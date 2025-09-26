บีทีเอส จัดโครงการเฟส 2 “รถไฟฟ้าสีขาว” ตรวจสารเสพติดพนักงาน

บีทีเอส เปิดโครงการ “รถไฟฟ้าสีขาว Next Station...Drug-Free เฟส 2” ตรวจหาสารเสพติด ฝ่ายบริหาร - คณะกรรมการโครงการรถไฟฟ้าสีขาว ภายในองค์กร
นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส นำคณะผู้บริหาร เปิดโครงการ “รถไฟฟ้าสีขาว Next Station...Drug-Free เฟส 2 การตรวจสารเสพติดในองค์กร” ภายใต้โครงการโรงงานสีขาว ณ สำนักงานใหญ่รถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงให้พนักงานห่างไกลยาเสพติด และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สำหรับโครงการเฟส 2 บริษัทฯ จะเริ่มนำร่องการตรวจหาสารเสพติดภายในองค์กร กับฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการโครงการรถไฟฟ้าสีขาวเป็นกลุ่มแรก ก่อนจะดำเนินการตรวจหาสารเสพติดจากพนักงานเป็นลำดับถัดไป ซึ่งกิจกรรมนี้ แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของภาครัฐ
นายสุมิตร กล่าวว่า การให้ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการโครงการรถไฟฟ้าสีขาวทุกระดับ เข้าตรวจสารเสพติดในครั้งนี้ นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว ยังเป็นการแสดงถึงความเท่าเทียม และร่วมมือกันของพนักงานทุกระดับในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในองค์กร ซึ่งพนักงานทุกระดับ ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีการกระทำผิด เช่น การจำหน่าย และเสพ รวมถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด แต่หากพบพนักงานที่เข้าข่าย ต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการโครงการรถไฟฟ้าสีขาวรับทราบทันที เพื่อจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษา ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และฟื้นฟูอย่างถูกต้องต่อไป