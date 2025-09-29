CAMPARI, โรงแรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ และอัลเคมี ไทยแลนด์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานการกุศล Negroni Week Opening Night

มิสเตอร์อาร์มันโด เดอ เปาลิสม - คัมพารี กรุ๊ป กรรมการผู้จัดการ ตลาดพันธมิตรเอเชีย (กลาง), มิสเตอร์เคลมองต์ ลาร์ - ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ (คนแรกจากซ้าย) และมิสเตอร์คริสเตียน ฮาร์มสตัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม อัลเคมี่ เอเชีย (คนที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานการกุศล Negroni Week Opening Night สำหรับงาน Negroni Week 2025 ประจำปีครั้งที่ 13 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 ถึง 28 กันยายน พ.ศ. 2568 โดยรายได้จากการจัดงานที่เข้าร่วมกิจกรรม จะนำไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศล Negroni Week 2025 ถือเป็นงานเฉลิมฉลองวัฒนธรรมการผสมเครื่องดื่มไปพร้อมกับบาร์และร้านอาหารทั่วโลก
ในงานยังได้รับเกียรติจากบาร์เทนเดอร์ชื่อดังระดับโลกผู้คว้ารางวัลอันดับ 1 จาก The World’s 50 Best Bars ถึง 5 ครั้ง “ซิโมเน่ คาโปราเล” มาเป็นบาร์เทนเดอร์รับเชิญพิเศษ ณ Caleō (คาเลโอ) ในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา โดยรายได้จากการระดมทุนจะมอบให้กับองค์กรการกุศล Slow Food.
ในปี 2024 ที่ผ่านมา มีบาร์และร้านอาหารมากกว่า 13,000 แห่งในเกือบ 90 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม Negroni Week และสามารถระดมทุนรวมกว่า 600,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อนำไปสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมจำนวน 24 คน และโครงการชุมชน 17 แห่งทั่วโลก สำหรับ Negroni Week 2025 กองทุน Negroni Week จะยังคงดำเนินการผ่าน Slow Food เพื่อนำไปใช้สนับสนุนชุมชนด้านการบริการโดยตรง ช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชีวภาพ ส่งเสริมการศึกษาเรื่องอาหารและเครื่องดื่มผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างความเท่าเทียมและคุณภาพชีวิตที่ดี
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: www.negroniweek.com