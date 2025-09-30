xs
Bosch จับมือ Siam Racing Automobile (SRA) ขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงในประเทศไทย

เมื่อ 23 ก.ย.68 บริษัท Bosch Engineering และบริษัท Siam Racing Automobile (SRA) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ มุ่งพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ในประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูง (High-Performance EV) ทั้งไฮเปอร์คาร์และซูเปอร์คาร์ ความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมการพัฒนา สถาปัตยกรรมระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า ระบบพลังงาน เทคโนโลยีควบคุมยานยนต์ และงานวิศวกรรมเชิงผลิต เพื่อเร่งการพัฒนาและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูงในประเทศไทยให้ก้าวไปอีกขั้น


Johannes-Joerg Rueger, President of Bosch Engineering กล่าวว่า "Bosch Engineering มุ่งมั่นส่งมอบความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมในทุกขั้นตอนของการพัฒนายานยนต์ ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพันธกิจของเราที่ต้องการขับเคลื่อนนวัตกรรมและสร้างเทคโนโลยีใหม่ในโลกยานยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูง"


Joseph Hong, Managing Director of Bosch Thailand and Laos กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของประเทศให้เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีการขับเคลื่อนแห่งอนาคต พร้อมทั้งชี้ว่า Bosch ยังมุ่งลงทุนใน การพัฒนาคนไทย ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และการทำงานร่วมกันกับวิศวกร นักวิจัย และช่างเทคนิคไทย เพื่อร่วมกันสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคต

"เราเชื่อว่าการพัฒนาการขับเคลื่อนแห่งอนาคตต้องมีความฉลาด ประสิทธิภาพสูง และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยไม่ลดทอนความสนุกและสมรรถนะของการขับขี่"


พ.ท.ม.ร.ว.พีรานุพงศ์ ภาณุพันธ์ ผู้ก่อตั้ง SRA และทายาทของ "พระองค์เจ้าพีระ" ตำนานนักแข่งไทยผู้บุกเบิกเวทีฟอร์มูล่าวัน กล่าวว่า "ความหลงใหลของ SRA อยู่ที่การผลักดันขีดจำกัดด้านสมรรถนะผ่านนวัตกรรม ความร่วมมือกับ Bosch Engineering ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะร่วมพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะนิยามอนาคตของยานยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูง"

ความร่วมมือนี้เป็นการเปิดประตูสู่ยุคใหม่ของมอเตอร์สปอร์ตไทย และสะท้อนให้เห็นว่า ศักยภาพและฝีมือวิศวกรไทยสามารถก้าวสู่ระดับนานาชาติได้อย่างแท้จริง


ทั้ง Bosch และ SRA มีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาเทคโนโลยีที่พลิกโฉมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ยกระดับขีดความสามารถของไทย และร่วมผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่การขับเคลื่อนที่ยั่งยืนและชาญฉลาดในระดับโลก








