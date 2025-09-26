ตุลามาแล้วววว ... เวิร์กช้อปปลุกแพสชั่นจาก BEM

เดือนตุลาคมนี้ มาร่วมปลุกแพสชั่นให้บรรเจิดกับกิจกรรมเวิร์กช้อปสร้างสรรค์ที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ จาก บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ที่ Art Learning Centre ณ MRT สถานีพหลโยธิน ได้แก่ เวิร์กช้อปสีน้ำ โดย อ.บุญกว้าง นนท์เจริญ ศิลปินสีน้ำระดับโลก สอนวาดเซรามิก เอาใจสายคราฟท์จาก อ.รัชดา หนองบัว เจ้าของแบรนด์ Vilan by Familyclay สอนปั้นพระพุทธรูป โดย อ.ตะวัน สิโยพุทธวงศ์ ศิลปินผู้เชี่ยวชาญงานประติมากรรม และกิจกรรมยามเย็นฮีลใจที่เปิดให้ได้แวะเข้าร่วมกันก่อนกลับบ้านกับ การสอนวาดรูปบน iPad โดย อ.สาริน ปิติบัณฑิต เจ้าของแฟนเพจ Melt the moment และพิเศษเดือนนี้ยังมีคอร์สสอนศิลปะแบบ 3D จาก อ.พลอยฉัตร ถิรมงคล วิทยากรพิเศษ เพื่อออกแบบหลักสูตรการสอนและสอนศิลปะแบบ 3D สำหรับเด็กและบุคคลผู้สนใจทั่วไปประจำโรงเรียน RightCG โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมทั้งสองคลาสเตรียม iPad มาเอง
โดยกิจกรรมจะถูกจัดขึ้นตั้งแต่วันอังคาร-วันศุกร์ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบแรกเรียนจบภายใน 1 วัน (3 ชั่วโมง) และรูปแบบที่สองเรียนต่อเนื่อง 2 วัน (วันละ 2 ชั่วโมง) ผู้ที่สนใจสามารถเลือกจัดสรรเวลาได้ตามที่สะดวก สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด) ทาง QR Code หรือ https://shorturl.asia/h8F3S เท่านั้น !! (หากมีผู้สละสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ทางผู้จัดจะพิจารณาผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมหน้างานเป็นลำดับถัดไป ทั้งนี้ การพิจารณาและตัดสินใจของ BEM ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด) สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook (เฟซบุ๊ก) และ X (เอ็กซ์) : BEM Bangkok Expressway and Metro