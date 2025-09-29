เครือซีพีน้อมรำลึกวันพระราชทานธงชาติไทย 2568 ร่วมปฏิญาณเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ตอกย้ำวัฒนธรรมองค์กรแห่งความจงรักภักดี

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) จัดพิธีครั้งยิ่งใหญ่ เนื่องใน วันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2568 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มธุรกิจในเครือจากทั่วทุกมุมโลก ร่วมประกาศคำปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงพระราชทาน “ธงไตรรงค์” อันเป็น สัญลักษณ์สูงสุดแห่งเอกราชและความสามัคคีของชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 ซึ่งได้โบกสะบัดคู่ผืนแผ่นดินไทยมาแล้วกว่า 108 ปี เป็นไปตามดำริของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส ผู้ริเริ่มให้เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มธุรกิจในเครือ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องใน วันพระราชทานธงชาติไทย เป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ด้วยตระหนักว่า การเคารพธงชาติไทยและการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี และเป็นพลังใจสำคัญในการสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ และในวันนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มธุรกิจในเครือได้แสดงพลังแห่งความภักดีจากทุกมุมโลก ตอกย้ำเจตนารมณ์ที่จะธำรงรักษา ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ไว้เหนือสิ่งอื่นใด โดยมีนายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานในพิธีที่สถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ.นครราชสีมา
ในการนี้นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เริ่มต้นพิธีโดยการนำกล่าวคำปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ของไทย ความตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้าขอตั้งสัตย์ปฏิญาณ ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ว่า จะธำรงรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิของแผ่นดิน ด้วยความจงรักภักดี และความซื่อสัตย์สุจริต อย่างหาที่สุดมิได้” และ “ข้าพเจ้า ขอสัญญาด้วยเกียรติ และศักดิ์ศรีว่า จะร่วมแรงร่วมใจ สร้างสรรค์ และพัฒนาธุรกิจให้เกื้อกูล ต่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ จะปกป้องคุ้มครอง ส่งเสริมผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อผืนแผ่นดินไทย และร่วมสืบสานความสามัคคี เพื่อให้บ้านเมืองดำรงอยู่ ในความสงบสุขสืบไป”
จากนั้น นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานในพิธี ได้ส่งมอบธงชาติไทยแก่นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่ออัญเชิญขึ้นสู่ยอดเสา เมื่อถึงเวลา 8.00 น. ประธานในพิธีได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันขับร้องเพลงชาติไทย และเพลงใต้ร่มธงไทย โดยมีนางสาวรุ่งรัตน์ เหม็งพานิช หรือ “ไข่มุก รุ่งรัตน์” นักร้องคุณภาพจากเวที The Voice Thailand Season 4 ให้เกียรติเป็นต้นเสียง เป็นอันจบพิธี
นายวรวิทย์ วรุตบางกูร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวถึงความรู้สึกในการร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2568 ว่า “ธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทุกครั้งที่ได้เห็นธงโบกสะบัดยิ่งทำให้เราคนไทยระลึกถึงคุณค่าของแผ่นดิน สร้างความภาคภูมิใจ และปลุกจิตสำนึกแห่งความรักและความหวงแหนต่อประเทศชาติ เพื่อร่วมกันส่งต่อความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่นี้ไปสู่ลูกหลานไทยทุกคนตราบนานเท่านาน”
เช่นเดียวกับนางศิริพร เดชสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ระบุถึงการร่วมกิจกรรมสำคัญในครั้งนี้ว่า “รู้สึกภาคภูมิใจในชาติไทยของเรา ธงชาติไทยที่โบกสะบัด เป็นสัญลักษณ์แห่งเอกราช และความสามัคคีของคนไทย นอกจากจะเป็นพลังที่รวมใจเราทุกคนไว้ด้วยกัน ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เราก้าวเดินไปข้างหน้า ด้วยความสามัคคี และมุ่งมั่นทำสิ่งดี เพื่อประเทศชาติของเราต่อไป”
ในการนี้กลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรำลึกวันพระราชทานธงชาติไทยที่สถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศคู่ขนานไปด้วย เช่น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ ลานเอนกประสงค์หน้าเสาธง ธาราแสควร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร และศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทตามจังหวัดต่างๆ เช่น จ.สมุทรสาคร จ.ขอนแก่น จ.นครราชสีมา จ.นครสวรรค์ เป็นต้น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ ตึกทรู ทาวเวอร์ รัชดา กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี บริษัท เมียนมา เค.เอส.พี ในประเทศเมียนมา จำกัด บริษัท เค.เอส.พี. เวียดนาม จำกัดในประเทศเวียดนาม เกษตรภัณฑ์ ฟิลิปปินส์ คอร์ปอเรชั่น ในประเทศฟิลิปปินส์ ซีพีเอฟ ตุรกี ในประเทศตุรกี เป็นต้น
พิธีในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความสามัคคีและพลังอันยิ่งใหญ่ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในฐานะองค์กรระดับโลก ที่มีผู้บริหารและพนักงานทั่วโลกพร้อมใจร่วมกันยึดมั่นในค่านิยมและรากฐานแห่งความเป็นไทย ตอกย้ำความภักดี และธำรงเกียรติภูมิของ “ธงไตรรงค์” อันเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของชาติไทย ให้โบกสะบัดคู่แผ่นดินไทยและเวทีโลก