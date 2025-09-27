WPP Media กวาด 25 รางวัล จาก Marketing Excellence Awards 2025 – Thailand

WPP Media Thailand สร้างสถิติอีกครั้ง ย้ำตำแหน่งผู้นำด้านกลยุทธการสื่อสารทางการตลาดและนวัตกรรม คว้า 25 รางวัลจากงานประกาศรางวัล Marketing Excellence Awards – Thailand ครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้นโดย Marketing-Interactive เพื่อยกย่องผลงานที่โดดเด่นของอุตสาหกรรมการตลาดในประเทศไทย
รางวัลอันทรงเกียรติเหล่านี้ครอบคลุมแบรนด์และแคมเปญที่มีความโดดเด่นในหลากหลายสาขา และในบรรดารางวัลระดับเหรียญทองซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดที่ WPP Media Thailand ได้รับจำนวน 5 รางวัล มาจากผลงานอันโดดเด่นจากแบรนด์ Garnier และ Oreo โดย Garnier ได้รับ 3 รางวัลเหรียญทองในสาขา Excellence in Performance Marketing จากแคมเปญ Personalised Facial Care, Excellence in Urban Guerrilla Marketing จากแคมเปญ The Greeniverse และ Excellence in Interactive Marketing / AR & VR จากแคมเปญ AI-Personalised DOOH ในขณะที่แคมเปญ Oreo x Coke ได้รับอีก 2 รางวัลเหรียญทองจากสาขา Excellence in Social Media Marketing และ Excellence in eCommerce Marketing นอกจากรางวัลเหรียญทองเหล่านี้แล้ว WPP Media ยังสามารถคว้า 11 รางวัลระดับเหรียญเงิน และอีก 9 รางวัลระดับเหรียญทองแดง ร่วมกับลูกค้าและพาร์ทเนอร์อีกหลากหลายแบรนด์ ซึ่งรวมถึง HiQ, KitKat, Krungthai AXA, Lotus’s, Maybelline, Nescafe, Colgate, Halls, Minere และ The Pizza Company
“รางวัลเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงพันธกิจหลักของเราในการส่งมอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการตลาด ดังนั้นการได้รับรางวัลนี้จึงมีความหมายกับพวกเราทุกคนมาก ดิฉันขอแสดงความขอบคุณอย่างมากต่อลูกค้า ครีเอทีฟเอเยนซี และพาร์ทเนอร์ที่ร่วมงานกับเราด้วยความไว้วางใจ การเสริมทัพให้ทีมงานของเราด้วยพลังของ AI และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะสามารถมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุดได้ นั่นคือการสร้างสรรค์โซลูชันที่สร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างแท้จริงให้กับลูกค้าของเรา” แอนิต้า มันโร Thailand Executive Leader และ APAC Chief Investment Officer ของ WPP Media กล่าว