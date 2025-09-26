ภัยเงียบยางระเบิด: จากโศกนาฏกรรมสู่บทเรียน พร้อมทางเลือกประกันลดความกังวลผู้ใช้รถ

บนท้องถนน อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยหนึ่งในเหตุการณ์ที่สร้างความหวาดกลัวให้ผู้ขับขี่มากที่สุดคือ “ยางรถยนต์ระเบิด” ขณะขับขี่ เพราะนอกจากจะควบคุมรถได้ยากแล้ว ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหากไม่รู้วิธีรับมือที่ถูกต้อง
ที่ผ่านมาในประเทศไทยก็เคยเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นหลายครั้ง เช่น กรณี ครอบครัวในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ประสบโศกนาฏกรรมหลังรถกระบะยางระเบิดและพุ่งชนเสาไฟฟ้า ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง 3 ราย และบาดเจ็บสาหัส 2 ราย (พฤษภาคม 2025) หรือกรณี รถบรรทุกพ่วงบรรทุกทรายยางระเบิด บนถนนสุขสวัสดิ์ กรุงเทพฯ (กรกฎาคม 2025) จนพุ่งชนรถโดยสารและรถยนต์หลายคัน มีผู้บาดเจ็บรวมกว่า 55 คน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความอันตรายของเหตุการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นผู้ขับขี่ควรรู้วิธีรับมืออย่างถูกต้องเมื่อเผชิญเหตุ เพื่อให้สามารถควบคุมรถและลดความสูญเสียได้
6 วิธีเอาตัวรอดเมื่อยางระเบิดขณะขับขี่
1. อย่าตกใจจนเสียการควบคุม
- จับพวงมาลัยให้แน่นทั้งสองมือ พยายามให้รถเคลื่อนตรง ไม่หักพวงมาลัยแรงหรือกะทันหัน
2. ควบคุมพวงมาลัยตามทิศทาง
- หากยางหน้าระเบิด รถจะดึงไปด้านที่ยางแตก ให้ประคองพวงมาลัยกลับอย่างนุ่มนวล
- หากยางหลังระเบิด รถอาจเหวี่ยงออกด้านข้าง ไม่ควรดึงพวงมาลัยแรง ๆ แต่ปล่อยให้รถทรงตัวแล้วชะลอเอง
3. ลดความเร็วอย่างช้าๆ
- ไม่ควรเหยียบเบรกทันที แต่ให้ปล่อยคันเร่งแล้วค่อยๆ แตะเบรกเบาๆ เพื่อรักษาสมดุลของรถ
4. เปิดไฟฉุกเฉิน
- เพื่อส่งสัญญาณให้รถคันอื่นรู้ว่าคุณมีปัญหา และเพิ่มความปลอดภัยบนถนน
5. หาที่หยุดรถอย่างปลอดภัย
- ไม่ควรหยุดกลางถนน ควรชิดเลนซ้ายหรือเลนฉุกเฉิน โดยเฉพาะหากอยู่บนทางด่วนหรือถนนใหญ่
6. ตรวจสอบและเปลี่ยนยางสำรอง
- หลังหยุดรถแล้ว ให้ปิดเครื่องยนต์ เปิดไฟฉุกเฉิน และประเมินสถานการณ์ หากไม่มั่นใจควรเรียกขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทประกัน
เมื่อป้องกันแล้ว แต่ความเสียหายก็ยังเลี่ยงไม่พ้น
แม้จะมีการรับมือที่ถูกวิธี ความเสียหายต่อรถยนต์หรือค่าใช้จ่ายที่ตามมาก็ยังเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก นี่จึงทำให้ “ประกันรถยนต์ชั้น 1” กลายเป็นตัวช่วยสำคัญที่เจ้าของรถไม่ควรมองข้าม เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด จะได้รับการดูแลและชดเชยอย่างครอบคลุม ประกันติดโล่” ตอบโจทย์ความคุ้มครองครบวงจร เพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่เข้าถึงความอุ่นใจได้ง่ายขึ้น ประกันติดโล่ได้รวบรวมกว่า 15 บริษัทประกันภัยชั้นนำ และคัดแผนที่คุ้มค่าที่สุดมาไว้ในที่เดียว พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์คนใช้รถจริง นอกจากความคุ้มครองรอบด้านแล้ว ประกันติดโล่ยังเน้นความสะดวกสบายของลูกค้า ด้วยบริการที่รวดเร็ว โปร่งใส และมีตัวเลือกแผนประกันที่หลากหลาย ให้เหมาะสมกับทั้งรถยนต์และงบประมาณของผู้ใช้รถ
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือเลือกแผนประกันที่เหมาะสมได้แล้ววันนี้กับ “ประกันติดโล่”เพราะความปลอดภัยบนท้องถนนเริ่มต้นได้จากการเตรียมพร้อมที่ดี.