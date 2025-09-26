TPIPL คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 (Green Culture) ปี 2568 ตอกย้ำองค์กรใส่ใจสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) โดยนายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2568 ภายใต้ธีม #Together_We_Grow_Greener
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 หรือ “วัฒนธรรมสีเขียว” หมายถึงการที่องค์กรได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง โดยมีการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเข้าไปในทุกกิจกรรม ไม่ใช่เพียงโครงการชั่วคราว พนักงานทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงานปฏิบัติการมีค่านิยมร่วมกันด้านสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติเป็นนิสัย การจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นหน้าที่ของแผนกสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ถูกฝังอยู่ในทุกหน่วยงานของโรงงาน อีกทั้งยังมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ชุมชน ลูกค้า และซัพพลายเออร์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 ถือเป็นหลักฐานยืนยันว่า ทีพีไอ โพลีน ได้บ่มเพาะวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานและจิตสำนึกของพนักงานทุกคน ไม่ใช่เพียงมาตรการระยะสั้น แต่คือการขับเคลื่อนที่ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทีพีไอ โพลีน ซึ่งตอกย้ำว่า “#ความยั่งยืนไม่ใช่เพียงนโยบาย_แต่คือวัฒนธรรมองค์กร” ที่ฝังลึกในทุกกระบวนการทำงาน
การจัดพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อยกย่องและเชิดชูผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นพัฒนายกระดับความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy หรือ Eco-friendly Economy ด้วยการปรับกระบวนการผลิต พร้อมกับการนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดมาประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมวิถีใหม่ ภายใต้แนวคิด “#อุตสาหกรรมดี_เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน” จัดขึ้น ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ