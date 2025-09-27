TPIPP คว้า 2 รางวัลคาร์บอนเครดิตยอดเยี่ยม ปี 2568 จาก อบก. สะท้อนวิสัยทัศน์องค์กรสีเขียวเพื่ออนาคตยั่งยืน

ดร. ปรกฤษฏ์ เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายโรงงาน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ จาก ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ Thailand Voluntary Emission Reduction Program (T-VER) และ Low Emission Support Scheme (LESS) ในงาน “รวมพลังลดโลกร้อน สู่อนาคตที่ยั่งยืน” เชิดชูความร่วมมือทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ จำนวน 2 รางวัล โดยบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ให้ได้รับรางวัลโครงการคาร์บอนเครดิตยอดเยี่ยม ประเภท การจัดการขยะ ภาคเอกชน และรางวัลโครงการรับรองคาร์บอนเครดิตประจำปี 2568 (ปัจจุบันบริษัทมีปริมาณคาร์บอนเครดิตเท่ากับ 2,057,275 tCO₂eq ที่ได้รับจากอบก.)
รางวัลที่ได้รับสะท้อนถึงความตั้งใจจริงและความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จนี้ไม่เพียงช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ยังสนับสนุนการก้าวไปสู่เป้าหมาย Net Zero GHG Emission 2065 อันเป็นพันธสัญญาของประเทศไทยต่อประชาคมโลก” งานจัดขึ้น ณ ห้องอัศวิน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ