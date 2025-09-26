xs
‘กรมการค้าต่างประเทศ’ จัดมหกรรมเกษตรนวัตกรรมครั้งใหญ่แห่งปี ‘AGRI PLUS EXPO 2025’ ตั้งเป้าสร้างมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดมหกรรมแสดงสินค้าเกษตรนวัตกรรม “AGRI PLUS EXPO 2025” ภายใต้แนวคิด “Thai Agri Connect: Innovating for a Sustainable World นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทย เชื่อมไทยเชื่อมโลก สู่อนาคตยั่งยืน” โดยได้รวมสุดยอดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยกว่า 150 รายการ พร้อมทั้งเวทีสัมมนาเสริมความรู้ คลินิกให้คำปรึกษาธุรกิจ รวมถึงกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างโอกาสต่อยอดทางการตลาด ส่งเสริมธุรกิจเกษตรนวัตกรรมอย่างครบวงจร

นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ประธานเปิดงานในพิธี ได้กล่าวถึงที่มาที่ไปของงาน “AGRI PLUS EXPO 2025” ว่า ในฐานะที่กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ให้กับสินค้าเกษตรนวัตกรรมตลอดจนอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ กรมฯ ได้เล็งเห็นว่าสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยมีศักยภาพมากมาย ดังนั้นจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะส่งเสริม รวมถึงต่อยอดเพื่อผลักดันให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทยไปสู่ตลาดโลก 

นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
“สินค้าเกษตรถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของคนไทยทุกคน คือสิ่งที่อยู่ในสายเลือดของเราชาวไทย แต่ว่าเราจะทำอย่างไรให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทยไปสู่สายตาชาวโลก ไปสู่สากลเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกน่าเชื่อถือ มีมาตรฐาน และยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ กรมการค้าต่างประเทศจึงได้จัดประกวดรางวัลนวัตกรรมสินค้าเกษตรระดับประเทศ “AGRI PLUS AWARD” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 4 ครั้ง ได้แก่ ในปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2567 และล่าสุด ปี พ.ศ. 2568 โดยโครงการดังกล่าวให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก และผลักดันให้มีการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึง
เทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอดให้สินค้าไทยเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง เป็นทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย 

ทั้งนี้เพื่อให้การต่อยอดนวัตกรรม ต่อยอดงานวิจัยเหล่านั้นสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ จึงได้จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรนวัตกรรม “AGRI PLUS EXPO 2025” ขึ้นในปีนี้เป็นครั้งแรก”

“AGRI PLUS EXPO 2025” ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่จะแสดงศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทยด้วยนวัตกรรมให้เข้าสู่ตลาดในระดับสากล โดยกรมการ ค้าต่างประเทศได้คัดสรรรวบรวมสินค้าเกษตรนวัตกรรมมูลค่าสูงที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าที่ได้รับรางวัลจากการประกวด “AGRI PLUS AWARD” ที่ได้จัดมาแล้ว 4 ครั้ง ซึ่งจะเป็นเครื่องการันตีคุณภาพของสินค้าเกษตรไทย ได้รับการต่อยอดเพิ่มมูลค่าโดยการใช้นวัตกรรม และสามารถเข้าสู่ตลาดได้ในระดับสากล โดยงานนี้ได้มุ่งเน้นขีดความสามารถทางด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการใน 3 ประเด็นหลัก ๆ ได้แก่
1. การส่งเสริมการขยายตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรม
2. การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าเกษตรนวัตกรรม
3. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ผ่านกลไกการส่งเสริมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจเชิงลึกแบบครบวงจร”

ภายในงาน “AGRI PLUS EXPO 2025” จะได้พบกับสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยที่มีศักยภาพในระดับอินเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอาหาร สินค้าไลฟ์สไตล์กว่า 150 รายการ อาทิ ชีสวีแกนจากข้าวและน้ำมันมะพร้าว,ข้าวไร้แป้ง, วุ้นเส้นจากน้ำมะพร้าว, เม็ดฟู่สมุนไพรไทย, ชีสจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์, ผงผำ 100%, ผง Bio-silica จากแกลบข้าว, เซรั่มน้ำมันมะรุม, เครื่องสำอางจากสารสกัดเปลือกกล้วยไข่, เซรั่มข้าวก่ำ GI สเปรย์ขะจาว ดูแล ผิวหนังสัตว์เลี้ยง, เจลจากลูกประคบสมุนไพรไทย, ผลิตภัณฑ์จากแผ่นยางเคลือบฟางข้าว, ทรายแมวกราฟีน, กระเป๋าจากใยตาล เป็นต้น 


นอกจากนี้ยังจะได้พบกับ Celebrity Chef สาธิตเมนูอาหารสุดชิคจากสินค้าเกษตรนวัตกรรม พร้อมต่อ ยอดความรู้ทางธุรกิจในเวทีสัมมนาวิชาการที่จะเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งการยกระดับสินค้า เกษตรนวัตกรรมด้วยมาตรฐานระดับโลก Green Business การขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรให้ยั่งยืน และการพัฒนา ธุรกิจให้ก้าวกระโดด การเจาะลึกการวางแผนธุรกิจและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมรับคำปรึกษาจาก Agri Plus Clinic จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้คำปรึกษาแบบครบวงจร ได้แก่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, EXIM Bank และ SME D Bank ที่จะมาให้คำแนะนำในการทำธุรกิจ รวมทั้งกิจกรรม Business matching เจรจาจับคู่ธุรกิจ เพื่อขยายตลาด ขยายโอกาสทำการค้า ตลอดจนกิจกรรม อีกมากมายที่จะสร้างโอกาสให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเติบโตได้ไกลยิ่งขึ้น


“ในงานนี้ ท่านจะไม่ได้เห็นสินค้าเกษตรหรือผลไม้ธรรมดา ๆ แต่ท่านจะได้เห็นสินค้าที่นึกไม่ถึง เลยว่านี่ คือสินค้าเกษตร ที่แปลงร่างแล้วกลายเป็นสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงและมีคุณภาพ เรามีเชฟที่จะนำ สินค้าเกษตรนวัตกรรมมาปรุงแต่งเป็นอาหารได้มากมายหลากหลายเมนู นอกจากนั้นเรายังมีอีก หลายคูหา ที่มา ให้บริการกับผู้ประกอบการ ทั้งคลินิกที่ให้คำแนะนำคำปรึกษาว่าถ้าอยากจะต่อยอดสินค้า เกษตรไปเป็นธุรกิจ จะทำได้อย่างไร หรือหากอยากได้องค์ความรู้ในการต่อยอดนวัตกรรมเหล่านี้ไปยังตลาดสากลต้องมีคุณภาพ มีมาตรฐานอย่างไร ทำการตลาดอย่างไร และตลาดต่างประเทศเขามองหาสินค้าเกษตรนวัตกรรมอะไรอยู่ เรามีพื้นที่ให้ความรู้อย่างครบวงจรตลอด 4 วัน” นางอารดา กล่าว 


ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศ ได้ทำหน้าที่เป็น “Gateway” เชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต การพัฒนา โดยใช้ นวัตกรรม ไปจนถึงการเปิดประตูการค้าเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกับ Buyers ทั้งไทยและต่าง ประเทศกว่า 50 คู่ โดยร่วมมือกับเอกชนรายใหญ่ อาทิ Makro Lotus’s Tops กลุ่ม BizClub และกลุ่ม buyers จากจีน ซึ่งในปี 2568 นี้ กรมฯ ตั้งเป้าหมายในการส่งเสริมมูลค่าการค้า สินค้าเกษตร นวัตกรรม ไทยในมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท 


“เรามีความคาดหวังว่า หนึ่ง...เราอยากให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้ว ได้มาแสดงผลงาน ให้ชาวโลกได้เห็นว่าเรามีภาพลักษณ์ที่ดี มีความน่าเชื่อถือ สามารถผลิตเชิงพาณิชย์ได้จริง สอง...เราอยากให้ผู้ ประกอบการมียอดขาย เราเชื่อมั่นว่าสินค้า 150 SKU ทั้งหมด 80 คูหา เป็นสินค้าที่ดีมากจริง ๆ และได้รับรางวัล ระดับโลกมาแล้วก็มี โดยเราตั้งเป้าว่าอยากให้งานนี้สร้างมูลค่าเกิดขึ้นมากกว่า 500 ล้านบาท”

“กรมการค้าต่างประเทศ มุ่งเดินหน้าพัฒนา ขยายโอกาสทางการค้า และต่อยอดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยให้มีการพัฒนาเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการค้า ควบคู่ไปกับ การยก ระดับรายได้ของเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมาก ๆ ที่จะขยายโอกาสและสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการและต่อยอดไปถึงเกษตรกรไทยทุก ๆ ท่าน อยากเชิญชวนทุกท่าน มาเยี่ยมชม มาซื้อสินค้า มาส่งเสริม มาให้กำลังใจเกษตรกร และผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ กันในงาน AGRI PLUS EXPO 2025” อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงเชื่อมั่น 


มหกรรม “AGRI PLUS EXPO 2025” โดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 28 กันยายน 2568 ณ ฮอลล์ 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวลา 10.00-20.00 น. มาร่วมเชื่อมไทยเชื่อมโลก ขับเคลื่อนนวัตกรรมเกษตรไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน







นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
