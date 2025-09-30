“แสตมป์เซเว่นฯ” กลับมาอีกครั้ง ชวนคนไทยปรับปรุงห้องน้ำใหม่เพื่อน้อง

การศึกษา เริ่มต้นที่ห้องน้ำ “แสตมป์เซเว่นฯ” กลับมาอีกครั้ง ชวนคนไทยร่วมปรับปรุงห้องน้ำใหม่ให้น้อง ผ่านแสตมป์เซเว่นฯ ดวงเล็กๆ ที่หลายคนคุ้นเคย แต่มีคุณค่ามากกว่าที่คิด เพราะเพียงแค่ร่วมบริจาคก็สามารถเปลี่ยนห้องน้ำโรงเรียนที่ทรุดโทรม ให้กลายเป็นห้องน้ำใหม่ที่สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ในทุกๆ วัน ซึ่ง “ห้องน้ำที่ดี” คือจุดเริ่มต้นของสุขอนามัย และยังช่วยเติมความมั่นใจให้กับการเรียนรู้ของเด็กๆ อย่างยั่งยืน
สำหรับปีนี้ “แสตมป์เซเว่น อีเลฟเว่น” มาในคอนเซปต์ “เซเว่นฯ แสตมป์ เฮลโล ฮีลใจ เพื่อนใหม่สุดจึ้ง ตัวตึงเอเชีย” พร้อมชวนทุกคนส่งต่อพลังแห่งการแบ่งปัน ผ่านการบริจาคแสตมป์ทั้งแบบดวง และ M-Stamp เข้าสู่ “บุญนิธิแสตมป์เซเว่นฯ เพื่อสาธารณกุศล 77 จังหวัด” ไปใช้ในโครงการ "ห้องน้ำเพื่อน้อง" ล่าสุดปรับปรุงห้องน้ำใหม่ให้โรงเรียนไปแล้วกว่า 140 แห่งทั่วประเทศ เพื่อยกระดับห้องน้ำโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อสุขอนามัย สร้างบรรยากาศที่ปลอดภัย และน่าใช้
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เงินจากการบริจาคแสตมป์เซเว่นฯ ที่มาจากน้ำใจของลูกค้า ไม่ได้เพียงปรับปรุงห้องน้ำให้น้องๆ เท่านั้น แต่ยังต่อยอดไปช่วยเหลือสังคมด้านอื่นๆ เช่น การมอบเครื่อง AED ให้ชุมชน สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กขาดโอกาส ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้พิการ โรงพยาบาล ไปจนถึงการดูแลสัตว์จรจัด สอดคล้องกับแนวนโยบายความยั่งยืนของซีพี ออลล์ ที่มุ่งสร้างชุมชนอุ่นใจ และตอกย้ำปณิธาน "Giving and Sharing" การแบ่งปันและให้คืนสู่สังคมอย่างแท้จริง
และปีนี้ ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งได้ง่ายๆ เพียงนำ “ดวงแสตมป์เซเว่นฯ เฮลโล ฮีลใจ เพื่อนใหม่สุดจึ้ง ตัวตึงเอเชีย” ไปบริจาคที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขา หรือกดบริจาค M-Stamp ผ่าน 7App แสตมป์เซเว่นฯ ทุกดวงที่แบ่งปัน คืออนาคตที่ดีขึ้นของเด็กๆ และสังคมไทย ร่วมบริจาคได้แล้ววันนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2568