TACC ร่วมเสวนางาน “SAP NOW AI Tour SOUTHEAST ASIA 2025” ประเทศสิงคโปร์

คุณจิรพรรณ คชฤทธิ์ ชูแสง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์และความยั่งยืนองค์กร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) ร่วมเสวนาในหัวข้อ Unleash your future with business AI ร่วมกับ Head of Information Technology and Digital, Aboitiz InfraCapital, Chief Technology Officer, MAMEE-Double Decker and Director of Digital and IT Transformation, Gulf Marine บริษัทชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) ที่งาน “SAP NOW AI Tour SOUTHEAST ASIA 2025” ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจัดโดย SAP ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บริหารจัดการองค์กรชั้นนำระดับโลก โดยภายในงาน SAP ได้นำเสนอวิสัยทัศน์สำหรับ SEA รวมถึงทิศทางผลิตภัณฑ์ของ SAP ที่ผสานรวมกับ AI ในอนาคต และการผนึกกำลังกับพาร์ตเนอร์คนสำคัญอย่าง Amazon Web Services (AWS) เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจด้วย AI ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในภูมิภาคนี้ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ราฟเฟิล ซิตี้ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเร็วๆ นี้