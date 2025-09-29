xs
TCMA ผสานความร่วมมือ รัฐซัสแคตเชวัน แคนาดา ลงนาม MOU แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีขั้นสูงใช้ประโยชน์จากคาร์บอน เดินหน้าสู่ Net Zero

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ร่วมมือ รัฐซัสแคตเชวัน แคนาดา (Saskatchewan) ลงนาม MOU แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เร่งยกระดับผลักดันการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงการดักจับ-ใช้ประโยชน์จากคาร์บอน และด้านพลังงานสะอาด นำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์สู่ Net Zero 2050 และสนับสนุนเป้าหมาย NDC 3.0 พร้อมตั้งเป้าแผนร่วมงานระยะยาว ปั้นโมเดลโครงการนำร่องในสระบุรี แซนด์บ็อกซ์

กรุงเทพฯ 27 กันยายน 2568- สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) และรัฐซัสแคตเชวัน (Saskatchewan) ประเทศแคนาดา โดยกระทรวงการค้าและพัฒนาการส่งออก (Ministry of Trade and Export Development) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน และสนับสนุนเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก โดยมุ่งเน้นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน และเทคโนโลยีขั้นสูงการดักจับ-ใช้ประโยชน์จากคาร์บอน โดยได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้แทนระดับสูงรัฐซัสแคตเชวัน ร่วมเป็นสักขีพยาน

รัฐซัสแคตเชวัน โดยกระทรวงการค้าและการพัฒนาการส่งออก มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างมากในเทคโนโลยีลดคาร์บอน ขณะที่ TCMA มีพันธกิจและความมุ่งมั่นในการนำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยเดินหน้าตามแผนที่นำทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยมุ่งสู่การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ปี พ.ศ. 2593

นายนภดล รมยะรูป อุปนายก สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) กล่าวว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทย ในการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรในระดับสากลที่มีความเชี่ยวชาญ ที่จะร่วมกันยกระดับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยสู่เป้าหมายการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ปี พ.ศ. 2593

“TCMA มีความยินดียิ่งในการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับกระทรวงการค้าและพัฒนา
การส่งออก รัฐซัสแคตเชวัน ประเทศแคนาดา ความร่วมมือนี้จะเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยให้เดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero 2050 การเร่งยกระดับผลักดันการใช้เทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด และการดักจับ-ใช้ประโยชน์จากคาร์บอน รวมทั้งหากสามารถจัดทำโครงการนำร่องในสระบุรี แซนด์บ็อกซ์ เมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำ ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาคประชาสังคม (Public-Private-People Partnership: PPP) ซึ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว และเทคโนโลยีลดคาร์บอนก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศ สามารถเป็นต้นแบบทั้งในประเทศและภูมิภาค หรือต่อยอดและขยายผลต่อไปอีกในอนาคต” นายนภดล กล่าว
ความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้ ครอบคลุมการร่วมพัฒนา แลกเปลี่ยน และยกระดับองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด เทคโนโลยีการดักจับและใช้ประโยชน์จากคาร์บอน รวมถึงแสวงหาความเป็นไปได้ที่จะให้มีโครงการนำร่อง โดยจะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วม เพื่อขับเคลื่อนตามเป้าหมาย และจัดทำรายงานประจำปีเพื่อประเมินการดำเนินงานต่อไป

การทำงานร่วมกันในครั้งนี้ ให้ความสำคัญกับความเชี่ยวชาญทางเทคนิค การเสริมสร้างขีดความสามารถ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงาน พลังงานสีเขียว เทคโนโลยีการดักจับและใช้ประโยชน์จากคาร์บอน ผ่านรูปแบบการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านความเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจในรัฐซัสแคตเชวันและประเทศไทย

Hon. Warren Kaeding รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและการส่งออก รัฐซัสแคตเชวัน กล่าวว่า “ซัสแคตเชวันมีความเชี่ยวชาญยาวนานในด้านเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ ความร่วมมือกับ TCMA ครั้งนี้ไม่เพียงเปิดโอกาสในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์สู่ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย แต่ยังตอกย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างแคนาดาและไทย ในการร่วมกันขับเคลื่อนลดก๊าซเรือนกระจก วาระสำคัญของโลก รวมถึงขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศ”

นายปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ขอชื่นชมทั้งสองฝ่ายที่มีความตั้งใจที่ดี และเริ่มต้นความร่วมมือดำเนินงานในวันนี้ เปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมขั้นสูง ที่มีความจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กรมฯ พร้อมสนับสนุน โดยผสานโอกาสทางเศรษฐกิจและประโยชน์ทางสังคมไปพร้อมกัน และให้ทุกฝ่ายร่วมการทำงานในทิศทางเดียวกัน ยกระดับนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติจริง สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม”

นายปณตสรรค์ สูจยานนท์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า “การลดคาร์บอนเป็นเรื่องสำคัญของภาคอุตสาหกรรม ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศระยะยาว และสร้างโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรมสมัยใหม่ที่จะสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรม กรมฯ พร้อมสนับสนุนความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยนำเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมคาร์บอนต่ำมาใช้ในภาคการผลิต และยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวตามแนวทางเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

การลงนามความร่วมมือระหว่าง TCMA และรัฐซัสแคตเชวัน ประเทศแคนาดา โดยกระทรวงการค้าและพัฒนาการส่งออก (Ministry of Trade and Export Development) ในครั้งนี้ ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความร่วมมือผลักดันการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงการดักจับ-ใช้ประโยชน์จากคาร์บอน และด้านพลังงานสะอาด รวมถึงการมีโครงการนำร่อง โดยการสนับสนุนของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในการสนับสนุนการทำงานของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก













