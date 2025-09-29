MizuMi รุกทรีตเมนต์แผ่นบำรุงผิวหน้า ดึง พีพี - กฤษฏ์ เสริมทัพพรีเซ็นเตอร์

วริษฐา สืบพันธ์วงษ์ CEO and Founder แบรนด์ MizuMi (มิซึมิ) เปิดเผยว่า ตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์สกินแคร์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ายังคงเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด การมาสก์หน้าได้กลายเป็นหนึ่งในขั้นตอนการบำรุงผิวที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ของผู้บริโภคไทย อีกทั้งมาสก์ชีทก็เป็นสินค้าที่ลูกค้า MizuMi (มิซึมิ) เฝ้ารอและสอบถามกันมาตลอด ทางแบรนด์จึงเปิดตัว สินค้าตัวแรกด้วย MizuMi CICAFuse™ Calming Mask แผ่นมาสก์บำรุงผิวหน้าที่มาพร้อมกับนวัตกรรม CICAFuse™ Technology ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ MizuMi และ MizuMi Skin Fit Invisible Pad โทนเนอร์แพดที่บำรุงผิวหน้าได้ดุจการใช้มาสก์ชีทพร้อมทั้งชวนน้องพีพี - กฤษฏ์ มาสร้างกระแสในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งนี้
จากการรายงานข้อมูลของเว็บไซต์ www.factmr.com พบว่า แนวโน้มตลาดชีทมาสก์ทั่วโลกในช่วงปี 2025-2035 คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 552.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 เป็น 1,308 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2035 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณ 9.0%
ซึ่งจากเทรนด์ที่ผู้บริโภคหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพผิงมากขึ้นและข้อมูลการเติบโตของตลาด Face Mask ในไทย ที่มีการเติบโตต่อเนื่องจากปี 2019 ที่มูลค่า 3,487.6 ล้านบาท สู่ปี 2024 ที่พุ่งแตะกว่า 6,052.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นราว 73% ภายใน 5 ปี สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมและพฤติกรรมการดูแลผิวที่ยังคงเติบโตอย่างแข็งแรง ทำให้ตลาดนี้เป็นหนึ่งในหมวดสกินแคร์ที่น่าจับตามองที่สุดในปัจจุบัน และอนาคตก็คาดการณ์ว่าสินค้า Face Mask ในตลาดไทยก็มีแนวโน้มการเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน (ที่มา: Euromonitor)
การเปิดตัว “พีพี - กฤษฏ์ อำนวยเดชกร” ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ครั้งนี้ เป็นกระแสในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากตั้งแต่แบรนด์ยังไม่เปิดตัวจากการสร้างไวรอลของทางแบรนด์เอง และทันทีที่เปิดตัวสินค้า MizuMi (มิซึมิ) ได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าและแฟนคลับเป็นอย่างมาก พิสูจน์ได้จากปรากฏการณ์ SOLD OUT ภายในไม่ถึง 1 นาที ของ MizuMi CICAFuse™ Calming Mask Super Set รวมถึงกระแสการพูดถึงแบรนด์บนโชเชียลมีเดียทุกช่องทางอย่างล้นหลาม
อีกทั้ง MizuMi (มิซึมิ) ยังใช้กลยุทธ์แบบ Bombard /Marketing เพื่อสร้างการจดจำผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาอันสั้นด้วยการใช้สื่อออนไลน์และออฟไลน์แบบจัดเต็ม อาทิ ป้ายบิลบอร์ดขนาดยักษ์, ป้ายโฆษณาแบบ Digital Screen, โฆษณาในรถไฟฟ้าใต้ดิน, สื่อในร้านค้า รวมถึงสื่ออื่นๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้ได้พลังจากแฟนคลับที่เจอสื่อโฆษณาช่วยแชร์ต่อในโซเชียล เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การเปิดตัวสินค้าครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก
และปิดท้ายการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างยิ่งใหญ่ ให้แฟนคลับได้มาใกล้ชิดกับ พีพี - กฤษฏ์ ในงาน MizuMi x PP Krit - Roar of Beauty: Awaken The Tiger’s Legend เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา โดยภายในงาน ได้เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนดัง “พีพี - กฤษฏ์ อำนวยเดชกร” ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ MizuMi Skin Fit Invisible Pad โทนเนอร์แพดล่องหน ที่บำรุงผิวหน้าได้ดุจการใช้มาสก์ชีท พร้อมเปิดหนังโฆษณาให้ผู้ร่วมงานได้รับชมกันครั้งแรก โดย พีพี - กฤษฏ์ ได้มาร่วมสร้างความสุขและความสนุกด้วยเสียงเพลงและโชว์ FIRE BOY และเพลง What’s going on ให้แฟนๆ ได้อิ่มอกอิ่มใจกันถ้วนหน้า พร้อมมอบความพิเศษในกิจกรรม GAME WITH LUCKY FANS ให้แฟนคลับได้ลุ้นกันอย่างสนุกสนาน.