอกจากนี้ยังมีบาร์ทองคำยาวกว่า 9 เมตรให้บริการค็อกเทลและเมนูอาหารชั้นสูงจากร้าน Blue by Alain Ducasse ที่ช่วยยกระดับประสบการณ์ด้านรสชาติและบรรยากาศให้สมบูรณ์แบบ
ตลอดทั้งคืน Cartier มอบประสบการณ์ทางดนตรีและศิลปะการแสดงที่ผสมผสานอย่างลงตัว เริ่มต้นด้วยโชว์แสง สี เสียงที่สะกดทุกสายตา ก่อนต่อด้วยมินิคอนเสิร์ตจากสองศิลปินชื่อดังแห่งยุค อิ้งค์ วรันธร และ เจฟ ซาเตอร์ ที่ถ่ายทอดบทเพลงท่ามกลางบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟ สร้างความเพลิดเพลินให้แขกผู้ร่วมงานอย่างอบอุ่นและน่าประทับใจ
ไฮไลต์ของค่ำคืนคือการแสดงจากศิลปินระดับตำนาน ปาล์มมี่ อีฟ ปานเจริญ ที่เติมเต็มพลังและเสน่ห์เฉพาะตัวให้กับงาน ก่อนจะส่งต่อความสนุกไปสู่จังหวะดนตรีมันส์ ๆ ของดีเจชื่อดัง MayTae, Titto และ Kenny ที่ทำให้ทั้งฮอลล์เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสนุกสนานและมีชีวิตชีวา
การแสดงทุกช่วงถูกออกแบบให้สอดรับกับธีม Heavenly Cartier อย่างกลมกลืน ราวกับพาผู้ร่วมงานก้าวสู่โลกเหนือจินตนาการที่สะท้อนทั้งความสง่างามและความคิดสร้างสรรค์ของเมซง ค่ำคืนนี้จึงไม่ใช่เพียงการเฉลิมฉลองการเปิดบูติก แต่ยังเป็นประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ Cartier ตั้งใจมอบให้เป็นความทรงจำอันยากจะลืมเลือน